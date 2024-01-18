В Жуковском врачи сделали пластику связок на ноге танцовщице

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
27-летняя девушка обратилась в больницу с травмой голеностопа. До этого она обращалась в поликлинику но консервативное лечение ей не помогло.
«Мы выполнили пластику связок голеностопного сустава всего через 3 прокола, пересадив часть собственного сухожилия пациентки. Эти операции достаточно сложные, так как требуют специального оборудования, артроскопических инструментов и дорогостоящей эндовидеостойки. В нашей больнице имеются все возможности для проведения подобного лечения», — поделился врач-травматолог-ортопед Жуковской больницы Артем Луценко.
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