Врач подтвердила, что вредные соединения действительно переходят в мясной бульон
Врач Волкова: пурины и холестерин в мясном бульоне опасны при пяти заболеваниях
Профессор кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ, доктор медицинских наук Лариса Волкова рассказала о противопоказаниях для крепких мясных бульонов.
В беседе с RT эксперт заявила, что популярное мнение о возможном наличии в бульоне вредных соединений имеет под собой определённую почву.
«В первую очередь это пурины, а также значительное количество жира и холестерина (особенно в говяжьем холодце) и экстрактивные вещества, стимулирующие желудочную секрецию. Именно из-за этих веществ такие блюда не советуют при подагре, мочекаменной болезни, гастрите с повышенной кислотностью, холецистите и сердечно-сосудистых заболеваниях. Здоровым людям стоит употреблять холодец умеренными порциями около 100—150 г один-два раза в неделю», — пояснила врач.При этом специалист подчеркнула, что бульоны и холодец содержат животный коллаген — источник глицина и пролина. Организм использует эти аминокислоты как сырьё для синтеза собственного коллагена. Хорошими источниками такого коллагена Волкова назвала куриные лапки и говяжий желатин.