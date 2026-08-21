Новые пенсионные выплаты, цифровой рубль, единый QR-код и нововведения в сфере ЖКХ: что изменится в законах с 1 сентября 2026 года?
С 1 сентября 2026 года в России начнут действовать масштабные изменения, которые затронут пенсии, трудовые отношения, налоги, образование, цифровые платежи, ипотеку и работу бизнеса. Одновременно появятся новые правила для водителей, гостиниц, продавцов и владельцев жилья, а некоторые требования изменятся впервые за несколько лет. Подробности — в материале «Радио 1».
Пенсии: новые выплаты и надбавки
В сентябре 2026 года отдельные категории россиян впервые смогут оформить вторую пенсию. Такая возможность появится у военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, после выхода на пенсию продолживших работать в гражданских организациях, а также у космонавтов и работников летно-испытательного состава. Вторую страховую пенсию по старости они смогут получить после достижения установленного пенсионного возраста или при наличии необходимого стажа.
Право на две выплаты также получат граждане, ставшие инвалидами из-за военной травмы, а также члены семей погибших военнослужащих. Для оформления страховой пенсии по старости потребуется достичь 64 лет мужчинам или 59 лет женщинам, иметь минимум 15 лет гражданского стажа и накопить не менее 30 пенсионных баллов. Заявление разрешается подать через «Госуслуги», Социальный фонд России или МФЦ не ранее чем за месяц до достижения пенсионного возраста.
С 1 сентября вдвое увеличится фиксированная выплата к страховой пенсии для граждан, которым в августе исполнилось 80 лет или была установлена I группа инвалидности: с 9584,69 до 19 169,38 рубля. Перерасчет проведут автоматически.
Кроме того, устанавливается надбавка за уход: 1413,86 рубля к страховой пенсии и 1470,64 рубля к государственной. При этом если пенсию уже увеличивали из-за I группы инвалидности, повторного повышения после достижения 80 лет не будет.
Прибавку получат и пенсионеры, прекратившие работать в августе. Им начислят пенсию с учетом индексаций, которые были пропущены в период занятости. Размер повышения будет зависеть от стажа и накопленных пенсионных коэффициентов.
Школы возвращают оценку за поведение
С 1 сентября начинается новый учебный год, причем День знаний остается полноценным учебным днем. Однако конкретный формат определяет сама школа: это могут быть линейка и классные часы либо дополнительно уроки.
Одновременно возвращается оценка за поведение. В школах также должны появиться комиссии по урегулированию споров с участием учителей, учеников и родителей. Правила их работы будут определяться региональными нормативными актами.
Для первоклассников предусмотрена возможность сократить количество уроков в сентябре и октябре, чтобы облегчить адаптацию детей, при сохранении образовательной программы.
Работа: сверхурочных станет вдвое больше
Одно из наиболее заметных изменений касается сверхурочной работы. С 1 сентября годовой лимит смогут увеличить со 120 до 240 часов, но автоматически он не меняется. Возможность перерабатывать больше 120 часов должна быть закреплена в коллективном договоре или отраслевом соглашении; если такого документа нет, действует прежний лимит.
Дневное ограничение в четыре часа сохраняется. Для работников с вредными условиями труда подклассов 3.3 и 3.4, а также отдельных категорий сотрудников госучреждений лимит остается на уровне 120 часов. Пенсионеров, предпенсионеров и работников подклассов 3.1 и 3.2 должны знакомить под подпись с правом отказаться от сверхурочной работы; потребуется и медицинское заключение об отсутствии противопоказаний.
Оплата первых двух часов сверхурочной работы остается не ниже полуторного размера, последующих — не ниже двойного. Часы сверх 120 в год оплачиваются в двойном размере. Работник по-прежнему может выбрать вместо повышенной оплаты дополнительное время отдыха. Если сверхурочка превысила 120 часов за год, появляется право на один оплачиваемый выходной для диспансеризации.
