Врач Лапа раскрыла признаки деменции, которые выявили у Брюса Уиллиса
Забывание простых слов и действий являются первыми признаками деменции. Об этом рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.
Она пояснила, что деменция начинает проявляться, когда человек что-то говорит, но начинает забывать простые слова или действия.
«Например, что надо мыться, а после нужно надеть чистое бельё. Ты вдруг находишь у человека грязное бельё на столе. Такие вещи, которые должны быть в другом месте, а человек забыл, куда их нужно положить», — пояснила Лапа в беседе с RT.
Человек может забыть, как кушать и испытывать головокружение, добавила врач.
Эксперт также призвала не путать деменцию с признаками болезни Альцгеймера, которая проявляется так же, но у молодых людей.
Лапа подчеркнула, что деменция является заболеванием пациентов в возрасте.