В России могут начать планово прививать девочек-подростков от ВПЧ

23 сентября 2025, 12:37

Депутат Дрожжина предложила внести вакцинацию от ВПЧ в календарь прививок

Фото: iStock/Inside Creative House

Вакцинацию от вируса папилломы человека (ВПЧ) необходимо внести в календарь прививок. Так считает депутат Госдумы, член комитета по здравоохранению Юлия Дрожжина.





По её словам, на сегодняшний день в России вакцинацию от ВПЧ по ОМС делают лишь в некоторых регионах РФ, где предусмотрены специальные программы.





«В России от любой прививки можно законно отказаться. Но национальный календарь составлен специалистами для защиты и самого человека, и его окружения. Было бы здорово, если бы туда вошла вакцина от ВПЧ», — отметила Дрожжина в беседе с Life.ru.