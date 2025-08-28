Врач Лапа раскрыла признаки деменции, которые выявили у Брюса Уиллиса

28 августа 2025, 00:32

Врач Лапа: деменция проявляется забыванием простых слов и действий

Фото: iStock/ipopba

Забывание простых слов и действий являются первыми признаками деменции. Об этом рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.





Она пояснила, что деменция начинает проявляться, когда человек что-то говорит, но начинает забывать простые слова или действия.





«Например, что надо мыться, а после нужно надеть чистое бельё. Ты вдруг находишь у человека грязное бельё на столе. Такие вещи, которые должны быть в другом месте, а человек забыл, куда их нужно положить», — пояснила Лапа в беседе с RT.