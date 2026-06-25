«Я спала с ним, чтобы стать примой»: откровения Татьяны Васильевой о театре, мужчинах и предательствах
Татьяна Васильева — актриса, чья биография напоминает сценарий остросюжетного фильма: взлеты и падения, громкие романы и скандалы. Ее называют дерзкой, непредсказуемой и пугающе честной. О судьбе актрисы, которая говорит правду в глаза и платит цену за каждое сказанное слово, — в материале «Радио 1».
Брак, который держался на хрупких плечахИзвестную фамилию Татьяна Ицыкович получила после замужества с Анатолием Васильевым — тем самым интеллигентным Юрием Анатольевичем из «Сватов». Их студенческий роман был стремительным и страстным: будущая актриса завоевала сердце однокурсника, сделала ему предложение и сама свила семейное гнездышко.
В этом браке родился ее первенец — сын Филипп. Сначала мальчик не планировал идти по стопам родителей — он получил юридическое образование. Однако позднее наследник знаменитости все же окончил ВГИК и стал актером.
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Идиллия рухнула под гнетом театральной реальности. Спустя десятилетия Васильева призналась: пока муж ждал своего звездного часа, семья держалась исключительно на ее хрупких плечах. Спустя 13 лет семья распалась.
Супружеская неверность как цена успехаЕще будучи в браке, Татьяна бралась за любые роли в родном Театре Сатиры, а главные партии сыпались одна за другой. Однако за этим успехом стояла высокая цена: художественный руководитель Валентин Плучек, который был старше актрисы почти на сорок лет, не скрывал своего интереса.
«Да, я спала с ним, чтобы стать примой, — откровенно признавалась Васильева. — После спектаклей, когда труппа расходилась, я шла в его кабинет. А Толик в это время ждал меня на улице под окнами».
Покорность мужа ранила актрису сильнее, чем необходимость уступать режиссеру. Любовь к мэтру как к мужчине она не испытывала, но сегодня Татьяна говорит, что безмерно ему благодарна. При этом артистка отмечает, что обладает влюбчивым характером, но часто романтическое чувство оборачивается для нее страданиями: односторонняя любовь заканчивается нервными срывами и потерей аппетита.
Роль «походной жены» и взаимные изменыСердце Васильевой всегда жаждало ярких эмоций. Во время работы над «Обыкновенным чудом» она влюбилась в партнера по сцене Михаила Державина. Их роман был легким и красивым, но тайным: как только жена Державина покидала Москву, Татьяна собирала вещи и переезжала к нему. Они слушали джаз, ходили в гости к столичной элите. Роль «походной жены» ее не унижала — она просто наслаждалась моментом.
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Следующим избранником стал Григорий Мартиросян — второй официальный муж и отец дочери Елизаветы. Их брак продлился тринадцать лет с непрекращающейся битвой характеров. Оба супруга не хранили верность, и когда Васильева публично рассказала на ток-шоу об их взаимных изменах, Мартиросян пришел в ярость, назвав бывшую жену сумасшедшей. Актриса лишь пожала плечами: скрывать очевидное она не считала нужным.
Разбитая дружба с двумя мужчинамиДолгие годы Станислав Садальский оставался единственным человеком, которому Васильева доверяла безоговорочно. Они отдыхали вместе, отмечали праздники, делились сокровенным. Но когда Садальский ушел в блогосферу и начал зарабатывать на скандальных сплетнях, их дружба дала трещину. Он упрекнул подругу в том, что она слишком часто появляется в дешевых телешоу перемывая кости бывшей невестке, а не в серьезном кино.
Ответ Васильевой был жестким. Она назвала некогда близкого друга «нерукопожатным человеком», променявшим актерский талант на дешевые интернет-сплетни.
«Обо мне он может молоть что угодно, — заявила Татьяна. — Но моих детей трогать не смеет. За свою семью я любого порву в клочья».Похожая история произошла с юмористом Ефимом Шифриным. Они готовили антрепризу и большой летний гастрольный тур, но перед выездом Шифрин отправился на одиночные заработки, оставив актрису без обещанной работы. Васильева сетовала, что друг «кинул» ее ради личной выгоды. Ее раздражала и излишняя ранимость Ефима на репетициях — любые замечания он воспринимал в штыки. Сегодня актриса признается, что жалеет о потере дружбы и до сих пор считает Шифрина потрясающим артистом.
Побег невестки в ГерманиюВ каждом браке Татьяна родила по ребенку. Сегодня у артистки уже взрослые дети, а также пятеро внуков. Последнюю внучку подарил ей сын во втором браке с Марией Болонкиной в 2022 году.
А в сентябре 2015 года в семье актрисы разразился громкий скандал. Первая жена Филиппа Анастасия Бегунова сбежала из дома вместе с детьми и деньгами, отправившись в Германию с новым избранником. От бывшей свекрови она запросила 200 тысяч рублей за каждую встречу с внуками. Филиппу пришлось обратиться в суд, где стороны вскоре пришли к примирению. Бывший муж взял обязательство платить алименты, а Анастасия взамен отказалась от установленной ей платы за посещение внуков.