08 июня 2026, 11:21

Фото: iStock/fizkes

Мама не купила игрушку, папа повысил голос, воспитатель отругал на глазах у других детей — сегодня такие истории многие называют детскими травмами, которые якобы определяют всю дальнейшую жизнь. Но действительно ли родители виноваты в проблемах взрослых детей, или популярное слово давно превратилось в удобное оправдание собственных неудач?





Содержание Травма или жизненный опыт? «Абсолютная разная реакция»: все зависит от восприятия Почему взрослые люди винят во всём родителей? Мода на травмы и давление со всех сторон Какие вопросы следует задать себе? Когда без помощи уже не справиться? Кто на самом деле отвечает за вашу жизнь?

Травма или жизненный опыт?

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«Травмирующая ситуация — это когда происходит что-то, что наша психика не выдерживает. Это нарушает безопасность или понимание ценности. Ситуация не может быть переварена», — отметила специалист.

«Абсолютная разная реакция»: все зависит от восприятия

«На публике разбирают травму как яркую эмоцию, которую человек не прожил. Но вообще не бывает людей, у которых в жизни не было чего-то слишком эмоционально яркого», — подчеркнула психотерапевт.

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«Одна и та же ситуация, но абсолютно разная реакция у детей. Родитель не может нести ответственность за реакцию ребёнка», — уточнила гостья подкаста.

Почему взрослые люди винят во всём родителей?

«Перекладывание ответственности — это позиция ребёнка. Взрослый человек должен брать ответственность за свою жизнь сам. Но всегда лучше сказать, что я не строю брак, потому что мама виновата», — говорит Лыч.

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«Родители для многих детей — как Бог. Поэтому обид на родителей гораздо больше, чем на других людей».

Мода на травмы и давление со всех сторон

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«Стали говорить, что стыдно иметь непроработанные травмы в 30+. Это звучит неприятно. Давление идёт с двух сторон», — обратила внимание специалист.

Фото: iStock/fizkes

Какие вопросы следует задать себе?

«Адаптировались ли вы к травме? Входит ли она в вашу повседневную рутину? Если у вас болячка превратилась в шрам, зачем её ковырять?»

Когда без помощи уже не справиться?

«Жить в браке, где родители каждый день ссорятся, мама несчастная, но не уходит "ради детей" — вот это нужно прорабатывать», — дала рекомендацию Лыч.

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Кто на самом деле отвечает за вашу жизнь?

«Родитель не может нести ответственность за реакцию ребёнка. Одна и та же ситуация может вызвать восторг, скуку или ужас».