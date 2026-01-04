В России появится врач по здоровому долголетию

04 января 2026, 12:12

РИА Новости: В России появится должность врача по здоровому долголетию

Фото: istockphoto/Choreograph (Konstantin Yuganov)

В России уже в этом году может появиться должность врача по здоровому долголетию. Информация следует из документа правительства, имеющегося в распоряжении РИА Новости.