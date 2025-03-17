Врач предупредила об опасности просроченных и поддельных лекарств

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Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина предупредила россиян об опасности приема просроченных или поддельных лекарственных препаратов.
Специалист отметила, что опаснее всего принимать просроченные лекарства, регулирующие работу сердца и нервной системы.
Она призвала россиян внимательно следить за сроками годности лекарств и выбрасывать испорченные. По ее словам, в жидких формах лекарственных препаратов со временем могут размножаться бактерии.
Это может оказать негативное воздействие на функционирование пищеварительной системы, приводить к бактериальным инфекциям глаз и носа, особенно у детей и людей с ослабленным иммунитетом. Кроме того, просроченные медикаменты могут вызывать аллергические реакции, отравления и даже нарушения работы сердца, почек, печени и органов зрения, пояснила Уланкина.
При этом ситуация с поддельными препаратами обстоит еще серьезнее, так как они не содержат нужного действующего вещества и производятся из некачественного или даже токсичного сырья. По словам врача, подделывают чаще всего дорогие препараты и отличить их от оригинала практически невозможно.
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«Например, лекарства от аритмии, повышенной свертываемости крови, судорожных приступов. Если человек принял их, чтобы купировать опасное для жизни состояние, а они не сработали должным образом из-за того, что срок их годности уже истек, последствия могут быть самыми тяжелыми», — предупредила Уланкина в беседе с «Известиями».
Она призвала россиян внимательно следить за сроками годности лекарств и выбрасывать испорченные. По ее словам, в жидких формах лекарственных препаратов со временем могут размножаться бактерии.
Это может оказать негативное воздействие на функционирование пищеварительной системы, приводить к бактериальным инфекциям глаз и носа, особенно у детей и людей с ослабленным иммунитетом. Кроме того, просроченные медикаменты могут вызывать аллергические реакции, отравления и даже нарушения работы сердца, почек, печени и органов зрения, пояснила Уланкина.
При этом ситуация с поддельными препаратами обстоит еще серьезнее, так как они не содержат нужного действующего вещества и производятся из некачественного или даже токсичного сырья. По словам врача, подделывают чаще всего дорогие препараты и отличить их от оригинала практически невозможно.
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Элина Позднякова