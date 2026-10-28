Лонгин Сотник 29 октября: почему солнечные лучи наделяли особой силой и молились о зрении, народные приметы и запреты дня
29 октября православные верующие чтят память мученика Лонгина Сотника, которого считают небесным покровителем людей с глазными болезнями, а в народе этот день связывают с защитой дома от нечистой силы. Считалось, что солнечные лучи в эту дату обладают особой целительной силой, а нарушение старинных запретов может навлечь неприятности на всю семью. Какие традиции соблюдали на Лонгина Вратника, чего опасались наши предки и по каким приметам предсказывали зиму — читайте в материале «Радио 1».
Какой церковный праздник отмечают 29 октября
В православном календаре 29 октября — день памяти мученика Лонгина Сотника, стоявшего у Креста Господня, а также преподобных Лонгина, вратаря Печерского, и Лонгина Яренгского. В 2026 году праздник приходится на четверг, двадцать вторую седмицу по Пятидесятнице. Это постный день.
Центральное место среди святых, вспоминаемых в эту дату, занимает Лонгин Сотник — римский воин, который, согласно церковному преданию, присутствовал при распятии Иисуса Христа и стал свидетелем Его Воскресения. Именно с его именем связаны многие народные поверья, обычаи и запреты 29 октября.
Как римский воин уверовал во Христа и принял мученическую смерть
Лонгин родился в I веке в селении Ардалес в Каппадокии, на территории современной Турции. Он выбрал военную службу и дослужился до звания центуриона — командира подразделения римской армии, которое называли центурией, или сотней. Отсюда и появилось прозвище Сотник.
Когда Иисуса Христа привели на Голгофу, Лонгин вместе с другими воинами получил приказ охранять место казни. Согласно Евангелию от Матфея, после смерти Спасителя произошло землетрясение, скалы сотряслись, а завеса Иерусалимского храма разорвалась надвое. Пораженный увиденным сотник признал в распятом Сына Божия. Евангелисты Марк и Лука также упоминают римского офицера, хотя его имя не называют.
С Лонгином церковное предание связывает и эпизод с копьем. Евангелие от Иоанна сообщает, что один из воинов пронзил бок уже умершего Христа, после чего из раны истекли кровь и вода. Имя солдата в тексте не указано, однако позднее его отождествили с Лонгином.
По житию святого, сотник страдал заболеванием глаз, которое в некоторых изложениях описывают как катаракту. Когда кровь и вода из раны Спасителя попали ему на лицо, он чудесным образом прозрел. Исцеление укрепило его веру в то, что Иисус был Сыном Божиим.
Вскоре Лонгину поручили охранять гробницу Христа. Иудейские первосвященники опасались, что ученики заберут тело и объявят о Воскресении, поэтому попросили выставить возле гроба стражу.
На третий день после распятия, согласно Евангелию от Матфея, произошло землетрясение, а ангел сошел с небес, отвалил камень от входа в гробницу и сел на него. Его облик сиял, словно молния, а одежды были белыми, как снег. Лонгин и двое его сослуживцев, охранявших гробницу, испугались увиденного, уверовали в Воскресение Христа и решили рассказывать об этом людям.
После случившегося Лонгин оставил военную службу, принял крещение от апостолов и вместе с двумя уверовавшими товарищами отправился на родину, в Каппадокию. Там он проповедовал христианство. Узнав об этом, император Тиберий приказал казнить его и двух соратников.
Согласно преданию, Лонгин заранее узнал о грозящей ему смерти. Он сам вышел навстречу солдатам, пригласил их в свой дом и за ужином расспросил о цели приезда. Воины признались, что получили приказ казнить христианских проповедников, но не подозревали, что перед ними находится разыскиваемый человек.
Лонгин отправил гонца за своими товарищами и всю ночь молился. Наутро он открыл гостям свое имя. Пораженные радушием хозяина, солдаты предложили ему скрыться, однако святой отказался бежать и попросил исполнить приказ. Все трое облачились в белые одежды, помолились и спокойно приготовились к казни.
Перед смертью Лонгин указал, где следует похоронить их тела. Солдаты выполнили просьбу, а голову сотника увезли в Иерусалим в подтверждение исполнения поручения. Первосвященники распорядились выбросить ее на мусорную кучу за городской стеной.
