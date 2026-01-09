20 лет выходила на сцену тяжело больной, потеряла голос из-за смерти мужа и пела о собственных страданиях: испытания в жизни Майи Кристалинской
Майя Кристалинская не получила формального музыкального образования, но неизменно собирала полные залы во всех уголках СССР. Ее голос волновал и трогал всех без исключения. Казалось, она пела душой, по-настоящему переживая нелегкие страдания. До последнего вздоха знаменитость жила музыкой, а после смерти память о ней осталась в песнях. О биографии Майи Кристалинской — в материале «Радио 1».
Биография Майи Кристалинской
Майя Кристалинская появилась на свет 24 февраля 1932 года в семье ученого-математика Владимира Кристалинского, который также сочинял загадки и кроссворды для «Пионерской правды». В возрасте девяти лет, когда началась Великая Отечественная война, она вместе с матерью пережила бомбежку. В один из дней мать будущей звезды решила остаться дома, сказав дочери: «От судьбы не уйдешь». Этот момент запомнился Майе на всю жизнь.
С детства Майя проявляла интерес к музыке. Несмотря на тяжелые условия, талант Кристалинской был замечен, и она попала в хор Центрального Дворца детей железнодорожников под руководством Семена Дунаевского, брата известного композитора Исаака Дунаевского. Ее родные отмечали, что она легко запоминала мелодии и слова песен, безошибочно попадая в ноты, и почти никогда не готовилась к концертам заранее. Преподаватели предрекали ей успешную музыкальную карьеру, но Майя была серьезной девушкой, хорошо успевавшей по всем предметам, и задумывалась о более солидной профессии. После окончания школы Кристалинская поступила в Московский авиационный институт.
Майя активно участвовала в студенческой самодеятельности и выступала на творческих вечерах, но после получения диплома была направлена по распределению в Новосибирск на авиастроительный завод имени Чкалова. Однако там ее встретили холодно: ей не предоставили комнату в общежитии и не предоставили обещанную должность. Оскорбленная таким отношением, Майя вернулась в Москву.
Вскоре после возвращения в столицу поступила жалоба на ее действия, так как в те годы распределение было обязательным и покидать назначенное место работы было запрещено. Будущей звезде эстрады грозило серьезное наказание, но неожиданно на защиту девушки встал Артем Тер-Макарян, преподаватель МАИ и руководитель одного из управлений Министерства авиационной промышленности. Он был рецензентом дипломной работы Майи, поставил ей высшую оценку и был уверен в добросовестности студентки. Благодаря протекции Тер-Макаряна, Кристалинская получила работу в конструкторском бюро Александра Яковлева. Параллельно она начала заниматься в эстрадной студии Центрального дома работников искусств и выступала в ансамбле «Первый шаг». С каждым днем она все больше осознавала, что ее истинное призвание находится далеко от мира авиастроения.
Карьера
В 1957 году, перед Всемирным фестивалем молодежи и студентов в Москве, ансамбль «Первый шаг» получил приглашение выступить на фестивале. Руководитель коллектива Юрий Саульский должен был представить жюри советский джазовый оркестр. Солисткой ансамбля он без колебаний назначил Майю Кристалинскую, которая могла петь по-испански и по-итальянски практически без акцента и легко адаптировалась к любому стилю исполнения. Жюри фестиваля положительно оценило выступление советских музыкантов: группа Саульского была удостоена серебряной медали.
Однако не все приняли новый стиль благосклонно. В конце фестиваля в газете «Советская культура» появилась статья, в которой ансамбль обвинили в «утере творческой индивидуальности», а Кристалинскую — в «ограниченных творческих способностях» и «виртуозных, но несерьезных манерах». В те времена это было серьезным ударом. Вскоре Саульского с ансамблем исключили из ЦДРИ, и коллектив распался. Но Майю заметил известный советский джазмен Олег Лундстрем, который пригласил ее в свой ансамбль на место ушедшей солистки. С оркестром Лундстрема артистка отправилась в свои первые гастроли по Украине в 1958 году. Вернувшись, она сразу же забрала документы из КБ Яковлева и посвятила свою жизнь музыке.
В 1959 году Кристалинскую пригласили исполнить песню «Мы с тобой два берега» для фильма «Жажда» режиссера Евгения Ташкова. Этот момент стал для нее триумфом: имя певицы мгновенно стало известно всей стране, а тираж пластинки с записью песни достиг 7 миллионов экземпляров. Кристалинская начала гастролировать по всему Советскому Союзу, и на ее выступлениях всегда был аншлаг.
