Весной россиян ждет опасность: риск заражения геморрагической лихорадкой растет

25 марта 2026, 11:05

Роспотребнадзор: весной растет риск заражения геморрагической лихорадкой

Весной мелкие млекопитающие активизируются, что увеличивает риск заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС). Оно происходит при вдыхании вирусной пыли, особенно во время прогулок на природе или работы на даче. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, пишет РИА Новости.