Иван Постный 11 сентября: почему нельзя загадывать желание на падающую звезду и заниматься ремонтом, народные приметы и запреты
11 сентября 2026 года православные вспоминают мученическую смерть пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна — святого, который возвестил о скором пришествии Мессии и крестил Иисуса Христа в Иордане. В народном календаре эта дата известна как Иван Постный, Иван Головосек и Иван Пролетный, а связанные с ней поверья поражают количеством запретов и предостережений. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Как Иоанн Предтеча пришел к своему предназначению
Иоанн родился за шесть месяцев до Иисуса Христа в семье священника Захарии и праведной Елисаветы. Супруги долго не могли иметь детей, что в те времена воспринималось как наказание за грехи, однако продолжали молиться о наследнике.
Согласно Евангелию от Луки, во время службы Захарию явился архангел Гавриил и сообщил о рождении сына, которому предстоит подготовить людей к пришествию Господа. Священник усомнился в сказанном и лишился способности говорить. Когда мальчик появился на свет, родственники хотели назвать его в честь отца, но Елисавета настояла на имени Иоанн. Захария письменно подтвердил ее решение, после чего к нему вернулась речь.
Еще младенцем Иоанн чудом избежал гибели во время избиения вифлеемских младенцев, устроенного царем Иродом. Елисавета вместе с сыном скрылась в горах Иудейской пустыни. Захария, отказавшийся сообщить Ироду, где находятся жена и ребенок, был убит.
Иоанн вырос в пустыне, питаясь дикими плодами и акридами — разновидностью саранчи. Примерно в 28–29 годах он вышел оттуда и начал проповедовать о приходе Мессии на берегах Иордана. Именно там позднее Иоанн совершил Крещение Иисуса Христа.
Казнь пророка Иоанна
В то время Галилеей управлял Ирод Антипа, сын Ирода Великого. Несмотря на наличие законной супруги, правитель начал сожительствовать с Иродиадой, которая прежде была женой его брата. Иоанн открыто осуждал такую связь как нарушение религиозного закона и говорил Ироду: «Не должно тебе иметь жену брата твоего».
Иродиада возненавидела пророка и добивалась его смерти. Сам Ирод долго не решался казнить Иоанна, поскольку считал его праведным человеком, боялся его и временами прислушивался к его словам. Однако под давлением Иродиады пророк оказался в темнице.
Развязка наступила во время пира по случаю дня рождения Ирода. Дочь Иродиады Саломея станцевала перед правителем и его гостями, после чего настолько понравилась Ироду, что он пообещал исполнить любое ее желание.
Посоветовавшись с матерью, девушка попросила принести ей на блюде голову Иоанна Крестителя. Ирод опечалился, но не захотел нарушать клятву, данную при гостях, и приказал казнить пророка.
Ученики Иоанна забрали его тело и похоронили, а голову пророка тайно захоронила жена царского домоправителя Хузы.
Почему 11 сентября стал днем строгого поста
Память об Усекновении главы Иоанна Предтечи появилась в церковном календаре еще в древности. Уже в VII–VIII веках возникли специальные песнопения, посвященные мученической смерти пророка. День считается временем особой скорби, поэтому в память о насильственной гибели Крестителя установлен строгий однодневный пост.
11 сентября нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. Разрешается растительная пища, которую можно приправлять растительным маслом. Также верующим рекомендуется отказаться от алкоголя, шумных развлечений, пения, танцев, застолий и других излишеств.
Трагическая евангельская история разворачивается во время пира, поэтому в 1913 году на эту дату установили Всероссийский день трезвости. После продолжительного перерыва Русская православная церковь возобновила его празднование в 2014 году. Сейчас после литургии в храмах совершается специальный молебен о людях, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью.
Народные праздники 11 сентября
На Руси 11 сентября получило сразу несколько названий. Иваном Постным день стали называть из-за строгого поста, а Иваном Головосеком — в память о казни пророка. Название Иван Пролетный связывали с переходом от лета к осени.
К этой дате ночи становились холоднее, а световой день сокращался. Крестьяне считали 11 сентября своеобразной границей между временами года.
«Иван Постный пришел — лето красное увел», «Иван Постный — осени отец крестный», — говорили в деревнях.
В некоторых регионах с этого времени ожидали период теплой и сухой погоды, который позднее стали называть бабьим летом. Отсюда появилась еще одна поговорка: «С Ивана мужик осень встречает, баба свое лето начинает».
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В этот период завершали полевые работы, убирали коноплю, заготавливали ее семена для получения масла, выкапывали репу и другие корнеплоды, перебирали урожай и начинали готовиться к зиме. Поэтому в отдельных областях день называли также Репным праздником.
