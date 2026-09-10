10 сентября 2026, 09:09

Фото: iStock/m-gucci

11 сентября 2026 года православные вспоминают мученическую смерть пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна — святого, который возвестил о скором пришествии Мессии и крестил Иисуса Христа в Иордане. В народном календаре эта дата известна как Иван Постный, Иван Головосек и Иван Пролетный, а связанные с ней поверья поражают количеством запретов и предостережений. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Как Иоанн Предтеча пришел к своему предназначению Казнь пророка Иоанна Почему 11 сентября стал днем строгого поста Народные праздники 11 сентября Народные поверья Запреты дня Что можно делать 11 сентября Что предсказывала погода Кто отмечает именины 11 сентября

Как Иоанн Предтеча пришел к своему предназначению

Фото: iStock/dimid_86

Казнь пророка Иоанна

Почему 11 сентября стал днем строгого поста

Фото: iStock/Smileus

Народные праздники 11 сентября

«Иван Постный пришел — лето красное увел», «Иван Постный — осени отец крестный», — говорили в деревнях.

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Народные поверья

Фото: iStock/digihelion

Запреты дня

Онищенко назвал день недели, в который не стоит сильно нагружать школьников

Что можно делать 11 сентября

Фото: iStock/Stanislav Sablin

Что предсказывала погода

Кто отмечает именины 11 сентября