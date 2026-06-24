В СКФУ разработали мягкие сыры для поддержки иммунитета и пищеварения
Исполняющий обязанности заведующего кафедрой агроинженерии факультета пищевой инженерии и биотехнологий имени академика А.Г. Храмцова СКФУ Дмитрий Мамай рассказал о новой технологии производства мягких кисломолочных сыров с повышенной биологической ценностью. По его словам, такой продукт помогает поддерживать иммунитет и улучшает пищеварение. Об этом пишет РИА Новости.
Исследователи предложили извлекать молочные белки из цельного молока с помощью фильтров с микропорами. Такой подход сохраняет природные свойства сырья и позволяет вводить белковый концентрат в сырную смесь в точной пропорции. В итоге продукт получает больше полезных компонентов без искусственных добавок.
Как пояснили в Российском научном фонде, новая схема расширяет возможности для сыроделия. Технология позволяет использовать молоко второго, а в ряде случаев и третьего класса, хотя раньше его почти не рассматривали для такого производства. Еще одно преимущество — меньшая зависимость от импортных белковых концентратов и зарубежного оборудования.
Разработку уже проверили на сыре типа сулугуни. В РНФ отметили, что такой продукт отличается от привычных магазинных вариантов составом и вкусом: у него более плотная текстура и ярко выраженный кисломолочный оттенок. Технология прошла лабораторную проверку и получила патент в России, поэтому ее можно внедрять на крупных молочных предприятиях. Результаты работы опубликовал журнал «Сыроделие и маслоделие».
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