В России могут создать исследовательский центр паллиативной помощи
Член Совета по правам человека при президенте РФ Ольга Демичева предложила рассмотреть возможность создания в России национального медицинского исследовательского центра по паллиативной помощи. Об этом пишет РИА Новости.
Выступая на расширенном заседании рабочей группы СПЧ «Здравоохранение и народосбережение» по обсуждению интеграции системы долговременного ухода в паллиативную помощь, Демичева отметила, что такого центра в стране до сих пор нет. По ее словам, решение о том, разделят ли структуру на взрослое и детское направления или объединят их, должен принять Минздрав, однако сам факт создания центра она считает необходимым.
Демичева добавила, что потребность в таком учреждении связывается, в частности, с развитием телемедицинских консультаций. Также есть необходимость единых подходов к регулированию паллиативной помощи по всей России.
