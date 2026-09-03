«Но он же не глупый»: почему родители годами не замечают аутизм у ребёнка и влияют ли прививки на его появление? Вся правда о заболевании
Родители всё чаще задаются вопросом, не отстаёт ли ребёнок в развитии и можно ли вовремя заметить первые признаки аутизма. При этом расстройство аутистического спектра (РАС) проявляется по-разному: для одного человека главной проблемой становится общение, для другого — сенсорная перегрузка, стереотипии или сложности с адаптацией. Подробнее о том, как распознать заболевание и как ребёнку адаптироваться к жизни, читайте в материале «Радио 1».
Что такое аутизм и почему его легко не заметить
Аутизм, или расстройство аутистического спектра (РАС), — состояние, связанное с особенностями развития мозга, первые проявления которого обычно становятся заметны ещё в детстве. Ключевой особенностью считается своеобразное восприятие окружающего мира: мозгу может быть трудно одновременно обрабатывать большое количество зрительных, слуховых, тактильных и других стимулов. В результате одни раздражители воспринимаются чрезвычайно остро, а другие практически не замечаются.
Для ребёнка человеческий голос может не выделяться среди других звуков, а обычное прикосновение или одежда вызывать сильный дискомфорт. Если одновременно присутствуют несколько раздражителей — например, громкий шум, неприятные ощущения от одежды и сильное желание сходить в туалет, — ситуация способна закончиться паникой. Повторяющиеся движения при этом могут помогать ребёнку успокоиться и почувствовать себя в безопасности.
Врач-психиатр, психотерапевт Александр Федорович в беседе с «Радио 1» назвал три базовых клинических маркера, позволяющих врачу заподозрить РАС: стереотипность действий и поведения, необычный эмоциональный отклик и особенности реакции на тактильный контакт.
«Там вопросы стереотипии действий, поведения и странности эмоционального отклика, когда к ребёнку родители пытаются проявить некую тактильность, а его это сильно выносит», — объяснил он.
По словам специалиста, стереотипное поведение не всегда выглядит для семьи тревожным.
«Стереотипность — это когда ребёнок играет одной игрушкой или в одну игру, не требуя вообще больше никого и ничего. Он абсолютно самостоятелен, самодостаточен, что иногда родителям нравится», — добавил эксперт.
Отдельно Федорович отметил необычную болевую чувствительность:
«У детей с аутизмом очень изменённый болевой порог, они практически не чувствуют боли и легко причиняют ее другим».
При этом наличие отдельных признаков ещё не означает, что у ребёнка именно аутизм. Похожие проявления могут встречаться и при других состояниях, поэтому окончательные выводы должен делать специалист.
Причины возникновения аутизма у детей и влияние прививок
Точные причины аутизма до конца не установлены. Современные представления связывают его развитие с сочетанием генетических, внутриутробных, структурных, функциональных и биохимических факторов. Обнаружены сотни генов, ассоциированных с РАС, однако ни один из них не считается единственной причиной состояния.
Исследования также указывают на изменения различных структур мозга, нарушения его кровоснабжения и особенности обмена нейромедиаторов. Среди изучаемых факторов называют нарушения обмена серотонина, глутамата и аспартата, а также возможные особенности усвоения некоторых белков.
Рассматриваются и пренатальные факторы: осложнения беременности и родов, гипоксия плода, инфекции, гестационный диабет, неправильное применение противоэпилептических препаратов, психические расстройства и наркотическая зависимость матери. Среди приобретённых факторов упоминаются травмы головы и некоторые вирусные инфекции.
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При этом связь аутизма с вакцинацией многочисленные исследования не подтвердили. В конце 1990-х годов появилась работа о связи РАС с прививкой от кори, однако впоследствии было установлено, что данные были сфальсифицированы, после чего медицинский журнал отозвал публикацию.
Как проявляется РАС у ребенка
К основным проявлениям РАС относят «триаду нарушений»: сложности в сфере социального взаимодействия, коммуникации и воображения. Ребёнок может избегать контакта, пассивно принимать его или взаимодействовать с людьми формально.
