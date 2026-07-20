Врач раскрыла, с чем связана потеря аппетита в жару

20 июля 2026, 15:55

Терапевт Белоусова: в жару организм снижает аппетит для защиты от перегрева

Фото: iStock/wmaster890

Снижение аппетита в жаркую погоду позволяет организму поддерживать тепловой баланс и снижать риски возникновения обезвоживания. Об этом рассказала врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова.





По ее словам, во время процесса переваривания пищи вырабатывается тепло, что нежелательно в жару. Поэтому организм самостоятельно снижает аппетит для предотвращения перегрева тела.





«Поддержать водный баланс, уровень энергии и общее самочувствие в жару помогает употребление пищи с высоким содержанием воды. Например, фруктов и овощей», — отметила Белоусова в разговоре с URA.RU.

«Если мы говорим о том, чтобы победить обезвоживание и потерю жидкости, то расчет идет примерно 30—40 мл на килограмм массы тела. Если человек попал в ситуацию, когда ему совсем жарко, то 50—80 мл», — уточнил врач.