Медведя заметили на смотровой площадке в центре российского города
Медведя заметили на смотровой площадке в центре города Томари на Сахалине. Об этом сообщили представители районной администрации в мессенджере МАКС.
Местных жителей призвали соблюдать осторожность и воздержаться от прогулок из-за появления хищника. При встрече с диким зверем их попросили незамедлительно звонить на номер 112, в ЕДДС или полицию.
Ранее сообщалось, что белая медведица и ее детеныш попытались забраться в жилой дом на мысе Челюскин. На появившихся в Сети кадрах видно, как животные встали на задние лапы перед окном, безуспешно пытаясь попасть внутрь. На записи также слышен собачий лай.
До этого в селе Белый Яр Алтайского района Хакасии хищник появился рядом с новым детским садом.
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