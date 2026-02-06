Врач Кондрахин опроверг возможность заражения микозом через примерку шапки
Заражение микозом после кратковременной примерки шапки маловероятно. Об этом рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что москвичка подхватила микоз после примерки шапки с маркетплейса. Врач пояснил, что микоз возникает при попадании грибковых спор на кожу или слизистые оболочки.
«Например, если кожа у примеряющего шапку повреждена. Однако даже в этом случае головной убор должен быть не просто ношеным, а загрязненным активным грибком. То есть в момент примерки на нем должны остаться живые споры, и их должно быть много. В такой ситуации их было бы видно на поверхности шапки», — пояснил Кондрахин в разговоре с Москвой 24.
Он добавил, что с одеждой или головными уборами можно подхватить чесоточных клещей и вшей, которые могут находиться в складках и швах и быстро перемещаться на человека во время примерки.
Врач посоветовал надевать одежду поверх другой, чтобы она не задевала кожу, а головной убор лучше примерять на специальную одноразовую шапочку. Особенно осторожными следует быть с одеждой и обувью, покупаемой на маркетплейсах. Кондрахин порекомендовал не мерить одежду, на которой присутствуют следы другого человека. А после покупки новую вещь необходимо постирать.