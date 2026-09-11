11 сентября 2026, 15:53

Фото: iStock/Axel Bueckert

Подготовка квартиры к отопительному сезону помогает вовремя заметить бытовые проблемы, сохранить комфортную температуру и избежать лишних переживаний после подачи тепла. Собственнику стоит осмотреть радиаторы, окна, двери, вентиляцию и сантехнику, а при сомнениях обратиться в управляющую организацию или к профильному мастеру. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание С чего начать подготовку квартиры к зиме Проверьте радиаторы и трубы Не меняйте батареи без согласования Уделите внимание окнам и балконной двери Не закрывайте вентиляцию Осмотрите сантехнику и места возле стояков Подготовьте комнаты к началу подачи тепла Проверьте бытовую технику и электрику Что сделать, если батареи не греют Короткий чек-лист собственника перед отопительным сезоном

С чего начать подготовку квартиры к зиме

Проверьте радиаторы и трубы

Фото: iStock/Vlad Yushinov

Не меняйте батареи без согласования

Уделите внимание окнам и балконной двери

Не закрывайте вентиляцию

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Осмотрите сантехнику и места возле стояков

Подготовьте комнаты к началу подачи тепла

Фото: iStock/Andrii Kozak

Проверьте бытовую технику и электрику

В Подмосковье резко похолодало, а батареи ледяные: почему не включают отопление, когда в дома дадут тепло и куда жаловаться жителям?

Что сделать, если батареи не греют

Короткий чек-лист собственника перед отопительным сезоном