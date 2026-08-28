28 августа 2026, 10:37

Фото: iStock/Pakin Jarerndee

Для сотрудника с трудовым договором зарплата — лишь одна из предусмотренных законом выплат. Дополнительные средства можно получить за отдых, болезнь, командировки, сверхурочную работу и даже использование собственного имущества в интересах компании. В отдельных случаях работнику также полагаются налоговые вычеты, детские пособия и компенсации при нарушении его трудовых прав. Подробнее о том, что работодатель должен предоставлять сотруднику помимо основного платежа, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Отпускные Больничные Командировочные Компенсация за использование собственного имущества Возврат НДФЛ через оформление налогового вычета Выплаты за рождение ребёнка Компенсация за препятствующие работе обстоятельства и вынужденный прогул Выплата за задержку зарплаты Оплата переработки Иная материальная помощь Выплаты после увольнения или сокращения штата Дополнительные выплаты, входящие в основную зарплату

Отпускные

Больничные

Фото: iStock/SeventyFour

Командировочные

Компенсация за использование собственного имущества

Возврат НДФЛ через оформление налогового вычета

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Выплаты за рождение ребёнка

Фото: iStock/NataliaDeriabina

Компенсация за препятствующие работе обстоятельства и вынужденный прогул

Выплата за задержку зарплаты

Оплата переработки

Фото: iStock/Oleg Elkov

Иная материальная помощь

Выплаты после увольнения или сокращения штата

Фото: iStock/pcess609

Дополнительные выплаты, входящие в основную зарплату