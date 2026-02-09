Достижения.рф

В России могут создать исследовательский центр паллиативной помощи

Член СПЧ Демичева предложила создать наццентр паллиативной помощи в России
Фото: istockphoto/ipopba

Член Совета по правам человека при президенте РФ Ольга Демичева предложила рассмотреть возможность создания в России национального медицинского исследовательского центра по паллиативной помощи. Об этом пишет РИА Новости.



Выступая на расширенном заседании рабочей группы СПЧ «Здравоохранение и народосбережение» по обсуждению интеграции системы долговременного ухода в паллиативную помощь, Демичева отметила, что такого центра в стране до сих пор нет. По ее словам, решение о том, разделят ли структуру на взрослое и детское направления или объединят их, должен принять Минздрав, однако сам факт создания центра она считает необходимым.

Демичева добавила, что потребность в таком учреждении связывается, в частности, с развитием телемедицинских консультаций. Также есть необходимость единых подходов к регулированию паллиативной помощи по всей России.

