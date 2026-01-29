Врач Фомина: магнитные бури могут спровоцировать инфаркт и инсульт
Магнитные бури могут спровоцировать инфаркт и инсульт, однако влияют на людей не напрямую и не одинаково. Об этом Telegram-каналу «Осторожно, новости» рассказала врач-терапевт РГНКЦ Пироговского университета Яна Фомина.
По ее словам, колебания магнитного поля Земли воздействуют на организм через слабые электромагнитные сигналы, которые участвуют в регуляции нервных импульсов, работы сердца и тонуса сосудов. Для метеозависимых людей магнитные бури становятся дополнительным стрессовым фактором и могут выступить «последней каплей», ухудшающей состояние здоровья.
Наиболее частые симптомы во время магнитных бурь — головные боли и мигрени, тахикардия, слабость, нарушения сна, ноющие боли в суставах и тревожность. При этом, как подчеркнула Фомина, в такие периоды повышаются риски развития инфарктов и инсультов.
В группе повышенного риска находятся пожилые люди, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими болезнями нервной системы, а также те, кто испытывает сильный стресс или переутомление. Врач рекомендовала в дни магнитных бурь снижать физические и эмоциональные нагрузки, следить за питанием и соблюдать режим дня.
Ранее сообщалось, что в начале недели после взрыва на Солнце произошел мощный выброс плазмы, направленный в сторону Земли. В результате на планете зафиксировали сильные магнитные бури уровня G4, а в ряде регионов наблюдали северное сияние.