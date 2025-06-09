09 июня 2025, 17:37

Фото: Istock/ Konstanttin

В народном календаре 10 июня — день Никиты Гусятника или почитаемого церковью Никиты Исповедника, епископа Халкидонского. Именно в честь этого святого и был назван праздник. Наши предки считали, что преподобный Никита покровительствует домашним гусям, особенно маленьким. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Что нельзя делать в этот день Приметы дня



История праздника

Собор мученика Никиты. Никитский монастырь. Переславль, Россия (Фото: Istock/Ivan Varyukhin)



Традиции дня

Фото: Istock/ HeikeRau



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Что нельзя делать в этот день

Фото: Istock/ Andi Edwards



Приметы дня