Позднее в Иерусалим прибыла слепая вдова из Каппадокии. Она отправилась в путешествие вместе с единственным сыном, который помогал ей передвигаться, но вскоре после приезда юноша тяжело заболел и умер.
По церковному преданию, однажды ночью женщине явился Лонгин и сообщил, где находится его голова. Вдова попросила сопровождавших отвести ее к месту, куда свозили мусор, и стала разгребать землю руками. Когда она обнаружила святыню, к ней вернулось зрение. После этого женщина увезла голову мученика в Каппадокию и похоронила ее вместе с телом сына.
С тех пор Лонгина стали особенно почитать как небесного помощника людей, страдающих глазными заболеваниями. С его именем также связывают Святое копье, или копье Лонгина, которое почитается как одна из реликвий Страстей Христовых и хранится в соборе Святого Петра в Ватикане.
Почему Лонгина называли Вратником
В народном календаре 29 октября получило названия Лонгин Сотник и Лонгин Вратник. Первое связано с воинским званием святого, второе — с поверьем, что он оберегает вход в дом от нечистой силы.
На Руси ворота считались особым, уязвимым местом. По народным представлениям, именно там соприкасались мир живых и мир мертвых, а через открытый вход в жилище могли проникнуть злые духи и принести болезни, ссоры и другие несчастья.
Чтобы защитить подворье, хозяева втыкали в щели забора колючие ветви боярышника, терновника, ежевики или можжевельника. Их закрепляли между жердями изгороди либо размещали возле входа. Острые колючки должны были остановить нечистую силу.
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Над воротами могли помещать образ святого Лонгина, а рядом закреплять венчальную или сретенскую свечу, сохраненную после церковной службы. В некоторых деревнях у дверей зажигали лампады. В качестве дополнительных оберегов использовали металлические предметы с острыми краями, например зубья бороны или старую косу.
Особое внимание уделяли исправности ворот и дверных запоров. Считалось, что надежно закрытый вход защищает семью от неприятностей, поэтому после наступления темноты двери и окна старались не оставлять открытыми.
Традиции дня
Одной из главных традиций Лонгинова дня было приготовление к наступлению холодов. После посещения храма предки доставали из сундуков тулупы, шубы, шерстяные платки и другую теплую одежду, которую собирались носить до весны.
Вещи осматривали, очищали от пыли и выносили на улицу, чтобы проветрить под лучами осеннего солнца. По поверьям, солнечный свет обладал особой целительной силой, а первый морозец помогал очистить одежду от дурного глаза. Также верили, что прогретые вещи будут лучше согревать в сильные зимние морозы.
Даже если утро выдавалось холодным, люди старались ненадолго выйти во двор и подставить лицо солнечным лучам. Считалось, что такое тепло помогает сохранить здоровье и защищает от зимних болезней.
Утром на Лонгина также умывались холодной колодезной или родниковой водой. Во время умывания читали молитвы святому, прося сохранить зрение и избавить от глазных недугов. К нему обращались не только сами больные, но и их родственники.
Особенно почитали мученика охотники. Перед выходом на промысел они молились об остром зрении, меткости и благополучном возвращении домой. По поверью, святой помогал вовремя заметить опасность и избежать неприятностей в лесу.
Молодым людям в некоторых местностях не разрешали выходить из дома первыми: сначала за порог должны были переступить старшие члены семьи. Считалось, что нечистая сила меньше опасается пожилых людей.
Что можно делать на Лонгина Сотника
Народные традиции 29 октября были связаны с заботой о здоровье, подготовкой к зиме и защитой жилища. При этом многие обычаи носили символический характер и основывались на старинных поверьях.
В этот день считалось допустимым и желательным:
- Посетить богослужение и помолиться мученику Лонгину об исцелении глазных болезней, сохранении зрения и защите дома.
- Умыться колодезной водой, обращаясь к святому с просьбой о здоровье.
- Вынести зимнюю одежду на осеннее солнце, предварительно очистив и проветрив вещи.
- Провести некоторое время на улице, чтобы воспользоваться последними теплыми солнечными днями.
- Убраться в доме и вынести мусор, символически очищая жилище от недугов и неприятностей.
- Проверить состояние ворот, входной двери и запоров, при желании разместить у входа оберег или икону.
