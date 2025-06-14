День Никифора Дубодёра 15 июня: почему нельзя купаться, стирать и предаваться лени, народные приметы
В народном календаре 15 июня — день Никифора Дубодёра, также известный как Зелёный Вьюн. Название этого праздника отражает буйство летней растительности - в этот период травы и растения особенно сочные, свежие и пышные. В этот день православные христиане чтят память святителя Никифора, патриарха Константинопольского. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника
Праздник получил название в честь святителя Никифора Исповедника – константинопольского патриарха (806–815 гг.), прославившегося борьбой с иконоборчеством.
Святой Никифор родился в Константинополе в благочестивой семье: его отец Феодор пострадал за иконопочитание при императоре-иконоборце Константине V, а мать Евдокия приняла монашество. Получив блестящее образование, Никифор стал советником императора, но после VII Вселенского собора (787 г.), где он защищал почитание икон, удалился в основанный им монастырь.
Став патриархом в 806 году, Никифор столкнулся с новыми гонениями при императоре-иконоборце Льве V Армянине. Отказавшись участвовать в еретическом соборе, он был сослан на остров Проконнис, где умер в 828 году. В 847 году мощи святителя Никифора Исповедника были перенесены в Константинопольскую соборную церковь Святой Софии.
Важные церковные праздники дня
5 июня 2025 года православные верующие отмечают сразу несколько значимых церковных дат. Главным праздником этого дня является Неделя всех святых (Собор всех святых) — торжество, завершающее пасхальный цикл и приходящееся на первое воскресенье после Троицы. В этот день Церковь прославляет всех святых, как канонизированных, так и оставшихся неизвестными, явивших миру плоды Святого Духа.
В 2025 году этот праздник совпадает с Заговеньем на Петров пост — последним днем перед началом апостольского воздержания, которое продлится с 16 июня по 11 июля.
Традиции дня
15 июня в народном календаре связано с множеством обычаев, примет и обрядов, призванных привлечь благополучие, защитить дом от невзгод и обеспечить удачу в делах.
На Руси девушки плели венки из вьюна и берёзовых веток, которыми украшали дом, хлев и амбар, веря, что это принесёт счастье и достаток. Если же хотели отвадить нежеланных гостей, такой венок вешали на калитку – считалось, что он «запутывает» путь злым людям.
Название дня «дубодёр» связано с традицией заготавливать дрова и вырубать кустарник – в этот день старались наладить хозяйственные дела, чтобы зима прошла в тепле и достатке. Считалось, что тот, кто начинал работу с утра, весь год будет с прибылью, а ленивым удача не светит.
Чтобы в доме водились деньги, хозяйки пекли пироги и угощали не только родных, но и соседей. Обязательно откладывали кусочек для домового – задабривали хозяина дома, чтобы он оберегал жилище.
15 июня – удачный день для сбора земляники. В старину верили, что в середине июня ягоды особенно сладкие и полезные, а тот, кто наберёт их в этот день, весь год будет здоров.
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Что нельзя делать 15 июня
В день Никифора Дубодёра существовал и строгий свод народных запретов, соблюдение которых, по поверьям, оберегало от несчастий. Главные ограничения касались воды — категорически запрещалось купаться и даже мочить ноги, так как считалось, что водная стихия в этот день может «передать» человеку беды. Женщинам возбранялось стирать бельё, чтобы не отдать воде свои силы и здоровье.
Хозяйки откладывали уборку, опасаясь «вымести» из дома удачу и достаток.
Особые запреты касались эмоциональной сферы: нельзя было оплакивать усопших, строить негативные прогнозы или сожалеть о прошлом — нарушителям грозили одиночество и болезни.
Приметы
- Пасмурно и дождливо на Никифора – к обилию грибов в лесах.
- Солнечно и ясно – лето будет тёплым, а урожай – богатым.
- Ливень к вечеру дня Зелёного Вьюна – в августе ожидаются затяжные дожди.
- Туманное утро – в лесу будет много ягод и грибов.
- Красный закат – предвещает засуху в ближайшие недели.