В Татарстане рассказали о случаях кори в регионе

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Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина огласила статистические данные по заболеванию корью в регионе. Как было отмечено, с начала года в регионе было зафиксировано шесть случаев инфекционного вирусного заболевания.
Авдонина заявила, что из шести случаев пять — завозные случаи от иностранцев.
В прошлом году в городе Люберцы Московской области была зафиксирована вспышка кори. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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«Ситуация по кори спокойная. Регистрируем снижение заболеваемости. С января этого года зарегистрировано шесть случаев болезни. Пять из них – завозные случаи от иностранцев», – сказала Любовь Авдонина в интервью «Татар-информ».Также было отмечено, что в регионе запущена подчищающая иммунизация кори. В ее рамках планируется вакцинировать более 30 тысяч человек.
В прошлом году в городе Люберцы Московской области была зафиксирована вспышка кори. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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