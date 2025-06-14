14 июня 2025, 14:53

Фото: Istock/ Alexander Shapovalov

В народном календаре 15 июня — день Никифора Дубодёра, также известный как Зелёный Вьюн. Название этого праздника отражает буйство летней растительности - в этот период травы и растения особенно сочные, свежие и пышные. В этот день православные христиане чтят память святителя Никифора, патриарха Константинопольского. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Важные церковные праздники дня Традиции дня Что нельзя делать 15 июня Приметы



История праздника

Фото: Istock/ Jekaterina Voronina



Важные церковные праздники дня

Традиции дня

Фото: Istock/ Jekaterina Voronina



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Что нельзя делать 15 июня

Фото: Istock/ Jaclyne Ortiz



Приметы