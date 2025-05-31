День Ивана Долгого 1 июня: Что нужно посадить для хорошего урожая и почему не стоит предаваться унынию, народные приметы

Фото: iStock/Apriori1

В народном календаре 1 июня — день Ивана Долгого. В этот праздник люди обычно работали с раннего утра до позднего вечера: мужчины трудились в поле, а женщины занимались домашними делами и работали в огороде. В первый день лета православные христиане вспоминают Дмитрия Донского и Иоанна Угличского, которого в народе называли Иваном Долгим. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».




История праздника

Памятник Дмитрию Донскому возле Коломенского кремля (Фото: iStock/VvoeVale)
В истории Руси было немало выдающихся князей, жизнь и деяния которых стали основой для формирования народных праздников и традиций. Одним из таких праздников является день, посвящённый памяти святых князей Димитрия Донского и благоверного князя Иоанна (в иночестве Игнатий) Угличского.

Благоверный великий князь Димитрий Донской родился в 1350 году и воспитывался святителем Алексием Московским. Объединял русские земли и боролся с татаро-монголами. Получил имя Донской после победы на Куликовом поле в 1380 году. Основал Успенский монастырь на реке Дубенке и создал храм Рождества Пресвятой Богородицы на могилах павших воинов. Скончался в 1389 году и похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля.

Благоверный князь Иоанн (в иночестве Игнатий) Угличский, сын князя Андрея Васильевича, был заключён в темницу Иоанном III на 32 года. В заточении князь неустанно молился и принял схиму с именем Игнатий перед смертью в 1522 году. После кончины он был погребён в обители Димитрия Прилуцкого.

Жизнь и деяния Димитрия Донского и Иоанна Угличского важны для духовной жизни и истории России, служа примером мужественности и верности Богу для поколений.

Приметы дня

Фото: iStock/ Konoplytska
  • Если холодно в этот день, то последующие 40 дней будут холодными.
  • Месяц сухим будет, если 1 и 2 июня дождь поливает.
  • В июне сильные росы — к плодородному урожаю, частые туманы — к грибному обилию.
  • Обилие еловых шишек в начале лета — жди хорошего урожая огурцов.

Москвичам пообещали дождливые выходные
Москвичам пообещали дождливые выходные

Традиции 1 июня

Фото: iStock/ Gitanna

В день Ивана Долгого, который знаменовал начало лета, люди проводили разнообразные обряды, чтобы привлечь счастье, процветание и защитить будущий урожай. Хозяйки пекли пироги и угощали ими не только членов семьи, но и соседей. Остатки пирогов отдавали птицам, веря, что это принесёт в дом благополучие.

Девушки плели венки из полевых цветов и оставляли их у домов возлюбленных, загадывая желания. Это был один из способов привлечь удачу и любовь. Кроме этого, принято было рано вставать в день Ивана Долгого и проводить день активно. Это должно было привлечь удачу на всё лето.

Наши предки в этот день занимались посадкой огурцов и других овощей. По поверью, урожай, собранный с этих растений, будет особенно обильным.

Также в этот день было принято поддерживать чистоту, в том числе стирать постельное бельё. Считалось, что если постирать его 1 июня, то оно станет «притягивать удачу».

Что нельзя делать в этот день


В этот день не рекомендуется предаваться мрачным мыслям, чтобы не провести лето в тоске и унынии.

Чтобы самому не оказаться в затруднительном финансовом положении, не следует давать взаймы хлеб и соль, заем денежных средств также лучше отложить на другой день.

Также было принято не носить одежду, которая была испачкана или порвана, чтобы не привлечь внимание злых духов и не накликать болезни.


Елена Генералова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0