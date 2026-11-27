27 ноября 2026, 09:18

Фото: iStock/JosephJacobs

28 ноября православные чтят память Гурия, Самона и Авива — мучеников, которых на Руси считали защитниками брака и семейного согласия. В этот же день начинается сорокадневный Рождественский пост, а в народном календаре дата известна как Гурьев день, или Гурий Морозный. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Кто такие Гурий, Самон и Авив Чудесное спасение Евфимии и клятва у гробницы Гурий Морозный и забота о лошадях О чем молились и как начинали пост в Гурьев день Главные запреты Гурьева дня Что можно делать и что предскажут приметы

Кто такие Гурий, Самон и Авив

Фото: iStock/RomoloTavani

Чудесное спасение Евфимии и клятва у гробницы

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Гурий Морозный и забота о лошадях

Фото: iStock/bbrymer

О чем молились и как начинали пост в Гурьев день

Фото: iStock/V&G Studio

Главные запреты Гурьева дня

Фото: iStock/I love takeing photos and i think that is a really great opportunity for me to share them

сплетничать и распространять ложные слухи — дурные слова обернутся неприятностями для самого человека;

затевать крупные имущественные споры и судебные разбирательства — они сулят затяжные конфликты и денежные потери;

жаловаться на жизнь — недовольство судьбой может привлечь новые неприятности;

выметать мусор и мыть полы — вместе с сором и грязной водой можно «вынести» из дома удачу и достаток;

выливать грязную воду после уборки — вместе с ней можно выплеснуть из дома счастье и удачу;

стирать вместе одежду мужа и жены — это грозило затяжными ссорами и охлаждением чувств;

скупиться и жадничать — чрезмерная бережливость в Гурьев день могла обернуться финансовыми трудностями;

разбивать посуду — это считалось дурным предзнаменованием;

давать взаймы хлеб и соль;

начинать новые проекты — день считался неподходящим для стартов;

шить и вязать после заката;

отказывать в помощи тем, кто просит — щедрость в этот день вознаграждалась вдвойне.

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Что можно делать и что предскажут приметы

посетить богослужение и помолиться мученикам Гурию, Самону и Авиву о семейном благополучии и защите дома;

настроиться на духовный лад: молитва, добрые поступки, помощь близким;

навести порядок в доме, перебрать припасы и составить постное меню;

заниматься рукоделием и шитьём, особенно до заката;

сходить в баню — по поверью, это укрепляет здоровье на весь год;

попросить прощения у старого друга или родственника, с которым давно не общались;

сделать подарок человеку, родившемуся 28 ноября;

загадать желание на весь пост — считалось, что сформулированное в первый постный день оно сбудется.

Фото: iStock/Evgeniya Pavlova