09 сентября 2026, 15:06

Фото: iStock/fizkes

Веки тяжелеют, мысли разбегаются, текст на экране монитора плывет, а обычные задачи внезапно требуют огромных усилий — с дневной сонливостью на работе сталкиваются многие. Особенно часто такой спад энергии приходится на период с 13 до 15 часов, однако причин у состояния может быть гораздо больше, чем просто недосып. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Почему после обеда хочется спать Десять минут движения помогут справиться с сонливостью Прогулка позволит сменить обстановку и вернуть энергию Прохладная вода и свет взбодрят мгновенно Духота и обезвоживание как причины сонливости Что съесть, чтобы не уснуть Музыка, смех и ароматы: что еще использовать в борьбе с сонливостью Дыхание, массаж и самые простые задачи Встреча с коллегами или планирование Непродолжительный сон — самый лучший способ

Почему после обеда хочется спать

Десять минут движения помогут справиться с сонливостью

Фото: iStock/Zinkevych

Прогулка позволит сменить обстановку и вернуть энергию

Побороть лень легче, чем кажется: что на самом деле скрывается за привычным «не хочу» и как вернуть себе желание действовать?

Прохладная вода и свет взбодрят мгновенно

Фото: iStock/undrey

Духота и обезвоживание как причины сонливости

Не можете уснуть? Эти способы борьбы с бессонницей помогут вернуть здоровый сон и избежать серьёзных последствий для здоровья

Что съесть, чтобы не уснуть

Фото: iStock/insjoy

Музыка, смех и ароматы: что еще использовать в борьбе с сонливостью

Работа больше не радует, а выходные не помогают восстановиться: как вовремя распознать эмоциональное выгорание? Практические советы

Дыхание, массаж и самые простые задачи

Фото: iStock/fizkes

Встреча с коллегами или планирование

Непродолжительный сон — самый лучший способ