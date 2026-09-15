Врач назвал продукты, которые несут риски для здоровья осенью

15 сентября 2026, 15:14

Врач Маматов: жареная картошка несёт риски для здоровья

Фото: iStock/Ever

Осенью в рационе людей часто появляются жирные продукты, которые при регулярном употреблении могут навредить организму, предупредила врач восстановительной медицины, невролог, основатель Академии системного здоровья Алексей Маматов.





В разговоре с «Известиями» он пояснил, что жареная картошка и сладкая выпечка при регулярном употреблении могут привести к набору лишнего веса, а жирное жареное мясо повышает риски колоректального рака. Однако, по словам врача, строго запрещать себе те или иные продукты не стоит.





«Системный подход — это не "никогда больше не ешьте картошку и не пейте глинтвейн". Если человек регулярно недосыпает, мало двигается, употребляет алкоголь, питается преимущественно ультрапереработанной пищей и набирает вес, бессмысленно искать один продукт, который во всем виноват», — отметил Маматов.

«Поскольку углеводов нет, инсулину не нужно вырабатываться в большом количестве. Так как инсулин обычно накапливает и удерживает воду, при его дефиците жидкость начинает активнее покидать наш организм вместе с электролитами: калием, натрием, магнием и кальцием. Возникает состояние, похожее на отравление», — пояснила диетолог.