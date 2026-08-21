Врач перечислила делающие зубы желтыми продукты

21 августа 2026, 15:37

Стоматолог Форнас: Кетчуп может сделать зубную эмаль желтой

Фото: iStock/Aleksandr Rybalko

Стоматолог Карла Форнас предупредила, что зубная эмаль может стать желтой из-за определенных продуктов в рационе. Об этом информирует издание El Confidencial.