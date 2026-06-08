«Я не строю брак, потому что у меня холодная мама»: психотерапевт о детских травмах. Так ли всё очевидно, как кажется на первый взгляд?
Мама не купила игрушку, папа повысил голос, воспитатель отругал на глазах у других детей — сегодня такие истории многие называют детскими травмами, которые якобы определяют всю дальнейшую жизнь. Но действительно ли родители виноваты в проблемах взрослых детей, или популярное слово давно превратилось в удобное оправдание собственных неудач?
Травма или жизненный опыт?
Кажется, без рассказа о детской травме сегодня не обходится ни одна история о себе. Не складываются отношения — виновато детство. Не получается зарабатывать больше — снова детство. Даже плохое настроение нередко объясняют событиями многолетней давности.
В интернете травмой все чаще называют любое неприятное или эмоциональное воспоминание. Но специалисты предупреждают: между настоящей травмой и обычным жизненным опытом существует огромная разница.
В подкасте «Меня бесит» Студии Р1 детский психотерапевт Ксения Лыч объяснила, что далеко не каждое сильное переживание оставляет глубокий след в психике.
Послушать подкаст полностью можно по ссылке.
«Травмирующая ситуация — это когда происходит что-то, что наша психика не выдерживает. Это нарушает безопасность или понимание ценности. Ситуация не может быть переварена», — отметила специалист.
Однако тогда возникает другой вопрос: почему люди могут совершенно по-разному реагировать на одно и то же событие?
«Абсолютная разная реакция»: все зависит от восприятия
Ответ на этот вопрос специалист предлагает искать в индивидуальном восприятии.
«На публике разбирают травму как яркую эмоцию, которую человек не прожил. Но вообще не бывает людей, у которых в жизни не было чего-то слишком эмоционально яркого», — подчеркнула психотерапевт.
В качестве примера Ксения Лыч приводит обычный утренник в детском саду. На сцене идет «Красная шапочка», а в зале сидят трое детей.
Один ребенок настолько впечатлен происходящим, что начинает мечтать о сцене и актерской карьере. Второй откровенно скучает и вскоре засыпает прямо во время представления. А третий настолько пугается Серого волка, что позже сталкивается с ночным энурезом и сильным страхом.
«Одна и та же ситуация, но абсолютно разная реакция у детей. Родитель не может нести ответственность за реакцию ребёнка», — уточнила гостья подкаста.
Именно здесь появляется вопрос, который сегодня вызывает больше всего споров. Если одинаковые события по-разному влияют на разных людей, почему так много взрослых продолжают винить родителей в своих неудачах?
Почему взрослые люди винят во всём родителей?
По словам психолога, причин для этого сразу несколько.
Первая связана с ответственностью. Признать собственную ошибку бывает непросто. Намного легче объяснить последствия чужими действиями.
«Перекладывание ответственности — это позиция ребёнка. Взрослый человек должен брать ответственность за свою жизнь сам. Но всегда лучше сказать, что я не строю брак, потому что мама виновата», — говорит Лыч.
Однако дело не только в желании найти виноватого. Для маленького ребенка родители становятся главным ориентиром в жизни. Их мнение воспринимается как абсолютная истина, поэтому и обиды на них зачастую оказываются сильнее любых других:
«Родители для многих детей — как Бог. Поэтому обид на родителей гораздо больше, чем на других людей».
Но есть и еще одна причина, о которой сегодня говорят все чаще.
Мода на травмы и давление со всех сторон
Социальные сети, блогеры и многочисленные психологические шоу годами продвигают идею о том, что источник любых проблем нужно искать в детстве. Такая концепция оказывается привлекательной, потому что позволяет найти понятное объяснение собственным трудностям.
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Но постепенно возникла и обратная крайность. Сегодня модно не только рассказывать о травмах, но и осуждать тех, кто якобы недостаточно активно их прорабатывает.
«Стали говорить, что стыдно иметь непроработанные травмы в 30+. Это звучит неприятно. Давление идёт с двух сторон», — обратила внимание специалист.
Получается парадоксальная ситуация: одни требуют обязательно искать травмы, другие — обязательно их прорабатывать. Но действительно ли прошлое всегда нужно подробно разбирать?
Какие вопросы следует задать себе?
Именно здесь специалист предлагает задать себе самые важные вопросы:
«Адаптировались ли вы к травме? Входит ли она в вашу повседневную рутину? Если у вас болячка превратилась в шрам, зачем её ковырять?»
По мнению эксперта, далеко не каждая старая боль требует обязательного возвращения к ней. Если пережитое событие больше не влияет на жизнь человека, постоянные попытки вновь проживать этот опыт могут оказаться бессмысленными.
Однако бывают ситуации, когда без работы над прошлым действительно не обойтись.
Когда без помощи уже не справиться?
Проблема начинается тогда, когда события прошлого продолжают управлять настоящим. Например, человек избегает серьезных отношений из-за развода родителей. Или, наоборот, годами остается в несчастливом браке только потому, что боится повторить семейную историю.
«Жить в браке, где родители каждый день ссорятся, мама несчастная, но не уходит "ради детей" — вот это нужно прорабатывать», — дала рекомендацию Лыч.
Именно последствия, а не само воспоминание становятся главным сигналом того, что проблема требует внимания.
Настоящая травма способна менять поведение человека, вызывать фобии, панические атаки и серьезно ограничивать его жизнь. Простая грусть или неприятные воспоминания сами по себе еще не говорят о наличии психологической травмы.
Кто на самом деле отвечает за вашу жизнь?
Сегодня практически любое переживание спешат назвать травмой. Это удобно: можно объяснить свои неудачи прошлым, пожалеть себя и отложить перемены на потом.
Однако Ксения Лыч напоминает о важной детали:
«Родитель не может нести ответственность за реакцию ребёнка. Одна и та же ситуация может вызвать восторг, скуку или ужас».
Детство редко бывает идеальным. Но это не означает, что каждый неприятный эпизод должен сопровождать человека всю жизнь. Иногда лучшим решением становится признание того, что прошлое осталось в прошлом.
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Если старая рана давно превратилась в шрам и больше не мешает жить, возможно, ее действительно не стоит тревожить. Но если боль остается частью настоящего, обращаться к специалисту стоит не ради поиска виноватых, а ради того, чтобы наконец отпустить прошлое и перестать ждать, что кто-то другой исправит вашу жизнь.