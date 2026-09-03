03 сентября 2026, 13:33

Фото: iStock/Alan Mazzocco

Родители всё чаще задаются вопросом, не отстаёт ли ребёнок в развитии и можно ли вовремя заметить первые признаки аутизма. При этом расстройство аутистического спектра (РАС) проявляется по-разному: для одного человека главной проблемой становится общение, для другого — сенсорная перегрузка, стереотипии или сложности с адаптацией. Подробнее о том, как распознать заболевание и как ребёнку адаптироваться к жизни, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Что такое аутизм и почему его легко не заметить Причины возникновения аутизма у детей и влияние прививок Как проявляется РАС у ребенка Как с возрастом меняются признаки аутизма Можно ли диагностировать аутизм самостоятельно Почему аутизм не исчезает с возрастом Что помогает уменьшить выраженность РАС Прогноз зависит не только от диагноза

Что такое аутизм и почему его легко не заметить

«Там вопросы стереотипии действий, поведения и странности эмоционального отклика, когда к ребёнку родители пытаются проявить некую тактильность, а его это сильно выносит», — объяснил он.

«Стереотипность — это когда ребёнок играет одной игрушкой или в одну игру, не требуя вообще больше никого и ничего. Он абсолютно самостоятелен, самодостаточен, что иногда родителям нравится», — добавил эксперт.

«У детей с аутизмом очень изменённый болевой порог, они практически не чувствуют боли и легко причиняют ее другим».

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Причины возникновения аутизма у детей и влияние прививок

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Как проявляется РАС у ребенка

Фото: iStock/Marc Elias

Как с возрастом меняются признаки аутизма

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Можно ли диагностировать аутизм самостоятельно

«Это детский диагноз, который либо снимается в подростковом возрасте, либо трансформируется в другую клиническую картину. У взрослых аутизма не бывает», — сказал он.

«А дальше по мере взросления этот диагноз верифицируется. То есть он становится другим, потому что процесс или развивается, или не развивается», — объяснил психиатр.

«Главный момент в диагностической части — есть формы, где, например, ребёнок сохраняет интеллект. И родители говорят: "Ну он же не глупый", однако это не имеет отношения к аутизму».

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Почему аутизм не исчезает с возрастом

Что помогает уменьшить выраженность РАС

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Прогноз зависит не только от диагноза