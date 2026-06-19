Июнь — последний месяц, чтобы спасти клубнику: что делать прямо сейчас, пока ягода не пошла в рост? Пошаговый план
Клубника может лишиться до 90% урожая всего из-за одного жука. Однако это далеко не единственная опасность. Пока одни дачники борются с долгоносиком, другие теряют ягоды из-за серой гнили, а третьих оставляют без урожая целые стаи дроздов. Какие угрозы подстерегают клубнику в разгар сезона и что нужно сделать уже сейчас, чтобы собрать крупные, сладкие и здоровые ягоды? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Урожай под ударом: кто и что уничтожает клубнику
Даже крепкие и ухоженные кусты не застрахованы от серьезных проблем. Одной из самых опасных угроз считается земляничный долгоносик-цветоед. Несмотря на размеры (всего 2–3 миллиметра), этот вредитель способен нанести колоссальный ущерб посадкам.
Самка прокалывает бутон, откладывает внутрь яйцо, а затем повреждает цветоножку. В результате бутон увядает и опадает, так и не превратившись в ягоду. При сильном заражении потери урожая могут достигать 70–90%, причем чаще всего страдают самые крупные и перспективные бутоны.
Не менее опасна серая гниль. Это заболевание способно уничтожить до 80% урожая, особенно в прохладную и влажную погоду. Болезнь развивается стремительно: от заражения до появления заметных признаков может пройти всего несколько дней. Сначала на цветках и завязях появляются пятна, затем ягоды начинают загнивать и покрываются характерным серым налетом.
Дополнительную угрозу представляют паутинный и земляничный клещи, трипсы, пятнистость, а также слизни, которые повреждают созревающие ягоды.
Ошибки, которые оставляют дачников без ягод клубники
Во многих случаях проблемы возникают не только из-за вредителей и болезней, но и из-за неправильного ухода.
Одна из самых распространенных ошибок — полив сверху. Вода задерживается между листьями, создавая благоприятную среду для развития серой гнили и других грибковых заболеваний. Кроме того, капли воды на солнце могут работать как линзы и повреждать листья.
Опасность представляют и слишком густые посадки. Если кусты расположены близко друг к другу, ухудшается вентиляция, дольше сохраняется влага и быстрее распространяются болезни.
«Между кустами должно быть 25-30 сантиметров, а между рядами — 50-60 сантиметров. Это позволит плохо распространяться болезням, если какие-то кусты заболеют, а также бороться с вредителями», — отметила председатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» Республики Крым Татьяна Олейник в интервью 360.ru.
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Еще одна ошибка — отказ от удаления старых листьев. После зимы на них могут сохраняться возбудители заболеваний и вредители.
«Старые, темные или поврежденные болезнями листья нужно удалить до чистого листа. Даже зимой новые лепестки растут. Болезненные листья нужно сразу сжечь, потому что иногда их кидают в компост, чтобы потом этим удобрять. Так делать не надо», — добавила специалист.
Не менее важно своевременно удалять усы. После цветения они начинают активно расти и отнимают у растений силы, необходимые для формирования урожая.
Что нужно сделать прямо сейчас для спасения урожая
Работу по защите клубники специалисты советуют начинать с тщательного осмотра посадок. Особое внимание следует уделить состоянию листьев, цветоносов и корневой системы.
Если корни имеют множество белых питающих волосков, растение остается жизнеспособным. Если же корневая система начала гнить или лишилась таких отростков, куст спасти уже не получится.
После санитарной очистки необходимо провести обработку от болезней и вредителей. При борьбе с долгоносиком в период цветения нельзя использовать агрессивные химические инсектициды. Вместо них применяют биологические препараты, а также народные средства.
Для защиты от серой гнили важно немедленно удалять все пораженные цветки, ягоды и листья. Больные растительные остатки нельзя оставлять на участке или отправлять в компост.
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Огромную роль играет правильный полив. Наиболее удачен капельный, поскольку позволяет воде поступать под корень в том количестве, которое необходимо.
При отсутствии капельного полива воду следует вносить строго под куст. На один полив обычно требуется от 250 миллилитров до полулитра воды в зависимости от погодных условий.
Полезным приемом остается и мульчирование. Для этого используют солому, опилки или опавшую листву. Мульча помогает сохранять влагу, подавляет рост сорняков и защищает ягоды от контакта с землей.
Почему клубника вырастает кислой
Даже здоровые кусты не всегда радуют вкусным урожаем. Одной из причин может стать нехватка калия.
«Клубника уже заканчивает цветение. И в этот период нужно сделать важную подкормку, чтобы ягода формировалась крупной и сладкой, набирала вкусовые качества. В этот период для формирования хорошей ягоды клубнике крайне необходим калий. Именно калий влияет на вкусовые качества ягод. Если его будет не хватать, ягода может получиться кислой», — сказал садовник Дмитрий Кастрицкий в программе «Метеогид» на белорусском телеканале ОНТ.
Для подкормки можно использовать монофосфат калия или сульфат калия из расчета одна столовая ложка на 10 литров воды. Раствор вносят по влажной почве, расходуя примерно пол-литра под каждый куст.
Если используются натуральные удобрения, хорошим вариантом станет древесная зола. Помимо калия она содержит кальций, фосфор и другие элементы, необходимые для развития растений. Не стоит забывать и о комплексных удобрениях.
Весной специалисты рекомендуют использовать подкормки с преобладанием фосфора, который помогает формированию и укреплению корневой системы.
Последний враг перед сбором урожая
Когда ягоды начинают краснеть, на клубничные грядки выходит еще один серьезный противник — дрозды.
Особенно опасны молодые птицы, которые к концу июня собираются в большие стаи. Их главная особенность заключается в организованности: пока часть птиц кормится, другие наблюдают за обстановкой и предупреждают сородичей об опасности.
Если птицы однажды обнаружат на участке доступный источник пищи, они будут возвращаться снова и снова. Поэтому защиту рекомендуется устанавливать заранее — еще до начала массового созревания ягод.
Самым надежным способом считается использование специальной сетки с мелкой ячейкой. Она должна быть натянута на каркас так, чтобы между ягодами и материалом оставалось свободное пространство. Если просто набросить сетку на кусты, птицы смогут склевывать ягоды через ячейки.
Дополнительно применяют блестящие ленты, муляжи хищных птиц, шумовые отпугиватели и электронные устройства. Однако дрозды быстро привыкают к большинству подобных средств, поэтому максимальный эффект дает сочетание нескольких способов защиты.
Главное правило хорошего урожая клубники
Клубника требует внимания на протяжении всего сезона. Один вредитель способен уничтожить большую часть бутонов, серая гниль — лишить урожая за считаные дни, а птицы — собрать спелые ягоды раньше хозяев участка. Именно поэтому решающее значение имеют регулярный осмотр посадок, своевременное удаление больных частей растений, правильный полив, подкормки и комплексная защита от всех угроз. Только такой подход позволяет сохранить урожай и получить крупные, сладкие и здоровые ягоды.