Врач перечислила делающие зубы желтыми продукты
Стоматолог Карла Форнас предупредила, что зубная эмаль может стать желтой из-за определенных продуктов в рационе. Об этом информирует издание El Confidencial.
Форнас утверждает, что кофе, чай и табак часто считаются основными виновниками потемнения зубов. Однако, как оказалось, даже менее очевидные продукты и напитки могут оказывать аналогичное воздействие. Среди них — ярко окрашенные ягоды, такие как ежевика и малина.
Специалист включила в этот список белое и красное вино, а также соусы с высокой степенью пигментации, такие как барбекю, кетчуп и терияки. Куркума, популярная специя, тоже может способствовать пожелтению зубов. При этом доктор отметила, что однократное употребление этих продуктов не приведет к мгновенному изменению цвета эмали, но их регулярное использование способно вызвать этот эффект.
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