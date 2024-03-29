Врач назвала последствия ежедневного употребления колбасы

Фото: istock / YuraWhite
Врач-диетолог Наталья Денисова в материале для «АиФ» рассказала, чем опасно регулярное употребление колбасных изделий.
Специалист пояснила, что колбаса содержит множество жиров, соли и вредных добавок по сравнению с обычным мясом. Употребление колбасы на постоянной основе может провоцировать развитие болезней почек, увеличивать риск развития онкологии, повышать давление, а также вызвать набор лишнего веса. Кроме того, из-за колбасы может возникать вздутие в животе, отеки и мешки под глазами.
Денисова отметила, что не обязательно полностью отказываться от колбасы. Она подчеркнула, что стоит ограничивать количество и частоту употребления колбасных изделий. Несколько кусочков этого продукта в редких случаях не нанесут вред здоровью, отметила врач.
Ранее эндокринолог рассказала о еде, которая гораздо опаснее жирной колбасы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Чтобы быстро похудеть: Диетолог назвал пять продуктов, помогающих снизить вес
Мясников рекомендовал микродозинг аспирина для профилактики рака лёгких
Названа неожиданная причина переедания
Денисова отметила, что не обязательно полностью отказываться от колбасы. Она подчеркнула, что стоит ограничивать количество и частоту употребления колбасных изделий. Несколько кусочков этого продукта в редких случаях не нанесут вред здоровью, отметила врач.
Читайте также:
Чтобы быстро похудеть: Диетолог назвал пять продуктов, помогающих снизить вес
Алина Юрчак