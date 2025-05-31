31 мая 2025, 17:07

Фото: iStock/Apriori1

В народном календаре 1 июня — день Ивана Долгого. В этот праздник люди обычно работали с раннего утра до позднего вечера: мужчины трудились в поле, а женщины занимались домашними делами и работали в огороде. В первый день лета православные христиане вспоминают Дмитрия Донского и Иоанна Угличского, которого в народе называли Иваном Долгим. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Приметы дня Традиции 1 июня Что нельзя делать в этот день



История праздника

Памятник Дмитрию Донскому возле Коломенского кремля (Фото: iStock/VvoeVale)



Приметы дня

Фото: iStock/ Konoplytska



Если холодно в этот день, то последующие 40 дней будут холодными.

Месяц сухим будет, если 1 и 2 июня дождь поливает.

В июне сильные росы — к плодородному урожаю, частые туманы — к грибному обилию.

Обилие еловых шишек в начале лета — жди хорошего урожая огурцов.

Москвичам пообещали дождливые выходные

Традиции 1 июня

Фото: iStock/ Gitanna



Что нельзя делать в этот день