Народные поверья
Церковные рекомендации со временем дополнились многочисленными народными поверьями. Одно из самых известных касалось круглых овощей и фруктов. Наши предки избегали 11 сентября есть капусту, яблоки, картофель, помидоры и другие продукты округлой формы, поскольку они напоминали отсеченную голову.
Особенно опасным считалось резать капустный кочан. Существовало поверье, что при нарушении запрета из него может пойти кровь. Крестьяне старались вообще не использовать ножи, топоры, косы, ножницы и другие острые предметы в этот день. Хлеб и пироги не резали, а разламывали руками.
Еще одно предостережение касалось подачи еды. Считалось, что нельзя ставить блюда на стол, поскольку именно на блюде была подана голова Иоанна Крестителя.
Запреты дня
Считалось, что 11 сентября нельзя ссориться, выяснять отношения, сплетничать, хвастаться, обманывать, завидовать и сквернословить. По поверьям, нарушителей могли настигнуть несчастья. Не советовали также обсуждать знакомого за его спиной: считалось, что человек все равно узнает о сказанном и может серьезно обидеться.
Не разрешалось давать деньги в долг. Помогать нуждающимся можно было, но безвозмездно. Отдавать свои вещи другим людям также не советовали: существовало поверье, что вместе с ними можно потерять здоровье и удачу.
Отдельные запреты касались семейной жизни. Замужним женщинам не рекомендовалось садиться за стол раньше супруга, поскольку считалось, что так можно лишить его мужской силы. Мужчинам, в свою очередь, запрещали заниматься строительством и ремонтом, связывая такую работу с риском приблизить собственную гибель.
Существовали и другие поверья: нельзя было наказывать детей, чтобы они якобы не начали заикаться, стричь волосы и ногти, поскольку это могло привести к семейным конфликтам. Не советовали заниматься тестом, смотреть ночью на небо и особенно загадывать желание при падающей звезде, а также гадать — считалось, что в таком случае к человеку может привязаться нечисть.
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С отдельным вниманием предки относились к бездомным животным. Прогонять от дома бездомных собак и кошек в этот день считалось плохой приметой, способной навлечь черную полосу в жизни.
Что можно делать 11 сентября
Главным занятием для верующих оставались молитва и посещение храма. Утром православные отправлялись на богослужение, а те, у кого не было такой возможности, молились дома. Иоанна Предтечу просили укрепить веру, помочь справиться с искушениями, сделать правильный выбор и сохранить верность убеждениям.
Особое значение придавалось благотворительности. Можно было помогать не только деньгами, но и продуктами, навещать одиноких соседей, поддерживать стариков, бедняков и сирот, дать кров путнику. Считалось, что совершенные в этот день добрые дела особенно угодны Богу.
Существовало и поверье, согласно которому одинокому человеку стоило отстоять 11 сентября всю церковную службу: якобы после этого он вскоре мог встретить свою судьбу. Тем, кому предстояла дальняя дорога, советовали взять с собой икону.
Кроме того, к Иоанну Крестителю традиционно обращались при сильной головной боли.
Что предсказывала погода
11 сентября наши предки внимательно наблюдали за природой и птицами. По их поведению пытались определить, какой окажется осень и насколько рано придет зима.
Если журавли уже улетели на юг, ожидали ранней и морозной зимы. Лебеди, отправившиеся в теплые края, также считались предвестниками скорого снега. Если же во дворах было много грачей, ближайшие дни, по поверью, должны были оказаться теплыми и солнечными. Скворцы, которые не спешили улетать, предвещали бабье лето.
Существовали и другие погодные приметы: гром обещал теплую и долгую осень, а по одному из поверий — следующую неделю без дождей. Солнце утром и дождь к вечеру считались признаками теплого сентября и мокрого октября. Яркие звезды ночью предвещали отсутствие морозов до ноября, а сильный ветер в обед мог означать раннее наступление зимы.
Кто отмечает именины 11 сентября
По церковному календарю в этот день именины отмечают мужчины с именами Анастасий, Виктор, Герман, Дмитрий, Иван, Карп, Лев, Николай, Роман, Сергей, Алипий, Киприан, Мирон, Павел и Филипп, а также женщины с именами Роза и Юлиана.
На 11 сентября также приходятся Всероссийский день трезвости, День победы русской эскадры у мыса Тендра и День специалиста органов воспитательной работы в Вооруженных Силах Российской Федерации. Кроме того, существует неофициальный День граненого стакана, который связывают с 11 сентября 1943 года — днем выпуска первого образца знаменитого советского стакана в Гусь-Хрустальном.