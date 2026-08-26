Михей Тиховей 27 августа: почему в этот день нельзя занимать деньги и петь, народные приметы и запреты
27 августа православные верующие отмечают предпразднство Успения Пресвятой Богородицы, вспоминают пророка Михея и преподобного Феодосия Печерского, а в народном календаре день называют Михеем Тиховеем. Последний день Успенского поста связывали с ветром, осенней погодой, сватовством и множеством запретов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Последний день поста перед Успением
27 августа 2026 года приходится на четверг. Православная церковь в этот день отмечает предпразднство Успения Пресвятой Богородицы — время духовной подготовки к одному из великих двунадесятых праздников. Это также последний день строгого Успенского поста, который верующие проводят в молитве, покаянии и подготовке к торжественному богослужению.
В этот же день совершается память ветхозаветного пророка Михея Морасфитянина и перенесение мощей преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского. Русская православная церковь также отмечает празднование в честь икон Божией Матери «Беседная» и «Нарвская», а также чтит память священномученика Маркелла и преподобного Аркадия Вяземского и Новоторжского. Католическая церковь в этот день вспоминает святую Монику.
По православной традиции именины 27 августа отмечают Михей, Василий, Матвей, Алексей, Владимир, Николай, Аркадий, Фёдор и Евдокия.
Житие пророка Михея
Михей жил в Иудее в VIII веке до нашей эры и происходил из города Морасф, расположенного к югу от Иерусалима, поэтому получил имя Морасфитянин. Он принадлежит к числу 12 малых пророков Ветхого Завета. Определение «малые» связано не со значимостью пророков, а с небольшим объемом их книг по сравнению с трудами четырех великих пророков — Исайи, Иеремии, Иезекииля и Даниила.
Книга Михея состоит из семи глав и содержит пророчества, связанные с событиями VIII века до нашей эры. Служение пророка пришлось на правление иудейских царей Иоафама, Ахаза и Езекии. В это время Ассирия укрепляла влияние на Ближнем Востоке, Израильское и Иудейское царства переживали политические потрясения, а социальное расслоение и языческие культы становились серьезными проблемами.
Михей обличал несправедливость, корыстолюбие правителей и судей, притеснение бедных, идолопоклонство и религиозное лицемерие. Он предсказывал падение Самарии и бедствия Иерусалима, связывая их с отступлением народа и властителей от Божиих заповедей.
Одно из наиболее известных пророчеств Михея связано с Вифлеемом. В своей книге пророк назвал этот город местом, откуда произойдет будущий правитель Израиля. В христианской традиции эти слова воспринимаются как пророчество о рождении Иисуса Христа.
При этом книга Михея говорила не только о наказании. Пророк связывал надежду на будущее с восстановлением справедливости и милосердием Бога, призывая людей не ограничиваться внешней набожностью, а жить праведно, поступать справедливо, проявлять милосердие и смирение.
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Распространенное утверждение о мученической смерти Михея не подтверждается библейским повествованием. В Книге пророка Иеремии, написанной примерно столетие спустя, вспоминается, как Михей пророчествовал при царе Езекии и не был за это казнен. Согласно церковному преданию, в IV веке его мощи были обретены после откровения, полученного епископом Елевферопольским Зевином.
Почему 27 августа прислушивались к ветру
В народном календаре 27 августа получил название Михей Тиховей. Особое значение в этот день придавали ветру: по его силе и направлению пытались определить, какой окажется наступающая осень и каким будет новый сезон.
Предки считали сильные порывы ветра предвестниками дождей и ненастной осени, а спокойную погоду — добрым знаком. Отсюда появилась поговорка: «Тихий ветер в сад — сухая осень в лес».
Крестьяне в это время завершали летние сельскохозяйственные работы, убирали оставшийся урожай и готовились к приближению осени. 27 августа, по некоторым представлениям, начинался первый листопад, поэтому люди доставали теплую одежду и внимательно следили за изменениями природы.
Особое внимание уделяли помощи тем, кто самостоятельно не мог справиться с тяжелой работой. Поддерживали вдов, сирот, пожилых родственников и соседей.
День каменщиков и последнего сватовства
Михей Тиховей считался днем особого уважения к каменщикам. От мастерства этих специалистов зависели прочность и долговечность домов, печей, храмов и крепостных стен. Хорошего мастера высоко ценили, благодарили за работу и старались не обидеть.
С этим связано и суеверие: считалось, что рассерженный каменщик способен оставить хозяину неприятный сюрприз, например, заложить в печную трубу перо. При растопке оно якобы могло стать причиной протяжного гула.
Для желающих вступить в брак 27 августа также имело особое значение. Михей Тиховей считался последним подходящим днем для сватовства перед Успением. После завершения поста начинался осенний мясоед — традиционное время свадеб, поэтому семьи старались заранее договориться о будущем бракосочетании.
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Вечером избегали шумных застолий. Пока пост еще продолжался, на стол подавали овощи, грибы, каши, хлеб, соленья, ягоды и фрукты нового урожая. Мясо, яйца и молочные продукты в этот день не употребляли.
Какие запреты связывали с Михеем Тиховеем
Главным требованием дня считались тишина, сдержанность и сохранение мира в доме. Предки старались не ссориться, не кричать и не устраивать шумных развлечений, поскольку верили, что конфликт способен надолго нарушить семейное спокойствие.
Существовал и целый ряд других ограничений. Не советовали ходить босиком по утренней росе, поскольку это якобы могло навлечь беду на дом. Нельзя было носить грязную, рваную или мятую одежду: особенно строго это правило относилось к незамужним девушкам, которым неопрятность могла, согласно поверью, помешать в личной жизни.
Не рекомендовалось обижать каменщиков и других мастеров, занимать деньги или давать их в долг. Под запретом также были выпечка и работа с тестом — считалось, что это способно привести к болезням, неудачам или денежным потерям.
Нельзя было петь, кричать и повышать голос, выбрасывать хлеб и остатки еды, проявлять неуважение к пожилым людям. Последние дни Успенского поста требовали особой сдержанности и уважительного отношения к пище.
Что подсказывала природа на Михея Тиховея
Основная часть народных примет Михеева дня связана с наблюдением за природой.
- Михей с бурей сулит ненастную осень.
- Тихий ветер — мягкую, теплую и сухую погоду.
- Северный ветер связывали с богатым урожаем ржи в будущем году.
- Густой утренний туман предвещал сырое начало осени и одновременно считался признаком обильного урожая грибов.
- Красная заря сулила ухудшение погоды и сильный ветер.
- Влажные тополиные листья связывали с продолжительными дождями.
- Если журавли уже отправились в теплые края, ждали морозов к середине октября.
- Пожелтевшие березовые листья считались признаком приближения холодных ночей и первых заморозков.
- Большое количество грибов связывали с хорошим урожаем хлеба в следующем году.
- Тихая и ясная погода, по поверьям, обещала долгое теплое бабье лето.
- Ранний и активный вылет пчел из ульев связывали с солнечной погодой.
- Звездную спокойную ночь воспринимали как предвестие благополучного и тихого года.