В России появился новый метод выявления рака простаты

24 июля 2025, 14:01

Первый МГМУ: создана система для точного обнаружения рака простаты

Фото: iStock/fizkes

Сотрудники Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского Университета вместе с китайскими коллегами разработали систему компьютерной диагностики, которая не пропустит рак простаты.





Мультипараметрическая МРТ стала основным инструментом диагностики и лечения рака простаты. Однако, по словам одного из кураторов проекта, заведующего урологическим отделением №2 Клиники урологии Сеченовского Университета Михаила Еникеева, большое значение в этом деле имеет человеческий фактор.





«В ходе совершенствования возможностей МРТ выявлять малейшие зачатки раковой опухоли, «слабым звеном» остается человек: специалист, интерпретирующий результаты исследования. Например, одни и те же данные МРТ-исследования могут быть по-разному описаны в протоколе и, соответственно, будут различия в их оценке», — рассказал Еникеев «Газете.Ru».

«Иммунотерапия — это на сегодняшний день наиболее перспективное направление. Препараты, которые имеются в арсенале онколога и, в частности, химиотерапевта, сейчас очень широко используются. В некоторых сферах произошла, можно сказать, маленькая, а где-то и большая революция — скажем, при лечении меланомы, рака легкого или рака почки иммунотерапия очень хорошо себя зарекомендовала», — пояснил эксперт.

«Так или иначе, речи о полной победе над раком пока не идет», — заключил Гутник.