С 1 сентября при расчете оплаты сверхурочных учитываются не только оклад или тарифная ставка, но и компенсационные и стимулирующие выплаты, действующие в период переработки. Для сотрудников с суммированным учетом рабочего времени предусмотрены отдельные правила расчета.
Изменения в испытательном сроке
Работодателям запретят устанавливать испытание женщинам, воспитывающим детей до трех лет. Ранее ограничение распространялось на женщин с детьми до полутора лет. По разъяснению Верховного Суда РФ правило действует и в отношении других лиц, воспитывающих ребенка такого возраста без матери, в том числе отцов, бабушек и дедушек.
Условие об испытательном сроке в таком случае будет недействительным, а увольнение из-за «непрохождения испытания» невозможно.
Для малого и среднего бизнеса также расширяется возможность заключать срочные трудовые договоры по соглашению сторон: лимит численности увеличивается с 35 до 70 работников. Для розничной торговли и бытового обслуживания сохраняется предел в 20 человек.
Когда сотрудников вредных производство разрешат отзывать из отпуска
Сотрудников, занятых на вредных и опасных работах, с 1 сентября можно будет отозвать из отпуска только в исключительных обстоятельствах: для предотвращения катастрофы или производственной аварии либо устранения их последствий. Необходимым условием остается письменное согласие работника. Отработанное при отзыве время оплачивается не менее чем в двойном размере. Неиспользованную часть отпуска сотрудник сможет взять в удобное время в текущем рабочем году либо присоединить к отпуску за следующий год. Отказ от выхода на работу даже при чрезвычайной ситуации не может считаться нарушением трудовой дисциплины.
Пострадавшим в ЧС будут давать дополнительный выходной
Для работников, пострадавших от природных или техногенных чрезвычайных ситуаций, вводятся новые гарантии. При фактическом проживании в зоне ЧС, нарушении нормальных условий жизнедеятельности и утрате имущества сотрудник получает право на один оплачиваемый выходной и до пяти календарных дней отпуска без сохранения зарплаты.
Заявление необходимо подать в течение пяти рабочих дней после установления соответствующих обстоятельств. Оплачиваемый выходной предоставляется в течение десяти календарных дней, отпуск за свой счет — в течение двадцати календарных дней. При наличии оснований можно воспользоваться обеими мерами.
Налоги: ЕНС и штрафы
С 1 сентября разрешается подавать единое уведомление по НДФЛ и страховым взносам сразу за несколько будущих периодов. Если фактически начисленная сумма окажется больше предварительно указанной, потребуется представить корректное уведомление.
Одновременно ограничивается возможность перечислять средства на чужой ЕНС, если у получателя отсутствует налоговая задолженность. Если зачет все же пройдет сверх суммы долга, вывести деньги на расчетный счет не получится: они будут направляться только на уплату налогов. Для ИП заявление на зачет на чужой ЕНС потребуется подписывать КЭП.
Устанавливаются и более четкие границы уменьшения налоговых штрафов при наличии смягчающих обстоятельств: штраф может быть снижен минимум в два раза и максимум в десять. Среди критериев — незначительность нарушения и вины, добровольное прекращение противоправных действий, отсутствие либо минимальный вред бюджету и его возмещение, тяжелое имущественное положение и положительные характеристики налогоплательщика.
С 1 сентября применяется новая форма 3-НДФЛ. Изменения связаны в том числе с вычетом по программе долгосрочных сбережений и договорам добровольного страхования жизни. Лимит вычета составляет 400 тыс. рублей, а для страховки детей — 500 тыс. Минимальный срок договора — десять лет; учитываются договоры, заключенные с 1 января 2025 года. Вычет по пятилетним договорам страхования отменяется.
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Отсрочки, проверки и налоговый мониторинг
Отсрочку или рассрочку по налогам не предоставят при наличии дела по признакам налогового преступления либо производства по КоАП о налоговых нарушениях, если соответствующий долг превышает 10% суммы, для которой запрашивается льгота, или 100 тыс. рублей.
