Врач подтвердила, что вредные соединения действительно переходят в мясной бульон

05 ноября 2026, 20:59

Врач Волкова: пурины и холестерин в мясном бульоне опасны при пяти заболеваниях

Фото: Istock/juefraphoto

Профессор кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ, доктор медицинских наук Лариса Волкова рассказала о противопоказаниях для крепких мясных бульонов.





В беседе с RT эксперт заявила, что популярное мнение о возможном наличии в бульоне вредных соединений имеет под собой определённую почву.

«В первую очередь это пурины, а также значительное количество жира и холестерина (особенно в говяжьем холодце) и экстрактивные вещества, стимулирующие желудочную секрецию. Именно из-за этих веществ такие блюда не советуют при подагре, мочекаменной болезни, гастрите с повышенной кислотностью, холецистите и сердечно-сосудистых заболеваниях. Здоровым людям стоит употреблять холодец умеренными порциями около 100—150 г один-два раза в неделю», — пояснила врач.