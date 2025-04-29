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В Татарстане рассказали о случаях кори в регионе

В Татарстане зафиксировано шесть случаев заболевания корью
Фото: istockphoto/Singjai20

Фото: istockphoto/Singjai20

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина огласила статистические данные по заболеванию корью в регионе. Как было отмечено, с начала года в регионе было зафиксировано шесть случаев инфекционного вирусного заболевания.
Авдонина заявила, что из шести случаев пять — завозные случаи от иностранцев.

«Ситуация по кори спокойная. Регистрируем снижение заболеваемости. С января этого года зарегистрировано шесть случаев болезни. Пять из них – завозные случаи от иностранцев», – сказала Любовь Авдонина в интервью «Татар-информ».
Также было отмечено, что в регионе запущена подчищающая иммунизация кори. В ее рамках планируется вакцинировать более 30 тысяч человек.

В прошлом году в городе Люберцы Московской области была зафиксирована вспышка кори. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#татарстан
«Каждый второй умрёт от рака»: доктор Мясников рассказал о том, как защититься от онкологии
Доктор Мясников заявил, что каждый второй житель Земли умрет от рака
29 апреля 2025, 17:43

Александр Мясников (Фото: Тelegram @drmyasnikov)

Канцерогены увеличивают риск онкологии, при этом заслуженный врач России, известный телеведущий Александр Мясников заявил, что защититься от них в современном мире невозможно, и каждый второй житель Земли умрёт от рака.
«Что даст толчок генетической мутации, мы толком не знаем. Это может быть радиация, плохая экология, табак, продукты сгорания того же угля, выхлопы, микропластик, покрытие сковородок, ультрафиолетовое излучение, состав дезодорантов и кремов от загара, сахарозаменители — что угодно. Канцерогены везде. Официально в списки канцерогенов входит даже поваренная соль. Нужно дальше говорить?» — сказал Мясников в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он отметил, что люди могут «лишь не нарываться», то есть не есть колбасу, не посещать солярий, не пересаливать пищу и так далее. Но в первую очередь, по словам врача, нужно укреплять собственные «защитные силы».

Мясников уточнил, что у кого-то есть генетическая защита от онкологии, и обратил внимание, что раком чаще болеют люди с хроническими заболеваниями.

Он также привёл данные статистики, согласно которой в развитых странах от рака умирает порядка 40 % населения.

«Исходите из этого. Каждый второй у нас умрет от рака. Вопрос в том, когда этот рак будет и как вы его перенесете: он вас свалит, или вы будете активны?» — заключил Мясников.

Тем временем врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с «Москвой 24» заявила, что черника, малина и облепиха считаются самыми полезными ягодами для пожилых. По её словам, черника препятствует преждевременному старению зрительного аппарата, а малина содержит в себе много магния, который положительно действует на сердечно-сосудистую систему. Также ягода обладает мочегонным и противовоспалительным действием.

«В свою очередь, облепиха полезна тем, что нормализует липидный обмен. С возрастом он нарушается, что приводит к повышению уровня холестерина», — рассказала Русакова.

При этом она предупредила, что ягоды не стоит употреблять в большом количестве, так как они могут агрессивно подействовать на желудочно-кишечный тракт или вызвать аллергию.

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Врач рассказала, как выявить синдром скрытого голода
Врач Дианова: запоры могут указывать на синдром скрытого голода
28 апреля 2025, 19:58

Фото: iStock/AndreyPopov

На синдром скрытого голода могут указывать запоры, частая смена настроения и сухость кожи. Об этом рассказала диетолог, гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова.
Синдром скрытого голода характеризуется состоянием, при котором организм не получает необходимое количество питательных веществ с пищей, но голода при этом не испытывает.

«Синдром скрытого голода может привести к различным проблемам со здоровьем, включая ухудшение общего состояния организма и даже развитие хронических заболеваний», — объяснила Дианова в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, людям всё чаще жалко тратить время на приготовление пищи, однако порой на восстановление здоровья из-за этого придётся потратить немало средств.

Постоянное чувство усталости, сухость кожи, депрессивность и запоры могут указывать на синдром скрытого голода, заключила эксперт.

Тем временем Pravda.Ru пишет, что есть некоторые продукты, которые при повторном разогревании могут представлять опасность.

«Блюда, которые, нередко воспринимаются как безобидные, входят в ежедневный рацион, готовятся большими порциями и нередко отправляются в микроволновку на следующий день. Однако при повторном нагреве, особенно в пластиковых контейнерах, в них могут образовываться вещества, потенциально влияющие на развитие раковых заболеваний», — говорится в статье.

Авторы советуют разогревать еду на плите или в духовке и хранить готовые блюда вне холодильника.

