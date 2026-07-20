Врач раскрыла, с чем связана потеря аппетита в жару
Терапевт Белоусова: в жару организм снижает аппетит для защиты от перегрева
Снижение аппетита в жаркую погоду позволяет организму поддерживать тепловой баланс и снижать риски возникновения обезвоживания. Об этом рассказала врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова.
По ее словам, во время процесса переваривания пищи вырабатывается тепло, что нежелательно в жару. Поэтому организм самостоятельно снижает аппетит для предотвращения перегрева тела.
«Поддержать водный баланс, уровень энергии и общее самочувствие в жару помогает употребление пищи с высоким содержанием воды. Например, фруктов и овощей», — отметила Белоусова в разговоре с URA.RU.
Эксперт посоветовала добавлять в рацион продукты, содержащие легкоусвояемый белок. Он есть в твороге, курице, индейке, а также нежирных сортах рыбы. Кроме того, Белоусова предупредила, что алкогольные и кофеинсодержащие напитки увеличивают вероятность обезвоживания из-за мочегонного эффекта.
При этом терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с RT добавил, что в жару для утоления жажды лучше всего пить чистую воду.
«Если мы говорим о том, чтобы победить обезвоживание и потерю жидкости, то расчет идет примерно 30—40 мл на килограмм массы тела. Если человек попал в ситуацию, когда ему совсем жарко, то 50—80 мл», — уточнил врач.
Воду необходимо употреблять комнатной температуры и маленькими глотками. Если выпить ее быстро, то жидкость «проскочит» и не успеет усвоиться, заключил Кондрахин.