Для оформления отсрочки больше не потребуются банковские справки об оборотах и остатках. При налоговой задолженности, возникшей по итогам проверки, вместо банковской гарантии можно будет использовать залог имущества или поручительство. Пени на недоимку перестанут начисляться со дня вступления в силу решения об отсрочке или рассрочке. Максимальный срок инвестиционного налогового кредита увеличивается с пяти до десяти лет.
Материалы налоговых проверок можно будет рассматривать по видеоконференции. Жалобы смогут передаваться не только вышестоящему налоговому органу, но и другой инспекции, уполномоченной ФНС. Возражения на акт проверки разрешат подавать лично, заказным письмом, по ТКС, через личный кабинет ФНС или «Госуслуги».
Цифровой рубль и единый QR-код
С 1 сентября крупнейшие банки должны обеспечить клиентам возможность открывать счета в цифровых рублях, переводить средства и оплачивать покупки. Торговые компании — клиенты крупнейших банков с годовой выручкой свыше 120 млн рублей — также обязаны принимать цифровые рубли. Остальные банки и продавцы будут подключаться поэтапно.
Для граждан использование цифрового рубля остается добровольным. Операции для физических лиц бесплатны, а кошелек можно будет использовать через привычные банковские приложения.
Одновременно появится универсальный QR-код, который позволит оплачивать покупки через разные платежные инструменты — СБП, банковские сервисы, рассрочку и цифровые рубли. Бонусы и скидки при этом сохраняются.
Легализация криптовалюты
С 1 сентября вступает в силу закон о легализации криптовалюты. Торговля будет осуществляться на биржах, хранение активов — через цифровые депозитарии, а криптообменники получат официальный статус.
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Для большинства участников рынка криптовалюта остается инвестиционным инструментом, а расчеты ею запрещены. Исключение сделано для участников внешнеэкономической деятельности, которым разрешены расчеты за товары, услуги, ценные бумаги и цифровые права.
На биржи будут допускать монеты с высокой капитализацией и длительной историей, среди примеров названы биткоин и эфириум. Неквалифицированным инвесторам придется пройти тестирование, а лимит вложений составит 300 000 рублей.
Бизнесу грозят новые штрафы
С 1 сентября вводится ответственность за продажу маркированных товаров с истекшим сроком годности, если информационная система уже передала сведения о запрете реализации. Штраф за каждую проданную с нарушением единицу составит 10 000 рублей для ИП и 20 000 рублей для юридических лиц.
Нарушения будут фиксироваться автоматически, без составления протокола. Постановление о штрафе оформят в электронном виде, а обжаловать его можно будет в том же формате.
При выплате зарплаты работодатели должны четко указывать сумму удержания по исполнительному листу и код дохода. За нарушение предусмотрены штрафы от 15 до 20 тыс. рублей для должностных лиц и от 50 до 100 тыс. рублей для организаций.
Ипотечные каникулы станут длиннее
Рождение или усыновление второго и последующих детей станет новым основанием для ипотечных каникул. Максимальный срок льготного периода увеличивается с шести до 18 месяцев, причем правило распространяется и на ранее заключенные договоры, если за каникулами обращаются после вступления изменений в силу.
Во время каникул можно приостановить платежи либо уменьшить их размер. Неустойки не начисляются, кредитор ограничен в обращении взыскания на залог, а кредитная история сохраняется при соблюдении условий.
С седьмого по 18-й месяц на остаток основного долга начисляются проценты по договорной ставке. Льготный период должен завершиться до достижения каждым вторым и последующим ребенком полутора лет, а при усыновлении — не позднее 18 месяцев с даты усыновления.
Гарантии для отдельных групп работников при сокращении штата
При сокращении расширяется перечень работников с преимущественным правом остаться на работе. Гарантии получают, в частности, специалисты, вернувшиеся после военной службы по мобилизации, инвалиды боевых действий и некоторые работники с детьми до 18 лет, если второго родителя призвали на военную службу.
