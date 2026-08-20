20 августа 2026, 09:05

Фото: iStock/eugenesergeev

21 августа православные вспоминают святителя Мирона Критского, а в народном календаре этот день получил название Мирон Ветрогон из-за сильных ветров, характерных для конца августа. С этой датой связаны церковные традиции, старинные поверья, приметы о погоде и многочисленные запреты, причем некоторые из них касаются даже обычных домашних дел. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание История бытия святителя Мирона Критского Почему день называют Мироном Ветрогоном Что запрещали делать 21 августа Что можно делать на Мирона Ветрогона Народные приметы Сны и именины 21 августа

История бытия святителя Мирона Критского

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Почему день называют Мироном Ветрогоном

Фото: iStock/PIKSEL

Что запрещали делать 21 августа

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Что можно делать на Мирона Ветрогона

Народные приметы

Фото: iStock/phbcz

Сны и именины 21 августа