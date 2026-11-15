В Роспотребнадзоре раскрыли, как надежно защитить себя от пневмонии

15 ноября 2026, 18:19

Роспотребнадзор: для надежной защиты от пневмонии нужно вакцинироваться

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Вакцинация является наиболее эффективным и надежным методом профилактики пневмонии. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.





В ведомстве отметили, что для профилактики внебольничных пневмоний также рекомендуется сделать прививку от пневмококковой и гемофильной инфекции, пишет РИА Новости. Кроме того, специалисты советуют вести здоровый образ жизни, правильно питаться, одеваться по погоде, соблюдать правила личной гигиены и поддерживать чистоту в помещениях.





«Самым эффективным способом защиты от гриппа и внебольничных пневмоний считается вакцинация. Профилактические прививки особенно рекомендованы лицам с высоким риском осложнений при гриппе, в том числе людям, часто болеющим ОРВИ, пациентам с хроническими заболеваниями», — говорится в материале.