- Приготовить овсяную кашу. В народе дату иногда называли Днем овсянки.
- Сделать доброе дело, помочь нуждающимся, поделиться едой с теми, кто оказался в трудной ситуации.
- Провести вечер в кругу семьи за общим столом.
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Эти обычаи отражали представления предков о необходимости встретить зиму подготовленными, сохранить здоровье и обеспечить домашний уют.
Что нельзя делать 29 октября: главные запреты дня
С Лонгиновым днем связывали немало суеверий. В первую очередь они касались открытых входов в жилище, поведения в семье и занятий, которые могли утомлять глаза.
- Не оставлять открытыми ворота, двери и окна. По поверью, через них в дом могла проникнуть нечистая сила и принести болезни, ссоры и несчастья. По той же причине не советовали долго стоять на пороге или возле открытого окна, особенно после наступления темноты.
- Не заниматься рукоделием и мелким ремонтом. Вышивка, вязание, шитье и другая работа, требующая напряжения зрения, считались нежелательными. Под запрет также попадало чтение при слабом освещении. Согласно поверьям, такие занятия могли привести к проблемам со зрением, а работа с инструментами — к травмам.
- Не ругаться, не кричать и не сквернословить. Считалось, что произнесенные в гневе слова способны привести к затяжным семейным ссорам и другим неприятностям. Предаваться унынию и постоянно жаловаться на судьбу тоже не рекомендовалось: верили, что печаль надолго задержится в доме и привлечет новые беды.
- Не подбирать чужие бесхозные вещи. В народе опасались, что вместе с чужим предметом можно принести в дом чужие несчастья или болезни.
- Не гадать. Особый запрет касался незамужних девушек. По поверью, та, кто решится гадать 29 октября, рискует надолго остаться в одиночестве.
- Не давать деньги в долг. Считалось, что вместе с деньгами из дома уйдет благополучие.
- Не планировать важные дела и встречи. В народных представлениях день считался тяжелым по энергетике, поэтому серьезные начинания старались отложить.
- Не чинить старые и сломанные вещи. По поверью, ремонт в этот день мог сулить бедность в старости.
- Не выходить из дома в грязной одежде. Считалось, что неопрятный внешний вид привлечет неудачи.
- Не ходить в лес. Этот запрет особенно распространялся на женщин. Также молодым членам семьи советовали не покидать дом раньше старших.
- Еще одно предостережение касалось пребывания дома в течение всего дня. Согласно народным представлениям, человек, который не выйдет на осеннее солнце, будет чаще болеть зимой.
Народные приметы на 29 октября: о чем говорит погода
На Лонгина Сотника крестьяне наблюдали за погодой, небом, ветром, птицами и деревьями. По природным признакам пытались определить, когда наступят устойчивые холода, будет ли зима снежной и стоит ли ждать сильных морозов.
Среди наиболее известных примет 29 октября выделяли следующие:
- Юго-западный ветер — к продолжительным дождям и ненастью.
- Северный ветер — в ближайшие дни сохранится хорошая погода.
- Солнце к полудню скрылось за тучами — ноябрь будет снежным.
- Солнечное утро и тихий день — зима ожидается сравнительно мягкой.
- Дождь с самого утра — в ближайшие дни ударят холода.
- Редкие облака на небе — к ясной и морозной погоде.
- Ясное и звездное ночное небо — утром будет хорошая погода.
- Снег выпал 29 октября — зима будет снежной.
- Переменчивый ветер — зимой ожидаются частые оттепели.
- Мутная и бледная луна — к морозу и снегопаду.
- Гусь стоит на одной лапе — скоро похолодает.
- Ворона долго сидит, повернув клюв в одну сторону — ветер подует с той же стороны.
- Утром на деревьях и траве появился иней — к потеплению.
- Листья опадают медленно или еще держатся на деревьях — сильные морозы наступят нескоро.
- Перелетные птицы только собираются в теплые края — зима будет теплой, без сильных морозов.
- Перелетные птицы уже улетели — также ожидали относительно теплую зиму.
- Туман — к скорому потеплению.
- Теплая и сухая погода — зима придет поздно.
- Дождь 29 октября — зима близко, а начало холодного сезона будет сырым и слякотным.