В коммуникации трудности касаются как речи, так и невербальных средств. Вместо указательного жеста ребёнок способен подвести взрослого к нужному предмету или манипулировать его рукой. Речь может развиваться с задержкой, отсутствовать либо сопровождаться эхолалией, неологизмами, необычным употреблением местоимений и нарушениями грамматического и фонетического строя.
Нарушения воображения проявляются в однообразных играх, ограниченном использовании игрушек, фиксации внимания на мелких деталях. Стереотипии могут выражаться в постукивании, вращении предметов, потряхивании кистями, раскачивании тела, прыжках, повторяющихся выкриках, сортировке вещей или коллекционировании.
Повторяющиеся действия распространяются и на повседневность. Ребёнок может требовать идти одним маршрутом, соблюдать определённый ритуал перед сном, многократно задавать один вопрос и ожидать один и тот же ответ, чрезмерно интересоваться мультфильмом, книгами или расписанием транспорта.
Как с возрастом меняются признаки аутизма
Первые особенности развития могут проявляться уже в младенчестве. В 8 месяцев тревожным сигналом называют отсутствие зрительного контакта и реакции на имя, в 12 месяцев — отсутствие указательного жеста и нетипичное использование жестов. К 18 месяцам могут становиться заметны необычное поведение в игре, непонимание речи или отказ от диалога, а к двум годам — отсутствие подражания взрослым, общения во время игры и медленное накопление словарного запаса.
В возрасте до года также могут наблюдаться отсутствие социальной улыбки, слабая реакция на звуки либо, напротив, повышенная чувствительность к ним, ограниченное использование жестов и необычные двигательные проявления — раскачивание, вращение и другие повторяющиеся движения.
В 1–3 года более заметными становятся задержка речи или её отсутствие, эхолалия — повторение услышанных слов и фраз без понимания их смысла, стремление играть в одиночестве, сильная привязанность к определённым предметам и ритуалам. Ребёнок может выстраивать предметы в ряд, вращать их, хлопать или взмахивать руками, ходить на цыпочках, резко реагировать на изменение привычного распорядка.
После трёх лет могут проявляться сложности с пониманием мимики, жестов, иронии, сарказма и скрытого смысла высказываний. Возникают проблемы с поддержанием диалога, выражением желаний и переключением между занятиями. Узкие интересы иногда становятся настолько глубокими, что ребёнок получает впечатление «юного гения», полностью погружённого в одну тему.
Сенсорные особенности также способны сохраняться: яркий свет, громкие звуки, запахи, определённые текстуры или прикосновения могут вызывать перегрузку. У некоторых детей, наоборот, наблюдается поиск определённых ощущений.
Иногда уже приобретённые навыки начинают исчезать. Например, ребёнок, который научился говорить несколько слов, впоследствии перестаёт разговаривать. Такое состояние описывают как регрессивный аутизм, который чаще развивается в возрасте 15–30 месяцев и может возникать как постепенно, так и быстро.
Можно ли диагностировать аутизм самостоятельно
Аутизм нельзя достоверно определить самостоятельно. Врач-психиатр устанавливает диагноз на основании сведений о раннем развитии ребёнка, жалоб родителей, наблюдения и клинического обследования. Дополнительно могут потребоваться консультации психолога, логопеда, невролога, генетика, нейропсихологическое обследование, ЭЭГ, ЭКГ, МРТ, КТ и лабораторные исследования.
Для оценки симптомов используются стандартизированные методики ADOS, CARS, M-CHAT, ASSQ и AQ. Они помогают оценить вероятность и выраженность проявлений, но не заменяют профессиональную диагностику.
Достоверность последующего подтверждения диагноза в возрасте около 12 месяцев составляет примерно 50%, к 14 месяцам — около 80%, к 16 месяцам — 83%. При этом на практике диагноз РАС нередко устанавливают в 2–3 года.
Психиатр Александр Федорович в интервью «Радио 1» отдельно подчеркнул медицинский характер диагноза и обратил внимание на спорность понятия «взрослый аутизм» в отечественной психиатрической традиции.
«Это детский диагноз, который либо снимается в подростковом возрасте, либо трансформируется в другую клиническую картину. У взрослых аутизма не бывает», — сказал он.
При этом специалист предлагает различать аутизм и более широкое понятие состояния аутистического спектра.
