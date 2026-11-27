Гурьев день 28 ноября: особое отношение к лошадям и запрет на шитьё после заката, народные приметы и запреты
28 ноября православные чтят память Гурия, Самона и Авива — мучеников, которых на Руси считали защитниками брака и семейного согласия. В этот же день начинается сорокадневный Рождественский пост, а в народном календаре дата известна как Гурьев день, или Гурий Морозный. Подробности — в материале «Радио 1».
Кто такие Гурий, Самон и Авив
Святые мученики Гурий, Самон и Авив жили в сирийском городе Эдессе, располагавшемся на территории современной Турции. Гурий и Самон были друзьями и проповедниками, Авив служил диаконом местной христианской общины. Они пострадали за христианскую веру в разное время, но впоследствии церковь объединила их память, поскольку все трое приняли мученическую смерть в один календарный день — 28 ноября по новому стилю.
Гурий и Самон жили на рубеже III–IV веков, когда в Римской империи усилились преследования христиан. При императорах Диоклетиане и Максимиане их принуждали приносить жертвы языческим богам, а отказ грозил заключением, пытками и казнью.
Несмотря на опасность, друзья продолжали открыто исповедовать христианство и распространять свое учение среди жителей Эдессы. Когда начались массовые аресты, они покинули город, однако вскоре были схвачены и доставлены к местным властям.
Римский наместник Антонин потребовал, чтобы проповедники отреклись от Христа и принесли жертву Юпитеру. Гурий и Самон отказались. После этого их передали правителю области Мусонию, который распорядился подвергнуть узников истязаниям. Несмотря на мучения, оба христианина не согласились отказаться от своей веры. В итоге их обезглавили. Тела мучеников похоронили местные христиане.
Спустя несколько лет в той же Эдессе пострадал диакон Авив. При императоре Лицинии, правившем восточной частью Римской империи, вновь усилились гонения на христиан. Но священнослужитель продолжал проповедовать и помогать единоверцам, за что власти объявили его в розыск.
Опасаясь, что из-за него могут пострадать другие жители города, диакон добровольно явился к преследователям. На допросе он открыто назвал себя христианином и отказался совершить языческий обряд. Правитель Эдессы Лисаний приговорил его к сожжению.
Согласно житию, Авив самостоятельно вошел в приготовленный для казни огонь и с молитвой принял мученическую смерть. Когда костер погас, мать и родственники святого обнаружили его тело не поврежденным пламенем. Останки диакона погребли рядом с Гурием и Самоном.
Чудесное спасение Евфимии и клятва у гробницы
После прекращения гонений в Эдессе возвели храм в честь трех мучеников, где поместили их мощи. Постепенно среди местных жителей распространились рассказы о чудесной помощи, которую получали обращавшиеся к святым с молитвами.
Одно из самых известных церковных преданий связано с девушкой Евфимией и ее матерью Софией. Во время военных действий в Эдессе остановился воин-гот, который поселился в доме Софии и захотел жениться на ее дочери. Женщина опасалась отдавать Евфимию чужеземцу, поскольку слышала, что на родине у него уже есть семья. Однако воин убедил ее в обратном. Перед отъездом супругов София привела их к гробнице Гурия, Самона и Авива. Там зять поклялся беречь Евфимию, не причинять ей зла и относиться к ней с любовью.
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Но на родине обман раскрылся. У воина действительно была жена, а Евфимию он заставил жить в положении служанки. Девушка подвергалась унижениям и жестокому обращению. Вскоре она родила ребенка, которого супруга гота, охваченная ревностью, отравила. Жизнь самой Евфимии тоже оказалась под угрозой. В отчаянии она обратилась с молитвой к Гурию, Самону и Авиву, призывая святых, перед чьими мощами была принесена супружеская клятва, защитить ее от гибели.
По церковному преданию, мученики чудесным образом перенесли девушку обратно в Эдессу, где она встретилась с матерью. Через некоторое время воин вновь прибыл в город по служебным делам. София обличила его обман, рассказав местным властям о судьбе дочери. После разбирательства клятвопреступника приговорили к смерти. Благодаря этому преданию Гурия, Самона и Авива стали особо почитать как защитников брака и семейного согласия.
Гурий Морозный и забота о лошадях
На Руси церковную дату именовали Гурьев день, Гурий или Гурьян — по имени одного из святых. В народе говорили, что именно с этого дня зима окончательно вступает в свои права, отсюда возникло другое название праздника — Гурий Морозный.
Предки представляли, что на Гурия зима сходит с коня, начинает ковать морозы, покрывает реки льдом, а из рукавов рассыпает по земле снег и иней. Считалось, что после этого дороги постепенно промерзают и становятся пригодными для санного сообщения. Также верили, что с этого времени устанавливаются крепкие морозы, а рыбалка прекращается — рыба уходит на зимовье в глубокие места.
28 ноября в деревнях было принято уделять особое внимание лошадям. С наступлением холодов они оставались главной тягловой силой в крестьянском хозяйстве. На них перевозили дрова, сено, зерно и другие припасы, необходимые для зимовки. В Гурьев день хозяева внимательно осматривали животных, чистили стойла, меняли подстилку, проверяли состояние сбруи и готовили корма.
Лошадей старались хорошо накормить и защитить от сквозняков. В некоторых местностях существовал обычай дарить человеку, родившемуся на Гурия, овес или сено. Считалось, что такой подарок принесет здоровье лошадям и достаток всему хозяйству.
В старину в этот день также ходили в баню — верили, что банные процедуры помогают избавиться от недугов и сохранить здоровье на целый год.
