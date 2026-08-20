Мирон Ветрогон 21 августа: почему в этот день не закрывали дверь на замок и боялись смотреть в зеркало, народные приметы и запреты
21 августа православные вспоминают святителя Мирона Критского, а в народном календаре этот день получил название Мирон Ветрогон из-за сильных ветров, характерных для конца августа. С этой датой связаны церковные традиции, старинные поверья, приметы о погоде и многочисленные запреты, причем некоторые из них касаются даже обычных домашних дел. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
История бытия святителя Мирона Критского
Святитель Мирон Критский жил в III–IV веках и происходил из небогатой, но благочестивой семьи земледельцев. Родители с детства приучали его к труду, а повзрослев, Мирон женился и сам стал заниматься возделыванием земли. Он отличался добротой и набожностью, помогал нуждающимся и мог отдать последнее, однако семья благодаря урожаю не испытывала недостатка.
По преданию, однажды Мирон обнаружил в своем гумне воров, которые пытались унести зерно. Вместо наказания или изгнания он помог им вынести тяжелые мешки. Поступок настолько поразил преступников, что они отказались от воровства и вернулись к честному труду. Жители родного города святого, Равкии, узнали об этой истории и избрали Мирона пресвитером.
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Во время гонений на христиан при императоре Декии он поддерживал прихожан проповедями и собственным примером. После смерти правителя Мирон стал епископом Крита. Согласно преданию, за годы служения он совершил множество чудес: во время разрушительного наводнения остановил реку Тритон, перешел ее как по суше, а затем вернул поток в русло. Святитель скончался около 350 года в возрасте 100 лет.
Почему день называют Мироном Ветрогоном
На Руси день памяти Мирона Критского называли Мироном Ветрогоном. В конце августа часто усиливался ветер, а появлявшиеся вихри с пылью и мелким мусором становились одним из главных природных явлений дня. До принятия христианства их считали внуками бога ветра, а позднее сильные порывы стали связывать с дыханием Всевышнего.
21 августа продолжались полевые работы и считалось, что это последний день для посева озимых культур. Предки говорили: «На Мирона не отсеешься — на следующий год одни цветочки соберешь». Также существовала традиция помогать вдовам и сиротам, которые не успевали закончить посевную и другие хозяйственные дела. Поэтому у праздника появилось еще одно название — Вдовьи помочи.
Несмотря на ветреную погоду, в лес отправлялись за ягодами и грибами. Собирали ежевику, бруснику и опята. Из ежевики варили варенье, а листья использовали для чая и лечебных отваров. В этот день также пекли постные пироги с грибами и ягодами, готовили морсы и жарили опята с молодой картошкой.
Особое внимание 21 августа уделяли направлению и силе ветра. Считалось, что по нему можно предсказать дальнейшую погоду и даже судьбу. В старину люди выходили на перекресток и загадывали желание, дожидаясь резкого порыва. Если ветер дул в лицо, верили, что задуманное скоро сбудется. Если же поток воздуха шел в спину, это воспринимали как знак, что для исполнения желания придется запастись терпением. Одинокие девушки и юноши просили ветер помочь в любовных делах.
Что запрещали делать 21 августа
Православная церковь не устанавливает специальных запретов именно на день памяти Мирона Критского. При этом 21 августа приходится на Успенский пост, который по строгости сравнивают с Великим. Постящимся нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты, а также рекомендуется отказаться от шумных застолий и светских развлечений.
Народные поверья приписывали этой дате собственные ограничения. Считалось, что нельзя держать обиду, злиться, ругаться и сквернословить на ветру: весь негатив якобы вернется в тройном размере и может привести к болезни. Не советовали заниматься серьезной домашней работой — генеральной уборкой, перебиранием вещей и ремонтом, поскольку существовало поверье о риске травм. При этом приготовление еды и мытье посуды разрешались.
Не рекомендовалось идти на важную встречу против ветра, чтобы не столкнуться с неприятностями и разочарованиями. По одному из поверий, входную дверь 21 августа не следовало запирать на замок: считалось, что через нее в дом приходят достаток и благополучие. Запрещалось поднимать на перекрестке найденные вещи, деньги и другие ценности, поскольку вместе с ними можно было «забрать» чужие болезни и несчастья.
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Также не советовали долго смотреть в зеркало, заниматься рукоделием, чинить одежду и обувь, шумно веселиться и употреблять алкоголь. Верили, что такие действия могут привести к потере красоты, быстрой порче вещей и финансовым трудностям. Не рекомендовалось мыть полы и выносить мусор, чтобы вместе с грязью не «выкинуть» удачу и достаток, а также строить планы на будущее, поскольку считалось, что они не сбудутся.
Что можно делать на Мирона Ветрогона
В этот день старались наблюдать за скоростью ветра и погодой, чтобы понять, каким будет январь. В лесах собирали ягоды и грибы, готовили сезонные блюда. Считалось, что если к 21 августа уже поспела брусника, значит, лето подходит к концу.
Особое место занимали гадания на ветер. Порыв в лицо после загаданного желания считался хорошим знаком. Также в народе старались определить по погодным условиям, какой будет осень и зима.
Народные приметы
Главной считалась примета: «Каковы Мироны, таков январь». То есть погоду 21 августа воспринимали как предвестие январской погоды. Сильный ветер сулил продолжительное ненастье, а мощные вихри — холод до бабьего лета. Тихий ветер предвещал солнечную осень, буря — ненастный сентябрь, а сильная жара должна была привести к долгому бабьему лету.
Южный ветер связывали с хорошим урожаем овса, северный — с урожаем ржи и скорым наступлением холодов. Утренний иней обещал урожайный следующий год. Если в полдень на реке не было видно ряби, ожидали теплую осень и мягкую зиму. Большое количество ягод предвещало морозную зиму, а богатый урожай рябины — скорые заморозки.
Существовали и другие наблюдения: если аисты собирались к отлету, осень должна была быть холодной; сыреющие камни, вещи и земля предвещали дождь; квакающие лягушки — скорые осадки. Если овцы во время бурана паслись против ветра, ожидали улучшения погоды. Роза, не раскрывающая утром бутоны, предвещала ненастье, а сжимающаяся и округляющаяся хвоя лиственницы — дождь. Сильные дожди или жара 21 августа, согласно поверью, могли сохраниться на всю осень. Новолуние в этот день связывали с переменой погоды.
Сны и именины 21 августа
В ночь с 20 на 21 августа 2025 года, согласно представленным народным толкованиям, могли сниться сны с образами перехода — мостами, дорогами, дверями и поездами. Их связывали с переменами и готовностью оставить прошлое. Мост трактовался как соединение прошлого и будущего, поезд — как движение к цели, ключ — как уже имеющееся, но пока не примененное решение, а сад — как символ внутреннего роста и созидательной энергии.
21 августа именины отмечают Герман, Григорий, Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон, Моисей, Николай и Фёдор.