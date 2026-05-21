Врач назвала порядок действий при тепловом ударе

Врач Говтва: при тепловом ударе важно перейти в прохладное помещение
При солнечном или тепловом ударе необходимо перейти в прохладное помещение и охладить тело. Такой совет дала врач общей практики Красногорской клинической больницы Минздрава МО Анна Говтва.
Она пояснила, что такое состояние возникает при длительном воздействии высокой температуры на организм. Основными симптомами являются головная боль, тошнота, головокружение и нарушение сознания.
«При первых признаках важно немедленно прекратить воздействие жары, найти тень или зайти в прохладное помещение, снять тесную одежду, обеспечить доступ свежего воздуха. Следует охладить тело — влажные прохладные полотенца, обтирания, вентилятор», — отметила Говтва в разговоре с Общественной Службой Новостей.
В случае, если рядом человек потерял сознание из-за теплового удара, врач призвала быстро вызвать скорую помощь и постараться охладить пострадавшего.
При этом врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала RT, что в летний период основные приемы пищи стоит перенести на утро и вечер, увеличив долю овощей, фруктов, ягод.
«Чтобы избежать обезвоживания, нужно включить продукты, богатые калием. Например, абрикосы и шпинат, чтобы облегчить и поддержать работу сердца в жару. Заменить тяжелые жирные сорта мяса на более легкую белковую пищу в виде нежирной курицы без кожи, индейки, рыбы и различных блюд из яиц и бобовых», — уточнила диетолог.
Эксперт посоветовала ограничить употребление жареной, жирной и копченой пищи, а также сладких газированных напитков и мороженого. Эти продукты усиливают жажду и могут провоцировать обезвоживание, заключила Русакова.