В России появится врач по здоровому долголетию

РИА Новости: В России появится должность врача по здоровому долголетию
Фото: istockphoto/Choreograph (Konstantin Yuganov)

В России уже в этом году может появиться должность врача по здоровому долголетию. Информация следует из документа правительства, имеющегося в распоряжении РИА Новости.



В нем отмечается, что Минздраву поручили до 1 апреля внести эту позицию в номенклатуру должностей медицинских работников.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что правительство утвердило план мероприятий по реализации стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года. По его словам, увеличение продолжительности жизни и поддержка активного долголетия остаются среди ключевых приоритетов государственной политики.

Никита Кротов

