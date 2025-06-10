День Феодосьи Колосяницы 11 июня: Как сохранить здоровье близких и приумножить достаток в доме, народные приметы
В народном календаре 11 июня — Феодосьин день, также известный как Феодосья Колосяница. Название этого праздника связано с тем, что в это время рожь начинает колоситься. В этот день православные христиане чтят память святой Феодосии Константинопольской. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника
Праздник Феодосья Колосяница отмечается в память о преподобномученице Феодосии Константинопольской. Святая жила в VIII веке и была ревностной защитницей иконопочитания. Преподобная Феодосия родилась в VIII веке и после смерти родителей воспитывалась в константинопольском женском монастыре имени святой мученицы Анастасии. Она приняла постриг и раздала бедным имущество родителей, часть денег употребила на написание икон.
В 730 году лжепатриарх-иконоборец Анастасий приказал снять с медных ворот города образ Спасителя. Мученица Феодосия и другие инокини бросились на защиту иконы. По приказу императора воины перебили всех инокинь, а Феодосию заключили в темницу. Каждый день ей наносили по сто ударов, а на восьмой день повели вдоль города, жестоко избивая по пути.
От тяжести ударов преподобномученица Феодосия погибла, защищая свою веру. Тело святой было погребено в монастыре Диокритис в Константинополе. Место погребения святой Феодосии прославилось исцелениями больных.
Традиции дня
С самого утра крестьяне спешили в церковь, чтобы помолиться святой Феодосии, прося у нее заступничества в житейских делах и защиты от всяческих бед. В некоторых местностях священники совершали особый обряд освящения полей, окропляя нивы святой водой для будущего обильного урожая. Особенно благочестивые люди старались встретить рассвет на пшеничном поле — считалось, что такая встреча солнца среди колосьев принесет здоровье всей семье и благополучие дому.
Хозяйки в этот день с особым усердием брались за выпечку хлеба. Свежеиспеченные караваи не только подавались к семейному столу, но и щедро раздавались нуждающимся — каждый странник, получивший в этот день кусок хлеба, считался Божьим посланником. Мужчины же занимались приготовлением браги и варкой пива, которыми потом угощали соседей — такая традиция должна была обеспечить добрый урожай и достаток в доме.
Особое внимание на Феодосью Колосяницу уделялось порядку в доме. Женщины тщательно выметали весь сор, избавлялись от старых, ненужных вещей, веря, что такой ритуал «выметает» из дома бедность и привлекает благополучие.
Что нельзя делать в день Феодосьи
Строго запрещалось в день Феодосьи Колосяницы работать в поле, чтобы не потревожить пробуждающиеся колосья и не испортить будущий урожай. Женщинам запрещалось брать в руки веретено и иглу — считалось, что рукоделие в этот день может запутать нити судьбы всей семьи. После захода солнца нельзя было выметать сор из избы — люди верили, что вместе с мусором можно вымести и семейное счастье.
Приметы 11 июня
- Дождливый день — к хорошему урожаю ржи.
- Яркое солнце на Феодосью сулит теплый сентябрь.
- Заколосилась рожь 11 июня — жди богатый урожай грибов.
- Пчелы спешат в ульи — будет дождь.