«Не хочу в дом престарелых»: почему мы боимся остаться одни в старости и что на самом деле кроется за этим страхом?
Что страшнее для человека — тяжелая болезнь или одиночество? Эксперты все чаще говорят, что именно отсутствие общения, смысла и близких рядом способно разрушать жизнь быстрее многих диагнозов. Почему тысячи пожилых людей боятся домов престарелых, всегда ли жизнь с детьми оказывается лучшим решением и что на самом деле помогает сохранить желание жить в старости?
Старость в одиночестве становится новой нормой
Одиночество среди пожилых людей уже давно перестало быть редкостью. По данным переписи населения, почти половину всех одиноких людей в России составляют граждане старше трудоспособного возраста. Более того, каждое пятое домохозяйство — это человек, который живет один, а в крупных городах такие случаи встречаются еще чаще.
Эксперт по долговременному уходу Мария Беляева в подкасте «Меня бесит» Студии Р1 отметила, что со временем ситуация будет только усугубляться.
«К 2030 году будет уже не 40%, а больше 60% одиноких пожилых людей. Это глобальный тренд: население стареет, рожают меньше», — объяснила эксперт.
Специалисты отмечают, что старение населения и снижение рождаемости постепенно меняют привычную модель семьи. Все больше людей встречают старость без постоянной поддержки родственников, и этот процесс становится частью общемировой тенденции.
Но цифры сами по себе не объясняют главного. Почему перспектива остаться одному вызывает у людей почти панический страх?
«Социальная смерть»: что это такое и почему мешает жить
Один из самых серьезных страхов пожилого возраста связан не столько с ухудшением здоровья, сколько с отсутствием общения. Эксперты даже используют для этого особый термин «социальная смерть». Он передаёт состояние, когда человеку не с кем поговорить, когда он постоянно указывает на усталость от жизни. Это передаёт не физическую боль, а пустоту в душе.
Речь идет не просто об отсутствии собеседника. Когда человеку не с кем поделиться воспоминаниями, обсудить новости или провести вечер в компании, он постепенно начинает чувствовать себя оторванным от жизни.
Специалисты подчеркивают, что человеку жизненно необходимы новые впечатления, общение и чувство собственной значимости.
«Наш мозг и гормональная система устроены так, что нам нужно общение, признание, новизна. Без этого мы чахнем», — отметила Беляева.
При этом одиночество и жизнь в одиночку — далеко не одно и то же. Некоторые пожилые люди, проживая отдельно, сохраняют активную социальную жизнь, тогда как другие могут чувствовать себя глубоко одинокими даже в окружении семьи.
И именно этот страх часто заставляет взрослых детей принимать решения, которые кажутся единственно правильными.
Забрать родителей к себе — всегда ли это выход?
Многие дети уверены, что лучший способ помочь пожилым родителям — полностью взять на себя заботу о них. Однако эксперты предупреждают: гиперопека способна принести больше вреда, чем пользы.
«Гиперопека вредна. Когда человека окружают чрезмерной заботой, делают всё за него, он становится инфантильным. Пропадает интерес к жизни», — отметила гостья подкаста.
Исследования показывают, что пожилые люди, сохраняющие самостоятельность и привычный ритм жизни, нередко чувствуют себя лучше тех, кто полностью переложил бытовые обязанности на родственников или персонал.
«Когда человек живёт один, он должен сам о себе заботиться: выйти в магазин, сходить в поликлинику. У него больше повседневных задач. А это тонизирует», — объяснила Беляева.
Получается парадоксальная ситуация: стремление оградить близкого человека от любых трудностей иногда ускоряет потерю активности и самостоятельности, и не делает пенсионера счастливее.
Почему дом престарелых стал символом худшей старости?
Для многих россиян дом престарелых остается одним из самых пугающих символов старости. Но соответствует ли этот образ реальности?
Причины переезда в такие учреждения бывают разными. Кто-то остается один после смерти супруга и больше не справляется с бытом. У кого-то дети живут далеко и не могут обеспечить постоянный уход. А иногда пожилой человек переезжает в пансионат вовсе не из-за болезни.
«Не все попадают туда из-за тяжёлой болезни. Часто просто потому, что дома человек оказывается изолирован. А в хорошем пансионате есть компания, прогулки, занятия. Он не чувствует себя выброшенным», — пояснила специалист.
Тем не менее общественное мнение по-прежнему остается крайне настороженным. Само словосочетание «дом престарелых» вызывает тревогу и чувство вины как у пожилых людей, так и у их родственников.
Какая на самом деле проблема кроется за страхом домов престарелых?
За разговорами о пансионатах и уходе часто скрывается совсем другой страх, который редко произносят открыто.
Многим кажется, что переезд означает конец привычной жизни, потерю независимости и признание собственной ненужности. Людей пугает мысль о том, что решения за них будут принимать другие.
При этом изоляция может возникнуть где угодно — и в пансионате, и в собственной квартире, и даже в семье. Куда важнее возможность сохранять активность, общаться и самостоятельно влиять на свою жизнь.
Противоядие от одиночества: что действительно спасает в старости?
Когда речь заходит о счастливой старости, большинство думает о деньгах, здоровье и лекарствах. Но эксперты называют совсем другие вещи.
По словам Марии Беляевой, главным противоядием от одиночества часто становятся вовсе не дорогостоящие программы ухода и не круглосуточная помощь, а самые обычные повседневные удовольствия:
«Мотивация приходит от удовольствия. Предки охотились — видели цель, съели, получили дофамин. Мозг настраивается на это. И когда мы себя каждый день приучаем к маленькому удовольствию — мы формируем желание жить дальше».
Разговор с соседями, прогулка, солнечная погода, любимое блюдо или приятное воспоминание способны поддерживать интерес к жизни гораздо эффективнее, чем принято считать.
Именно такие мелочи помогают человеку сохранять эмоциональную устойчивость и чувствовать связь с окружающим миром независимо от возраста.
Вывод
Эксперты советуют не демонизировать дома престарелых и оценивать каждый случай индивидуально. Важно не лишать пожилых родственников самостоятельности и позволять им выполнять привычные задачи настолько долго, насколько это возможно.
Не менее важно сохранять круг общения, искать новые впечатления и не отказываться от маленьких радостей каждый день. Специалисты также рекомендуют заранее обсуждать с близкими свои страхи и пожелания, связанные со старостью и уходом.
Мы привыкли бояться домов престарелых, но чаще всего нас пугают вовсе не стены и не возраст. Страшнее оказаться ненужным, потерять право выбора и однажды понять, что поговорить не с кем.
«Чем дольше человек сохраняет способность заботиться о себе, тем дольше он живёт», — заключила Беляева.
Возможно, главный вывод здесь заключается не в том, где человек встретит старость — дома, с семьей или в пансионате. Гораздо важнее, останется ли у него желание просыпаться по утрам, строить планы, радоваться мелочам и чувствовать, что его жизнь по-прежнему нужна ему самому и другим людям.