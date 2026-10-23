Каникулы в 2026–2027 учебном году: полный график отдыха школьников по четвертям и триместрам
Осенние каникулы уже близко, но даты отдыха российских школьников зависят от системы обучения и решения конкретной школы. Минпросвещения России подготовило рекомендации на 2026/27 учебный год: одни ученики смогут отдохнуть в конце октября, а другие — уже в начале месяца. Когда начнутся зимние и весенние каникулы, сколько продлится летний отдых и на какие дополнительные выходные рассчитывать родителям? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Начало и конец учебного года
Согласно рекомендациям Министерства просвещения России, учебный год 2026/27 начался 1 сентября 2026 года. Для школьников, обучающихся по четвертям, его окончание запланировано на 26 мая 2027 года, а для тех, кто учится по триместрам, — на 31 мая.
При этом выпускникам 9-х и 11-х классов придется ориентироваться на расписание государственной итоговой аттестации. Сроки завершения занятий для них зависят от дат проведения ОГЭ и ЕГЭ.
Важно учитывать, что федеральные рекомендации не устанавливают обязательный единый календарь для всех образовательных организаций. Каждая школа самостоятельно утверждает график учебного процесса с учетом рекомендаций ведомства, региональных особенностей и выбранной системы обучения.
Поэтому указанные даты могут отличаться от фактического расписания конкретного учебного заведения. Чтобы не ошибиться с планированием поездок и семейного отдыха, родителям стоит проверить календарный учебный график на официальном сайте школы или в электронном дневнике.
Осенние каникулы 2026—2027
Для школьников, обучающихся по традиционной четвертной системе, осенние каникулы запланированы на период с 26 октября по 3 ноября 2026 года. Таким образом, дети смогут отдохнуть девять календарных дней, включая выходные.
Однако у учеников, чьи школы работают по триместровой или модульной системе, расписание отличается. Для них предусмотрено два осенних периода отдыха:
- с 5 по 11 октября 2026 года;
- с 16 по 22 ноября 2026 года.
При модульной системе учебный год разделен на несколько учебных периодов, после которых школьникам предоставляется неделя отдыха. Благодаря этому каникулы распределяются более равномерно в течение года.
Именно поэтому родителям не стоит ориентироваться исключительно на даты, опубликованные для четвертной системы. Даже если две школы находятся в одном городе, их календарные графики могут различаться.
Зимние каникулы 2026—2027
Зимой школьников, обучающихся по четвертям, ожидает отдых с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Этот период охватывает новогодние праздники и позволит детям провести время с семьей, восстановить силы после учебной нагрузки и подготовиться к следующей четверти.
Для учеников, занимающихся по триместровой системе, предусмотрены следующие даты зимнего отдыха:
- с 30 декабря 2026 года по 10 января 2027 года;
- с 15 по 21 февраля 2027 года.
При этом школьникам необходимо учитывать не только основные каникулы, но и официальные праздничные дни. Их продолжительность зависит от производственного календаря и установленных переносов выходных.
Весенние каникулы 2026—2027
Весной школьники, которые учатся по четвертям, смогут отдохнуть с 27 марта по 4 апреля 2027 года. Рекомендованная продолжительность каникул составляет девять календарных дней.
При триместровой системе весенний отдых запланирован на 5–11 апреля 2027 года.
Разница в расписании объясняется особенностями организации учебного процесса. При четвертной системе дети отдыхают после завершения очередного учебного периода, тогда как при модульной системе каникулы распределяются между отдельными учебными модулями.
Министерство просвещения рекомендует предусматривать осенние, зимние и весенние каникулы продолжительностью не менее девяти дней. Такой подход призван обеспечить школьникам возможность восстановиться после занятий и снизить накопившуюся усталость.
Летние каникулы 2026—2027
Для большинства школьников, обучающихся по четвертям, летние каникулы рекомендованы с 27 мая по 31 августа 2027 года. При триместровой системе летний отдых должен начаться 26 мая и также завершиться 31 августа.
Таким образом, окончание учебного года зависит от того, по какой системе организованы занятия в школе.
У выпускников 9-х и 11-х классов ситуация другая: они завершают обучение с учетом расписания ОГЭ и ЕГЭ. Поэтому планировать летний отдых после последнего учебного дня им следует с учетом экзаменационного графика.
Дополнительные каникулы для первоклассников
Для учеников первых классов предусмотрена еще одна неделя отдыха в середине учебного года. В 2026/27 учебном году Минпросвещения рекомендует провести дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля 2027 года.
Такая мера связана с необходимостью снизить учебную нагрузку на детей, которые только привыкают к школьному распорядку, регулярным занятиям и новым требованиям.
Дополнительный отдых носит рекомендательный характер. Окончательные даты устанавливает сама образовательная организация, поэтому в отдельных школах расписание может корректироваться.
В этот период занятия для первоклассников, как правило, не проводятся. При этом школа может организовывать внеурочные мероприятия, участие в которых не является обязательным.
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Родителям стоит заранее проверить утвержденный график, чтобы понимать, когда ребенок сможет отдохнуть и как спланировать семейные дела.
Государственные праздники
Помимо основных каникул, школьники отдыхают в официальные нерабочие праздничные дни. В течение 2026/27 учебного года на период обучения приходятся следующие даты:
- 4 ноября 2026 года — День народного единства;
- 1–8 января 2027 года — новогодние праздники и Рождество Христово;
- 23 февраля 2027 года — День защитника Отечества;
- 8 марта 2027 года — Международный женский день;
- 1 мая 2027 года — Праздник Весны и Труда;
- 9 мая 2027 года — День Победы;
- 12 июня 2027 года — День России.
Если праздничный день приходится на учебную неделю, занятия в этот день не проводятся. Когда праздник совпадает с выходным, порядок переноса определяется соответствующими решениями правительства.
Производственный календарь на 2027 год уже утвержден. В нем учтены следующие переносы:
- суббота, 2 января — на пятницу, 5 ноября;
- воскресенье, 3 января — на пятницу, 31 декабря;
- суббота, 20 февраля — на понедельник, 22 февраля
Также в отдельных регионах могут устанавливаться дополнительные нерабочие дни, связанные с национальными и религиозными праздниками. Они способны влиять на фактический график занятий в конкретной школе.
Что важно учесть
Несмотря на рекомендации федерального ведомства, единого обязательного графика школьных каникул для всей России нет. Каждая образовательная организация утверждает календарный учебный график самостоятельно.
На даты отдыха могут влиять выбранная система обучения, региональные особенности, организация учебного процесса и местные праздничные дни. Поэтому даже в пределах одного города расписание двух школ может не совпадать.
Особенно важно учитывать это при планировании семейных поездок, покупки билетов и организации досуга детей. Если ориентироваться только на общие рекомендации, можно ошибиться с датами начала или окончания каникул.
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Самый надежный способ получить точную информацию — обратиться к календарному учебному графику своей школы. Обычно его размещают на официальном сайте образовательной организации или в электронном дневнике.
Таким образом, в 2026/27 учебном году школьников ожидают осенний, зимний, весенний и летний отдых, а первоклассников — дополнительная неделя каникул в феврале. Однако окончательные даты зависят от утвержденного расписания конкретного учебного заведения, поэтому родителям лучше проверить его заранее.