28 октября 2026, 09:41

Фото: iStock/puflic_senior

29 октября православные верующие чтят память мученика Лонгина Сотника, которого считают небесным покровителем людей с глазными болезнями, а в народе этот день связывают с защитой дома от нечистой силы. Считалось, что солнечные лучи в эту дату обладают особой целительной силой, а нарушение старинных запретов может навлечь неприятности на всю семью. Какие традиции соблюдали на Лонгина Вратника, чего опасались наши предки и по каким приметам предсказывали зиму — читайте в материале «Радио 1».





Содержание Какой церковный праздник отмечают 29 октября Как римский воин уверовал во Христа и принял мученическую смерть Почему Лонгина называли Вратником Традиции дня Что можно делать на Лонгина Сотника Что нельзя делать 29 октября: главные запреты дня Народные приметы на 29 октября: о чем говорит погода

Какой церковный праздник отмечают 29 октября

Как римский воин уверовал во Христа и принял мученическую смерть

Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/artplus

Почему Лонгина называли Вратником

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Традиции дня

Фото: iStock/Smileus

Что можно делать на Лонгина Сотника

Посетить богослужение и помолиться мученику Лонгину об исцелении глазных болезней, сохранении зрения и защите дома.

Умыться колодезной водой, обращаясь к святому с просьбой о здоровье.

Вынести зимнюю одежду на осеннее солнце, предварительно очистив и проветрив вещи.

Провести некоторое время на улице, чтобы воспользоваться последними теплыми солнечными днями.

Убраться в доме и вынести мусор, символически очищая жилище от недугов и неприятностей.

Проверить состояние ворот, входной двери и запоров, при желании разместить у входа оберег или икону.

Приготовить овсяную кашу. В народе дату иногда называли Днем овсянки.

Сделать доброе дело, помочь нуждающимся, поделиться едой с теми, кто оказался в трудной ситуации.

Провести вечер в кругу семьи за общим столом.

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Что нельзя делать 29 октября: главные запреты дня

Не оставлять открытыми ворота, двери и окна. По поверью, через них в дом могла проникнуть нечистая сила и принести болезни, ссоры и несчастья. По той же причине не советовали долго стоять на пороге или возле открытого окна, особенно после наступления темноты.

Не заниматься рукоделием и мелким ремонтом. Вышивка, вязание, шитье и другая работа, требующая напряжения зрения, считались нежелательными. Под запрет также попадало чтение при слабом освещении. Согласно поверьям, такие занятия могли привести к проблемам со зрением, а работа с инструментами — к травмам.

Не ругаться, не кричать и не сквернословить. Считалось, что произнесенные в гневе слова способны привести к затяжным семейным ссорам и другим неприятностям. Предаваться унынию и постоянно жаловаться на судьбу тоже не рекомендовалось: верили, что печаль надолго задержится в доме и привлечет новые беды.

Не подбирать чужие бесхозные вещи. В народе опасались, что вместе с чужим предметом можно принести в дом чужие несчастья или болезни.

Не гадать. Особый запрет касался незамужних девушек. По поверью, та, кто решится гадать 29 октября, рискует надолго остаться в одиночестве.

Не давать деньги в долг. Считалось, что вместе с деньгами из дома уйдет благополучие.

Не планировать важные дела и встречи. В народных представлениях день считался тяжелым по энергетике, поэтому серьезные начинания старались отложить.

Не чинить старые и сломанные вещи. По поверью, ремонт в этот день мог сулить бедность в старости.

Не выходить из дома в грязной одежде. Считалось, что неопрятный внешний вид привлечет неудачи.

Не ходить в лес. Этот запрет особенно распространялся на женщин. Также молодым членам семьи советовали не покидать дом раньше старших.

Еще одно предостережение касалось пребывания дома в течение всего дня. Согласно народным представлениям, человек, который не выйдет на осеннее солнце, будет чаще болеть зимой.

Фото: iStock/baza178

Народные приметы на 29 октября: о чем говорит погода