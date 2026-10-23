23 октября 2026, 12:50

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Осенние каникулы уже близко, но даты отдыха российских школьников зависят от системы обучения и решения конкретной школы. Минпросвещения России подготовило рекомендации на 2026/27 учебный год: одни ученики смогут отдохнуть в конце октября, а другие — уже в начале месяца. Когда начнутся зимние и весенние каникулы, сколько продлится летний отдых и на какие дополнительные выходные рассчитывать родителям? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Начало и конец учебного года Осенние каникулы 2026—2027 Зимние каникулы 2026—2027 Весенние каникулы 2026—2027 Летние каникулы 2026—2027 Дополнительные каникулы для первоклассников Государственные праздники Что важно учесть

Начало и конец учебного года

Фото: iStock/Kwangmoozaa

Осенние каникулы 2026—2027

с 5 по 11 октября 2026 года;

с 16 по 22 ноября 2026 года.

Зимние каникулы 2026—2027

с 30 декабря 2026 года по 10 января 2027 года;

с 15 по 21 февраля 2027 года.

Фото: iStock/Pressmaster

Весенние каникулы 2026—2027

Летние каникулы 2026—2027

Фото: iStock/dolgachov

Дополнительные каникулы для первоклассников

Море, альпаки или домашний квест: как устроить ребёнку яркие осенние каникулы в 2026 году — за границей, в России или Подмосковье?

Государственные праздники

4 ноября 2026 года — День народного единства;

1–8 января 2027 года — новогодние праздники и Рождество Христово;

23 февраля 2027 года — День защитника Отечества;

8 марта 2027 года — Международный женский день;

1 мая 2027 года — Праздник Весны и Труда;

9 мая 2027 года — День Победы;

12 июня 2027 года — День России.

Фото: iStock/Sashkinw

суббота, 2 января — на пятницу, 5 ноября;

воскресенье, 3 января — на пятницу, 31 декабря;

суббота, 20 февраля — на понедельник, 22 февраля

Что важно учесть