Однако, несмотря на успех, певице пришлось покинуть группу Олега Лундстрема. Ее уволили по распоряжению Всероссийского гастрольно-концертного объединения. Спустя время она начала выступать с группой джазиста Эдди Рознера, с которым была хорошо знакома, так как он неоднократно аккомпанировал ей на концертах. Ее звезда продолжала сиять все ярче. Кристалинская участвовала в популярном телешоу «С добрым утром!», выступала на одной сцене с Валентиной Толкуновой и Иосифом Кобзоном — выдающимися эстрадными артистами того времени. Песни в исполнении Кристалинской «В нашем городе дождь», «Топ-топ, топает малыш» и «А снег идет» покорили сердца миллионов слушателей. А после выхода в 1966 году фильма «Три тополя на Плющихе», где она исполнила одну из своих самых известных песен — «Нежность» Александры Пахмутовой, Кристалинская была признана лучшей эстрадной певицей года по итогам всесоюзного опроса зрителей.
Но не все знали, какой ценой давалась исполнительнице популярность. Трагические мотивы в ее песнях часто отражали личные переживания и невзгоды певицы.
Страшный диагноз
В 29 лет Майя Кристалинская достигла пика своей карьеры, но вскоре начала испытывать серьезные проблемы со здоровьем. Частые ангины, повышенная температура и слабость заставили её обратиться к врачам. Вместо обычных рекомендаций по лечению горла и приему лекарств, доктора поставили ей страшный диагноз — лимфогранулематоз. При этом заболевании категорически противопоказано пение, но Кристалинская не послушала врачей и продолжала выступать.
Со временем боли стали невыносимыми, и руководитель её оркестра Эдди Рознер обратился за помощью к профессору Виноградову. Для лечения Майе назначили облучение. Чтобы скрыть следы от лечения, ей приходилось выбирать одежду с широким воротником или скрывать всё под шарфом. Поклонники Кристалинской ничего не знали о её болезни, но многим понравился её новый стиль, и они начали подражать знаменитости.
«Выстрадала счастье»: Личная жизнь Майи Кристалинской
Майю Кристалинскую обожала вся страна, однако ее личная жизнь была полна испытаний. Первым мужем артистки стал писатель-сатирик Аркадий Арканов, который познакомился с ней на репетиции оркестра Саульского. Влюбившись с первого взгляда, Арканов сделал ей предложение уже на третьем свидании, а 1 июля 1957 года они поженились. Однако счастье было недолгим: родственники супругов не смогли найти общий язык, а семейные скандалы и трудности в карьере певицы усугубили ситуацию. В итоге Арканов не выдержал и ушел. Их брак продлился всего несколько месяцев.
Вторым супругом Майи стал архитектор Эдуард Барклай, который искренне полюбил ее. Несмотря на то что их брак продлился всего восемь лет, для певицы этот период стал одним из самых счастливых. Эдуард познакомился с Майей в непростой период ее жизни, когда она уже болела. Певица честно призналась возлюбленному, что их совместная жизнь может быть короткой, но это не испугало его. Он стал не только мужем, но и заботливым помощником, следившим за ее здоровьем и режимом. Однако Эдуард полностью посвятил себя благополучию жены, что привело к его собственной болезни.
Последние годы жизни
С приходом Сергея Лапина на пост главы Гостелерадио, карьера Майи Кристалинской пошла на спад. Виной тому стала ошибка при получении паспорта в молодости, которая, по слухам, сделала ее мишенью для антисемитизма нового руководства. В 1970 году Лапин закрыл для певицы доступ к телеэфирам. Несмотря на участие в престижных творческих вечерах таких легенд советской эстрады, как Александра Пахмутова, Эдуард Колмановский и Ян Френкель, она исчезла с экранов. В 1972 году ее выступление с песней «Кто отзовется?» было вырезано из передачи «Песня года».
Концертная деятельность Кристалинской переместилась на маленькие площадки: эстрадные сцены в парках, кинотеатры и старые дома культуры в Тульской, Рязанской и Смоленской областях. Роковым ударом для певицы стала смерть мужа. Эдуард Барклай скончался в июне 1984 года.
Этот удар окончательно подорвал здоровье артистки. Рак, который она пыталась лечить экспериментальными методами, усилился, и ее состояние ухудшалось. У нее отнялась рука, а затем пропал голос. Майя Кристалинская ушла из жизни 19 июня 1985 года в возрасте 53 лет — ровно через год после смерти мужа. Ее похоронили на Донском кладбище в Москве. На могиле установлен мраморный памятник, изображающий скрипичный ключ, нотный стан и трогательную надпись: «Ты не ушла, ты просто вышла, вернешься — и опять споешь».