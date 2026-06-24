В СКФУ разработали мягкие сыры для поддержки иммунитета и пищеварения

24 июня 2026, 09:08

Фото: iStock/Natalia Rusanova

Исполняющий обязанности заведующего кафедрой агроинженерии факультета пищевой инженерии и биотехнологий имени академика А.Г. Храмцова СКФУ Дмитрий Мамай рассказал о новой технологии производства мягких кисломолочных сыров с повышенной биологической ценностью. По его словам, такой продукт помогает поддерживать иммунитет и улучшает пищеварение. Об этом пишет РИА Новости.