25 июня 2026, 13:22

​Татьяна Васильева (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Татьяна Васильева — актриса, чья биография напоминает сценарий остросюжетного фильма: взлеты и падения, громкие романы и скандалы. Ее называют дерзкой, непредсказуемой и пугающе честной. О судьбе актрисы, которая говорит правду в глаза и платит цену за каждое сказанное слово, — в материале «Радио 1».





Содержание Брак, который держался на хрупких плечах Супружеская неверность как цена успеха Роль «походной жены» и взаимные измены Разбитая дружба с двумя мужчинами Побег невестки в Германию

Брак, который держался на хрупких плечах

20 лет выходила на сцену тяжело больной, потеряла голос из-за смерти мужа и пела о собственных страданиях: жизненные испытания Майи Кристалинской

Супружеская неверность как цена успеха

«Да, я спала с ним, чтобы стать примой, — откровенно признавалась Васильева. — После спектаклей, когда труппа расходилась, я шла в его кабинет. А Толик в это время ждал меня на улице под окнами».

Татьяна Васильева в Театре Сатиры (Фото: РИА Новости/Виталий Арутюнов)

Роль «походной жены» и взаимные измены

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Разбитая дружба с двумя мужчинами

«Обо мне он может молоть что угодно, — заявила Татьяна. — Но моих детей трогать не смеет. За свою семью я любого порву в клочья».

Побег невестки в Германию