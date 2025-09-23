В России могут начать планово прививать девочек-подростков от ВПЧ
Депутат Дрожжина предложила внести вакцинацию от ВПЧ в календарь прививок
Вакцинацию от вируса папилломы человека (ВПЧ) необходимо внести в календарь прививок. Так считает депутат Госдумы, член комитета по здравоохранению Юлия Дрожжина.
По её словам, на сегодняшний день в России вакцинацию от ВПЧ по ОМС делают лишь в некоторых регионах РФ, где предусмотрены специальные программы.
«В России от любой прививки можно законно отказаться. Но национальный календарь составлен специалистами для защиты и самого человека, и его окружения. Было бы здорово, если бы туда вошла вакцина от ВПЧ», — отметила Дрожжина в беседе с Life.ru.
Она уточнила, что лучше всего вакцинировать девочек в возрасте 11-12 лет, то есть до начала половой жизни. Прививка поможет снизить риск заражения и дальнейшего развития онкологических заболеваний. Депутат добавила, что вакцинация от ВПЧ также будет полезна и для взрослых женщин.
Напомним, вирус папилломы человека передаётся половым путём и признан ключевым фактором развития рака шейки матки, горла, ротовой полости и прямой кишки.