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В Тюмени женщина покрылась язвами после приема парацетамола и ибупрофена
У жительницы Тюмени нашли синдром Лайелла после приема парацетамола и ибупрофена
28 апреля 2025, 18:42

Фото: iStock / Andrii Zorii Оригинал

У жительницы Тюмени на теле начали появляться язвы и сыпь после приема парацетамола и ибупрофена. Симптомы аллергического заболевания начались с жутких болей и зуда на голове.
Как рассказала SHOT 28-летняя Мария, помимо болевых ощущений у нее распухли губы. Затем на теле начали появляться язвы. Все это сопровождалось сыпью. Девушка немедленно обратилась к врачам. Марии поставили диагноз: синдром Лайелла. Это тяжелое полиэтиологическое заболевание аллергической природы.

Девушку отправили в больницу. К этому моменту она из-за болевых ощущений не могла принимать пищу и пить.

Как отмечается, у девушки обнаружили микоплазменную пневмонию. Не исключается, что она ранее уже переболела ей ранее, так как в ее теле были найдены антитела. Воспалительные процессы и сыпь, скорее всего, стали реакциями на прием парацетамола и ибупрофена. На данный момент девушка продолжает лечение стационарно.

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Диетолог перечислил лучшие напитки для борьбы со стрессом
Диетолог Арзамасцев: травяные чаи и какао с молоком помогают побороть стресс
28 апреля 2025, 15:19

Фото: iStock/Fudio

Натуральные травяные чаи и какао с молоком помогут быстрее успокоиться и побороть стресс. Об этом рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.
По его словам, восстановиться и пережить стресс помогут травяные чаи с мелиссой, мятой и ромашкой, а также какао, так как там содержится магний. Если в напиток добавить молоко, то в организм дополнительно поступит порция кальция.

«Магний и кальций участвуют в процессе проведения нервного импульса и тоже оказывают тормозящее действие на нервную систему, защищают ее от чрезмерного возбуждения. Употреблять какао можно 2–3 раза в неделю по 200 миллилитров», — рассказал Арзамасцев в разговоре с «Москвой 24».

При этом он предупредил, что людям с аллергией, заболеваниями ЖКТ и лишним весом стоит быть осторожными с какао. А при подагре от этого напитка стоит отказаться полностью.

В свою очередь Общественная Служба Новостей раскрыла пользу сырников.

«Сырники считаются диетическим блюдом с большим содержанием белка. По этой причине их рекомендуют есть людям, следящим за своим питанием, и тем, кто хочет похудеть», — говорится в статье.

Отмечается, что это блюдо богато витаминами группы В, витамином А и D, а также кальцием, фосфором, железом и магнием.

Сырники стоит чаще употреблять подросткам и детям, так как в них много кальция, который необходим для формирования костной ткани. Кроме того, в них есть белок, который помогает укреплять мышечную ткань, что необходимо для спортсменов и людей с активным образом жизни.

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Россиянам назвали продукты с чрезвычайно высоким содержанием «скрытой» соли
Терапевт Колесник: шашлык содержит много «скрытой» соли
28 апреля 2025, 13:48

Фото: iStock/Sviatlana Zhornava

Врач-терапевт, кардиолог сети «Клиники Фомина» Этери Колесник рассказала, как можно снизить количество соли в своём рационе.
В день взрослому человеку рекомендуется употреблять менее пяти грамм соли. Избыточное употребление соли может повысить артериальное давление, увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

«Примерно 0,5 грамма соли естественным образом присутствует в продуктах питания — в свежих овощах и фруктах, мясе, молочных и кисломолочных продуктах, яйцах, рыбе, грибах. До 1,4 грамма соли приходится на «добавленную соль» во время приготовления пищи либо за столом», — пояснила Колесник в беседе с «Вечерней Москвой».

А вот в хлебе, печенье, консервах, сыре, овощных заготовках, чипсах и колбасных изделиях содержится не менее 7,6 граммов «скрытой» соли, отметила эксперт.

Колесник уточнила, что к продуктам с чрезвычайно высоким содержанием соли относятся супы быстрого приготовления, блюда азиатской кухни, шашлык и фастфуд.

В свою очередь врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с «Москвой 24» заявила, что употребление сала снижает тягу к сладкому.

«Жиры, которыми богато сало, способствуют поддержанию стабильного уровня сахара в крови и дают долгое насыщение. Таким образом, отказаться от сладостей становится проще», — пояснила Дюваль.

При этом она предупредила, что сало является очень калорийным продуктом, также в нем содержится много соли. Специалист посоветовала справляться с тягой к сладкому с помощью авокадо, жирной рыбы, оливкового масла, а также курицы, брокколи, моркови и различных фруктов.

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