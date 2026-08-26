26 августа 2026, 09:50

Фото: iStock/Evgenii Mikhailov

27 августа православные верующие отмечают предпразднство Успения Пресвятой Богородицы, вспоминают пророка Михея и преподобного Феодосия Печерского, а в народном календаре день называют Михеем Тиховеем. Последний день Успенского поста связывали с ветром, осенней погодой, сватовством и множеством запретов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Последний день поста перед Успением Житие пророка Михея Почему 27 августа прислушивались к ветру День каменщиков и последнего сватовства Какие запреты связывали с Михеем Тиховеем Что подсказывала природа на Михея Тиховея

Последний день поста перед Успением

Житие пророка Михея

Фото: iStock/marydan15

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Почему 27 августа прислушивались к ветру

Фото: iStock/Leoaraujo7

День каменщиков и последнего сватовства

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Какие запреты связывали с Михеем Тиховеем

Фото: iStock/Josh Knauer

Что подсказывала природа на Михея Тиховея