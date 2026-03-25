Весной россиян ждет опасность: риск заражения геморрагической лихорадкой растет
Весной мелкие млекопитающие активизируются, что увеличивает риск заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС). Оно происходит при вдыхании вирусной пыли, особенно во время прогулок на природе или работы на даче. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, пишет РИА Новости.
ГЛПС начинается с высокой температуры, озноба и сильных головных болей. Симптомы часто напоминают грипп. Ведомство подчеркивает, что больные не представляют опасности для окружающих. При первых признаках заболевания необходимо обратиться к врачу.
Чтобы снизить риск заражения, специалисты советуют улучшать благоустройство дачных участков и устанавливать ловушки для грызунов. Также важно правильно готовить и хранить продукты, а во время прогулок выбирать открытые участки леса.
