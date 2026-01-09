20 лет выходила на сцену тяжело больной, потеряла голос из-за смерти мужа и пела о собственных страданиях: испытания в жизни Майи Кристалинской

09 января 2026, 14:16

Майя Кристалинская (Фото: РИА Новости/Давид Шоломович)

Майя Кристалинская не получила формального музыкального образования, но неизменно собирала полные залы во всех уголках СССР. Ее голос волновал и трогал всех без исключения. Казалось, она пела душой, по-настоящему переживая нелегкие страдания. До последнего вздоха знаменитость жила музыкой, а после смерти память о ней осталась в песнях. О биографии Майи Кристалинской — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Майи Кристалинской Карьера Страшный диагноз «Выстрадала счастье»: Личная жизнь Майи Кристалинской Последние годы жизни

Биография Майи Кристалинской

Майя Кристалинская (Фото: РИА Новости/Давид Шоломович)

Карьера

Майя Кристалинская (Фото: РИА Новости/Виктор Ахломов)

Страшный диагноз

Майя Кристалинская (слева) (Фото: РИА Новости/Юрий Долягин)

«Выстрадала счастье»: Личная жизнь Майи Кристалинской

Последние годы жизни