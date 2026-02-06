Врач Кондрахин опроверг возможность заражения микозом через примерку шапки

06 февраля 2026, 15:33

Фото: iStock/Iaroslav Bushuev

Заражение микозом после кратковременной примерки шапки маловероятно. Об этом рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.





Ранее в СМИ появилась информация о том, что москвичка подхватила микоз после примерки шапки с маркетплейса. Врач пояснил, что микоз возникает при попадании грибковых спор на кожу или слизистые оболочки.





«Например, если кожа у примеряющего шапку повреждена. Однако даже в этом случае головной убор должен быть не просто ношеным, а загрязненным активным грибком. То есть в момент примерки на нем должны остаться живые споры, и их должно быть много. В такой ситуации их было бы видно на поверхности шапки», — пояснил Кондрахин в разговоре с Москвой 24.