О чем молились и как начинали пост в Гурьев день
28 ноября начинался Рождественский, или Филиппов, пост — сорокадневный период подготовки к Рождеству Христову, длящийся до 6 января включительно. После сытного Филиппова заговенья, которое приходилось на предыдущий день, крестьяне переходили на постное питание, ограничивали развлечения и старались больше времени уделять молитве.
Стол становится строгим: под запретом мясные и молочные блюда, яйца и сметана, а шумные застолья и веселье уступают место тишине и смирению. Время проводили в молитве, добрых делах и помощи близким.
Утром на Гурия верующие посещали храм, ставили свечи и молились мученикам о здоровье близких, благополучии детей и сохранении мира между супругами. Женщины просили святых уберечь от жестоких и несправедливых мужей, помочь супругам избавиться от пьянства, прекратить семейные ссоры и вернуть взаимное уважение. Незамужние девушки молили о встрече с достойным женихом и счастливом браке.
Существовало поверье, что Гурий помогает избавиться от зубной боли. Поэтому люди, страдавшие зубными недугами, обращались к нему с молитвами об исцелении.
Гурия, Самона и Авива почитали как защитников семьи, поэтому 28 ноября следовало помириться с родственниками, попросить прощения за обидные слова и не допускать дальнейших разногласий. Предки верили, что начинать долгую зиму с семейной вражды — дурной знак.
Также в этот день вспоминают преподобного Паисия Величковского (1794), молдавского подвижника, переводчика святоотеческих трудов, и празднуют Купятицкую икону Божией Матери, одну из древнейших русских святынь.
Именины 28 ноября отмечают мужчины с именами Андрей, Василий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Николай, Алексей, Павел, Пётр, Сергей, Степан, Тимофей, Гурий, Дмитрий, Филипп и Фома, а также женщины с именем Анна.
Главные запреты Гурьева дня
С Гурьевым днем было связано множество суеверий и запретов. Главный из них касался семейных ссор. На Руси верили, что 28 ноября супругам нельзя ругаться, оскорблять и унижать друг друга, иначе размолвка затянется на всю зиму и приведет к серьезным неприятностям.
Особо осуждалось жестокое обращение с женщинами, поскольку Гурия, Самона и Авива почитали заступниками жен, страдающих от несправедливого гнева мужей. Считалось, что святой Гурий накажет обидчика чередой несчастий.
Кроме того, с началом Рождественского поста вступали в силу церковные ограничения, касавшиеся питания и поведения. Помимо постного стола, в праздник не следовало устраивать шумные застолья и злоупотреблять алкоголем, так как этот период требовал воздержания от излишеств. По этой же причине верующие старались не переедать. Считалось, что неумеренность в пище может обернуться болезнями и плохим самочувствием.
Что еще нельзя делать 28 ноября:
- сплетничать и распространять ложные слухи — дурные слова обернутся неприятностями для самого человека;
- затевать крупные имущественные споры и судебные разбирательства — они сулят затяжные конфликты и денежные потери;
- жаловаться на жизнь — недовольство судьбой может привлечь новые неприятности;
- выметать мусор и мыть полы — вместе с сором и грязной водой можно «вынести» из дома удачу и достаток;
- выливать грязную воду после уборки — вместе с ней можно выплеснуть из дома счастье и удачу;
- стирать вместе одежду мужа и жены — это грозило затяжными ссорами и охлаждением чувств;
- скупиться и жадничать — чрезмерная бережливость в Гурьев день могла обернуться финансовыми трудностями;
- разбивать посуду — это считалось дурным предзнаменованием;
- давать взаймы хлеб и соль;
- начинать новые проекты — день считался неподходящим для стартов;
- шить и вязать после заката;
- отказывать в помощи тем, кто просит — щедрость в этот день вознаграждалась вдвойне.
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При этом заниматься рукоделием и шитьём можно было до заката.
Что можно делать и что предскажут приметы
В Гурьев день разрешалось:
- посетить богослужение и помолиться мученикам Гурию, Самону и Авиву о семейном благополучии и защите дома;
- настроиться на духовный лад: молитва, добрые поступки, помощь близким;
- навести порядок в доме, перебрать припасы и составить постное меню;
- заниматься рукоделием и шитьём, особенно до заката;
- сходить в баню — по поверью, это укрепляет здоровье на весь год;
- попросить прощения у старого друга или родственника, с которым давно не общались;
- сделать подарок человеку, родившемуся 28 ноября;
- загадать желание на весь пост — считалось, что сформулированное в первый постный день оно сбудется.
На Гурия Морозного крестьяне наблюдали за природой, снегом, ветром, поведением домашних животных, чтобы по приметам определить, насколько холодной окажется предстоящая зима и каким будет следующий сельскохозяйственный сезон.
Приметы на 28 ноября:
- выпал снег — снежный покров не растает до весеннего половодья;
- снег лёг на Гурья — до середины декабря уже не растает;
- сухой снег ложится ровным слоем — к хорошему урожаю в следующем году;
- на улице тепло, идет мокрый снег — май будет теплым;
- с утра стоит сильный мороз — зима окажется суровой и продолжительной, а нечисть не сможет пробраться к дому;
- ветер завывает и поднимает метель — в ближайшие недели сохранится ветреная, переменчивая погода;
- сильный ветер — спокойной погоды ждать только после Николы Зимнего (19 декабря);
- лошади громко и часто ржут — к мягкой зиме и хорошему урожаю;
- вороны и галки ходят по земле и шумят возле домов — ожидаются осадки и усиление ветра;
- дым из печной трубы поднимается ровным столбом — к крепкому морозу, дым стелется низко над землей — к потеплению и сырой погоде;
- грязь на дорогах не отпускает — зима на подходе, но задержится.