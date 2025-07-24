В России появился новый метод выявления рака простаты
Первый МГМУ: создана система для точного обнаружения рака простаты
Сотрудники Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского Университета вместе с китайскими коллегами разработали систему компьютерной диагностики, которая не пропустит рак простаты.
Мультипараметрическая МРТ стала основным инструментом диагностики и лечения рака простаты. Однако, по словам одного из кураторов проекта, заведующего урологическим отделением №2 Клиники урологии Сеченовского Университета Михаила Еникеева, большое значение в этом деле имеет человеческий фактор.
«В ходе совершенствования возможностей МРТ выявлять малейшие зачатки раковой опухоли, «слабым звеном» остается человек: специалист, интерпретирующий результаты исследования. Например, одни и те же данные МРТ-исследования могут быть по-разному описаны в протоколе и, соответственно, будут различия в их оценке», — рассказал Еникеев «Газете.Ru».
Он также уточнил, что один специалист может по-разному трактовать похожие данные МРТ. Это может обернуться для пациента неправильным лечением.
Теперь же удалось создать уникальную компьютерную систему диагностики — DL-CAD, которую могут применять и рентгенологи, и онкоурологи при планировании различных видов хирургического лечения рака простаты.
Тем временем американские ученые выяснили, что вакцины, не имеющие специфического действия против конкретных опухолей, могут препятствовать росту сразу нескольких типов онкообразований, тем самым они на шаг приблизились к созданию вакцины от рака.
Врач-онколог Вадим Гутник в беседе с Общественной Службой Новостей отметил, что разработка вакцин в сфере онкотерапии является очень перспективным направлением. Однако создать универсальную «золотую пулю», защищающую от всех видов рака после одного укола, невозможно.
«Иммунотерапия — это на сегодняшний день наиболее перспективное направление. Препараты, которые имеются в арсенале онколога и, в частности, химиотерапевта, сейчас очень широко используются. В некоторых сферах произошла, можно сказать, маленькая, а где-то и большая революция — скажем, при лечении меланомы, рака легкого или рака почки иммунотерапия очень хорошо себя зарекомендовала», — пояснил эксперт.
При этом он отметил, что американские РНК-вакцины пока опробовали лишь на мышах и собаках. Далее будут проводиться клинические исследования и испытания. Лекарство появится у врачей только в случае успешного прохождения всех этапов.
«Так или иначе, речи о полной победе над раком пока не идет», — заключил Гутник.