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Меняются и правила квотирования рабочих мест для инвалидов. При расчете среднесписочной численности не учитываются сотрудники обособленных подразделений в других регионах. Прием одного инвалида — ветерана боевых действий, выполнявшего задачи в спецподразделениях в установленный период, в определенных случаях позволит закрыть сразу два квотируемых места.
СОУТ, охрана труда и иностранцы
С 1 сентября упрощенная специальная оценка условий труда становится доступна не только микропредприятиям, но и малому бизнесу. Перечень видов деятельности расширяется с 12 до 55 позиций.
Для новых работников, допущенных к работам повышенной опасности, повторный инструктаж по охране труда в первый год проводится не реже одного раза в три месяца. Для всех видов обучения по охране труда устанавливается единый срок — один раз в три года.
Иностранцы, въезжающие в Россию более чем на 90 дней, должны пройти медицинское освидетельствование на опасные заболевания и следы наркотических средств в течение 30 календарных дней. Через год процедуру необходимо повторить. При обнаружении опасных заболеваний или употребления наркотиков иностранца выдворят из страны.
Также обновляются формы уведомлений МВД о заключении и расторжении договоров с иностранными гражданами.
ИИ, гостиницы и новые правила торговли
С 1 сентября начинает действовать первый российский закон, регулирующий искусственный интеллект. Он вводит базовое определение ИИ, категории «суверенной» и «национальной» моделей и создает рамочную основу для развития отечественных технологий. Более сложные требования к моделям, их учету и маркировке контента отложены до 1 марта 2027 года.
Отели с номерным фондом более 50 номеров с 1 сентября должны обеспечивать заселение туристов без традиционных документов — через национальный мессенджер Max. Для этого гостиницам потребуется оборудование для сканирования QR-кодов, интеграция с PMS и обучение персонала. Для объектов до 50 номеров аналогичное требование начнет действовать с 1 сентября 2028 года. Для заселения также можно использовать биометрические данные или сервисы «Госуслуг».
С 1 сентября 2026 года до 1 сентября 2032 года действуют новые правила розничной торговли. В них появились положения о маркетплейсах, усиливается позиция потребителя, а продавцы смогут проверять личность, возраст и право на льготы через многофункциональный сервис обмена информацией в Max. Оплата товаров, работ и услуг цифровыми рублями станет возможна с использованием универсального платежного кода.
Изменения в сфере ЖКХ и образования
В сфере ЖКХ ужесточаются требования к протоколам общих собраний собственников. Если собрание избирает совет дома, документ должен быть подписан всеми избранными членами совета. Без таких подписей протокол считается недействительным. Электронные протоколы дополнительно подписываются через ГИС ЖКХ.
Также стало известно, что Росгвардия получит полномочия по разработке и утверждению программ подготовки охранников и частных детективов, а также программ повышения квалификации. Уточняются обязанности образовательных организаций по предоставлению общежитий.
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Кроме того, школы смогут сокращать количество уроков для первоклассников в сентябре и октябре, помогая детям адаптироваться к учебному процессу.
Что проверить до начала сентября
Работодателям необходимо пересмотреть локальные нормативные акты, особенно правила внутреннего трудового распорядка и порядок привлечения к сверхурочной работе. Если планируется переработка свыше 120 часов в год, потребуется заранее закрепить соответствующие условия в коллективном договоре или отраслевом соглашении.
Следует проверить трудовые договоры сотрудников с детьми до трех лет и убрать недействительные условия об испытании. Бизнесу, связанному с перевозками, необходимо подготовить электронный документооборот, КЭП и МЧД. Гостиницам с более чем 50 номерами придется подготовить оборудование и персонал для работы с Max.
Сентябрь 2026 года таким образом принесет изменения сразу в нескольких сферах: от пенсионных выплат и школьных правил до налогов, трудовых отношений, цифровых платежей, криптовалюты и требований к бизнесу. Для одних россиян это означает новые выплаты и гарантии, для других — дополнительные обязанности, расходы и необходимость заранее перестроить привычные процессы.