«А дальше по мере взросления этот диагноз верифицируется. То есть он становится другим, потому что процесс или развивается, или не развивается», — объяснил психиатр.
Сохранный интеллект также не исключает особенностей РАС:
«Главный момент в диагностической части — есть формы, где, например, ребёнок сохраняет интеллект. И родители говорят: "Ну он же не глупый", однако это не имеет отношения к аутизму».
Почему аутизм не исчезает с возрастом
РАС охватывает очень широкий спектр проявлений. Одни люди испытывают серьёзные трудности с самообслуживанием, коммуникацией и адаптацией, другим удаётся учиться, работать, строить отношения и жить самостоятельно.
У взрослых детские проявления могут становиться менее очевидными. Трудности с пониманием просьб могут трансформироваться в проблемы общения с коллегами, понимания намёков и сарказма. Детская фиксация на определённых предметах может перерасти в глубокий интерес к астрономии, программированию или другой узкой области.
Сенсорная чувствительность также может менять форму: ребёнок способен реагировать истерикой на громкую музыку, тогда как взрослый просто избегает шумных мест. Могут сохраняться сложности с дружбой, отношениями, описанием собственных чувств и пониманием эмоций окружающих.
При этом отмечается, что РАС — это пожизненное состояние, проявления которого с возрастом могут изменяться.
Что помогает уменьшить выраженность РАС
Полностью устранить аутизм невозможно, однако ранняя и комплексная помощь позволяет уменьшить выраженность отдельных трудностей и повысить адаптационные возможности человека. Основой коррекционной работы становятся занятия с психологами, логопедами, дефектологами и другими специалистами.
Среди используемых подходов названы ABA-терапия, Денверская модель раннего вмешательства, PECS, ТЕАССН, DIR-концепция, эмоционально-уровневая коррекция и сенсорная интеграция.
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ABA направлена на формирование бытовых, коммуникационных и социальных навыков с помощью последовательного обучения и системы поощрений. PECS использует карточки с изображениями для альтернативной коммуникации. ТЕАССН предполагает структурированное пространство и визуальные расписания. DIR делает акцент на отношениях ребёнка с близкими и взаимодействии через игру.
Сенсорная интеграция используется для упорядочивания восприятия внешних и телесных стимулов и может применяться как поддерживающий метод. Медикаменты не устраняют основные проявления аутизма, но под наблюдением врача способны уменьшать гиперактивность, тревожность, нарушения сна, истерики и аутоагрессию, а также другие сопутствующие проблемы.
Во взрослом возрасте для коррекции отдельных трудностей может применяться когнитивно-поведенческая психотерапия, а лекарства назначаются индивидуально при тревоге, депрессии и других состояниях.
Не менее важна семья. Поддержка родителей, создание предсказуемой и безопасной среды, чёткое распределение обязанностей и участие близких в коррекционной работе помогают человеку с РАС развивать навыки и адаптироваться к повседневной жизни.
Прогноз зависит не только от диагноза
РАС не имеет универсального сценария развития. В одних случаях сохраняется потребность в постоянной помощи, в других человек получает образование, работает и создаёт семью. Более благоприятные перспективы связаны с высокофункциональными формами, при которых интеллект и речь сохранены.
Среди возможных осложнений называют нарушения поведения, агрессию и самоповреждение, проблемы с речью и когнитивной сферой, тревожные и депрессивные проявления, нарушения сна, эпилепсию, пищеварительные расстройства, трудности с моторикой и социальную дезадаптацию. Также могут встречаться тики, синдром Туретта, кататония и другие психические или неврологические состояния.
Специальной профилактики, способной гарантированно предотвратить РАС, не существует. Рекомендуется внимательно относиться к здоровью во время планирования беременности и самой беременности, не принимать психотропные и противосудорожные препараты без назначения врача, избегать вредных привычек и своевременно проходить обследования.
Главное условие ранней помощи — не пытаться самостоятельно поставить диагноз по отдельному признаку. Даже похожее на аутизм поведение может оказаться временной особенностью или проявлением другого заболевания. При сохраняющихся сомнениях необходимо обратиться к специалисту, а при необходимости получить второе мнение.