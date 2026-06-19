19 июня 2026, 11:59

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Клубника может лишиться до 90% урожая всего из-за одного жука. Однако это далеко не единственная опасность. Пока одни дачники борются с долгоносиком, другие теряют ягоды из-за серой гнили, а третьих оставляют без урожая целые стаи дроздов. Какие угрозы подстерегают клубнику в разгар сезона и что нужно сделать уже сейчас, чтобы собрать крупные, сладкие и здоровые ягоды? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Урожай под ударом: кто и что уничтожает клубнику Ошибки, которые оставляют дачников без ягод клубники Что нужно сделать прямо сейчас для спасения урожая Почему клубника вырастает кислой Последний враг перед сбором урожая Главное правило хорошего урожая клубники

Урожай под ударом: кто и что уничтожает клубнику

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Ошибки, которые оставляют дачников без ягод клубники

«Между кустами должно быть 25-30 сантиметров, а между рядами — 50-60 сантиметров. Это позволит плохо распространяться болезням, если какие-то кусты заболеют, а также бороться с вредителями», — отметила председатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» Республики Крым Татьяна Олейник в интервью 360.ru.

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«Старые, темные или поврежденные болезнями листья нужно удалить до чистого листа. Даже зимой новые лепестки растут. Болезненные листья нужно сразу сжечь, потому что иногда их кидают в компост, чтобы потом этим удобрять. Так делать не надо», — добавила специалист.

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Что нужно сделать прямо сейчас для спасения урожая

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Почему клубника вырастает кислой

«Клубника уже заканчивает цветение. И в этот период нужно сделать важную подкормку, чтобы ягода формировалась крупной и сладкой, набирала вкусовые качества. В этот период для формирования хорошей ягоды клубнике крайне необходим калий. Именно калий влияет на вкусовые качества ягод. Если его будет не хватать, ягода может получиться кислой», — сказал садовник Дмитрий Кастрицкий в программе «Метеогид» на белорусском телеканале ОНТ.

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Последний враг перед сбором урожая

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Главное правило хорошего урожая клубники