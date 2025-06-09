День Никиты Гусятника 10 июня: почему не стоит выходить на улицу в полдень и приглашать гостей в дом, народные приметы
В народном календаре 10 июня — день Никиты Гусятника или почитаемого церковью Никиты Исповедника, епископа Халкидонского. Именно в честь этого святого и был назван праздник. Наши предки считали, что преподобный Никита покровительствует домашним гусям, особенно маленьким. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника
Праздник, известный как день Никиты Гусятника, отмечается в народном календаре и связан с памятью святого Никиты, епископа Халкидонского. Преподобный Никита исповедник жил во второй половине VIII века и прославился своей богоугодной жизнью, милосердием и помощью нуждающимся.
Святитель Никита был возведён в сан епископа Халкидонского за свою праведную жизнь. В царствование иконоборца Льва Армянина он мужественно обличал ересь иконоборчества и убеждал верующих благоговейно поклоняться святым иконам Христа, Божией Матери и угодников Божиих. За это святитель претерпел много страданий и был отправлен в ссылку. Святой Никита скончался в начале IX века. У его мощей совершались чудеса исцеления, что способствовало распространению христианской религии.
Традиции дня
На Руси люди в этот день ходили в храм, где молились святому Никите. Молитвы были направлены на защиту и помощь в различных жизненных ситуациях. Особое внимание уделялось благополучию семьи и домашних животных. У наших предков существовал обычай 10 июня окуривать жилище полынью. Считалось, что это помогает изгнать нечистую силу и отвести дурной взгляд. Полынь издавна была растением, обладающим магическими свойствами, способным защитить дом от злых духов.
Особенно важным был утренний обряд, связанный с защитой птиц. Женщины варили особую кашу для гусят и утят, добавляя в неё святую воду или молоко. Считалось, что это способ заручиться покровительством святого Никиты и защитить птиц от болезней. Кроме того, в день Никиты Гусятника рекомендовали держать двери и окна закрытыми. Согласно приметам, если пренебречь этим советом, можно притянуть в жизнь проблемы, скандалы и ссоры, которые приведут к серьезному разладу между домочадцами.
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Что нельзя делать в этот день
В древности люди верили в существование духов, которые обретали силу в полдень Никитина дня. Считалось, что работать в поле в это время опасно, так как духи могли лишить человека здоровья и удачи. Незамужним девушкам запрещалось выходить на улицу, когда солнце в зените, чтобы не встретиться с полудницей и не остаться старой девой.
В день Никиты Гусятника не принято было звать гостей. А если кто-то приходил без приглашения, после их ухода нужно было тщательно подмести пол у двери. Не следует также на Никитин день начинать новые дела или отправляться в дальнюю дорогу, всё может закончиться потерей денег и времени. Кроме того, 10 июня особое внимание уделяли домашней птице. На Никиту Гусятника запрещено было обижать домашних пернатых, продавать и тем более забивать гусей и уток.
Приметы дня
- Тихий, тёплый и безветренный Никитин день сулит богатый осенний урожай.
- Жаркая погода 10 июня указывает на то, что в декабре ударят сильные морозы.
- Отцветает рябина — можно собирать подберёзовики.
- Гуси хлопают крыльями и чистятся — быть дождю.