21 августа 2026, 11:51

Фото: iStock/FabrikaCr

С 1 сентября 2026 года в России начнут действовать масштабные изменения, которые затронут пенсии, трудовые отношения, налоги, образование, цифровые платежи, ипотеку и работу бизнеса. Одновременно появятся новые правила для водителей, гостиниц, продавцов и владельцев жилья, а некоторые требования изменятся впервые за несколько лет. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Пенсии: новые выплаты и надбавки Школы возвращают оценку за поведение Работа: сверхурочных станет вдвое больше Изменения в испытательном сроке Когда сотрудников вредных производство разрешат отзывать из отпуска Пострадавшим в ЧС будут давать дополнительный выходной Налоги: ЕНС и штрафы Отсрочки, проверки и налоговый мониторинг Цифровой рубль и единый QR-код Легализация криптовалюты Бизнесу грозят новые штрафы Ипотечные каникулы станут длиннее Гарантии для отдельных групп работников при сокращении штата СОУТ, охрана труда и иностранцы ИИ, гостиницы и новые правила торговли Изменения в сфере ЖКХ и образования Что проверить до начала сентября

Пенсии: новые выплаты и надбавки

Фото: iStock/mars58

Школы возвращают оценку за поведение

Работа: сверхурочных станет вдвое больше

Фото: iStock/littlehenrabi

Изменения в испытательном сроке

Когда сотрудников вредных производство разрешат отзывать из отпуска

Пострадавшим в ЧС будут давать дополнительный выходной

Фото: iStock/blinow61

Налоги: ЕНС и штрафы

Стало известно, за сколько окупятся кладовые при сдаче в аренду

Отсрочки, проверки и налоговый мониторинг

Фото: iStock/Artystarty

Цифровой рубль и единый QR-код

Легализация криптовалюты

Россиянам, живущим в Швейцарии, стали закрывать счета в банке Swissquote

Бизнесу грозят новые штрафы

Фото: iStock/Evkaz

Ипотечные каникулы станут длиннее

Гарантии для отдельных групп работников при сокращении штата

Экономист назвал россиянам размер справедливой пенсии в 2027 году

СОУТ, охрана труда и иностранцы

Фото: iStock/kadmy

ИИ, гостиницы и новые правила торговли

Изменения в сфере ЖКХ и образования

Выяснилось, что приходит на смену теряющим популярность уличным банкоматам

Что проверить до начала сентября