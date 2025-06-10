10 июня 2025, 09:00

Фото: Istock/ Konoplytska

В народном календаре 11 июня — Феодосьин день, также известный как Феодосья Колосяница. Название этого праздника связано с тем, что в это время рожь начинает колоситься. В этот день православные христиане чтят память святой Феодосии Константинопольской. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Что нельзя делать в день Феодосьи Приметы 11 июня



История праздника

Фото: Istock/ greta6



Традиции дня

Фото: Istock/ Yana Tatevosian



Что нельзя делать в день Феодосьи

Фото: Istock/ Zozulya



Приметы 11 июня