Не только больничные и отпускные: какие выплаты работодатель обязан предоставлять сотруднику помимо зарплаты? Полный перечень
Для сотрудника с трудовым договором зарплата — лишь одна из предусмотренных законом выплат. Дополнительные средства можно получить за отдых, болезнь, командировки, сверхурочную работу и даже использование собственного имущества в интересах компании. В отдельных случаях работнику также полагаются налоговые вычеты, детские пособия и компенсации при нарушении его трудовых прав. Подробнее о том, что работодатель должен предоставлять сотруднику помимо основного платежа, читайте в материале «Радио 1».
Отпускные
Каждый сотрудник с трудовым договором имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней. Его можно разделять на части, но одна из них обязательно должна составлять минимум две недели. За каждый день отдыха выплачивается средний дневной заработок, рассчитанный по данным за 12 календарных месяцев.
Отпускные работодатель обязан выдать заранее — не позднее чем за три дня до начала отпуска. На размер выплаты влияют фактически отработанные дни и заработок за расчетный период, включая предусмотренные компенсации, премии и другие выплаты.
Больничные
При болезни или травме сотруднику полагается пособие по временной нетрудоспособности при наличии больничного листа. Его выплачивают за календарные дни болезни, а сумма зависит от среднего заработка и страхового стажа.
При стаже до пяти лет выплачивается 60% среднего заработка, от пяти до восьми лет — 80%, а при стаже свыше восьми лет — 100%. Первые три дня оплачивает работодатель, остальные — СФР. При этом действуют установленные законом минимальные и максимальные ограничения.
Больничный может быть связан не только с собственной болезнью: выплаты предусмотрены также в ситуациях, когда требуется уход за членом семьи. Для оформления необходимо представить работодателю подтверждающие документы.
Командировочные
Если сотрудника отправляют в командировку, работодатель обязан компенсировать расходы, связанные с выполнением служебного задания. Речь идет о проезде, проживании, питании и других необходимых тратах.
Размер выплат и порядок возмещения расходов устанавливаются правилами конкретной организации. Поэтому у разных работников условия могут отличаться: кому-то оплачивают гостиницу и авиаперелет, а кому-то устанавливают более скромные лимиты.
Чтобы получить возмещение, необходимо сохранять билеты, чеки, квитанции и другие документы, подтверждающие расходы. Суточные также выплачиваются по правилам, установленным организацией и действующим законодательством.
Компенсация за использование собственного имущества
Если сотрудник использует личное имущество в интересах работодателя, он может получать за это компенсацию. Это касается автомобиля, телефона и SIM-карты, компьютера, инструментов и другой техники.
Однако одной устной договоренности недостаточно. Условия использования личного имущества и размер выплаты следует заранее закрепить в трудовом, коллективном или отдельном договоре. Компенсация может быть фиксированной либо зависеть от фактических расходов: например, бензина, ремонта или количества рабочих поездок.
Возврат НДФЛ через оформление налогового вычета
Работник может получить налоговый вычет непосредственно через работодателя. Для этого в зависимости от ситуации оформляется подтверждение права на вычет, после чего бухгалтерия перестает удерживать из зарплаты соответствующую сумму НДФЛ.
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Вычеты бывают стандартными, имущественными, социальными, инвестиционными и связанными с долгосрочными сбережениями. Они могут предоставляться, например, при наличии детей, покупке жилья, оплате обучения, лечения, спорта, благотворительности или определенных инвестиционных расходов.
Работодатель при этом не выплачивает вычет из собственных средств: налог просто перестает удерживаться и перечисляться в бюджет в пределах установленного права на вычет.
Выплаты за рождение ребёнка
При рождении ребенка, беременности и уходе за малышом предусмотрены различные пособия. Среди них — выплата по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет.
Пособие по беременности и родам получает женщина, выплату при рождении ребенка — один из родителей, а пособие по уходу может получать родственник или опекун, который фактически осуществляет уход. Для оформления необходимо предоставить работодателю заявление и подтверждающие документы.
Также упоминается единое пособие на детей до 17 лет для малообеспеченных семей. Размер отдельных выплат зависит от законодательства, среднего заработка и других установленных условий.
Компенсация за препятствующие работе обстоятельства и вынужденный прогул
Отдельные выплаты возникают, когда сотрудник не может выполнять обязанности по причинам, которые от него не зависят. Например, в организации пропало электричество или возникли другие обстоятельства, препятствующие работе.
Простой не по вине работника оплачивается исходя из 2/3 среднего заработка. Если простой произошел по вине самого сотрудника, компенсация не предусмотрена.
Еще одна ситуация — вынужденный прогул. Если работодатель незаконно уволил сотрудника или иным образом нарушил его права, а затем его восстановили, работник может получить компенсацию за весь период, когда не мог работать. Обычно размер выплаты определяется решением суда; дополнительно могут взыскиваться моральный ущерб и судебные издержки.
Выплата за задержку зарплаты
Заработная плата должна выплачиваться не реже двух раз в месяц, а конкретные даты устанавливаются трудовым договором и локальными документами. Если зарплату, отпускные или другие положенные суммы перечислили с опозданием, работодатель обязан компенсировать задержку.
Минимальный размер компенсации рассчитывается исходя из 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки. При этом договор может предусматривать больший размер. Каждую невыплаченную сумму рассчитывают отдельно.
Оплата переработки
Если сотрудник задерживается на работе по просьбе работодателя для выполнения дополнительных задач, это может считаться сверхурочной работой. За такую переработку полагается повышенная оплата либо дополнительное время отдыха.
При денежной компенсации первые два часа оплачиваются минимум в полуторном размере, последующие — минимум в двойном. Вместо денег работник может выбрать отгул, причем количество времени отдыха должно соответствовать продолжительности переработки.
Если же сотрудник остался после окончания рабочего дня по собственной инициативе, оснований для обязательной доплаты нет. Для оформления сверхурочной работы предусмотрены документальные процедуры, включая письменное согласие работника и приказ работодателя.
Иная материальная помощь
Материальная помощь не является универсальной обязанностью работодателя. Ее размер и порядок зависят от решения руководства или внутренних документов организации.
Финансовую поддержку могут предусматривать при рождении ребенка, свадьбе, смерти близкого родственника, чрезвычайных ситуациях, тяжелых обстоятельствах или других случаях. Обычно сотрудник подает заявление и прикладывает подтверждающие документы.
Налогообложение зависит от основания и суммы помощи. В частности, отдельные выплаты освобождаются от НДФЛ и страховых взносов в установленных пределах, тогда как превышение соответствующего лимита может облагаться налогом.
Выплаты после увольнения или сокращения штата
При увольнении сотруднику независимо от причины должны выплатить заработок за фактически отработанное время, включая положенные компенсационные и стимулирующие выплаты, а также компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск.
В некоторых случаях полагается выходное пособие. Например, при сокращении штата или ликвидации организации выплачивается среднемесячный заработок. В других предусмотренных ситуациях размер пособия может составлять двухнедельный заработок.
Если сотрудник заболел в течение 30 дней после увольнения, не устроился на новую работу и своевременно обратился к прежнему работодателю, ему может полагаться больничное пособие в размере 60% среднего дневного заработка.
При сокращении также возможно сохранение среднего заработка за последующие месяцы, а при задержке окончательных выплат работодатель обязан начислить компенсацию за просрочку.
Дополнительные выплаты, входящие в основную зарплату
Помимо выплат, которые возникают при определенных обстоятельствах, сама заработная плата может содержать компенсационные и стимулирующие составляющие. Компенсации предусмотрены, в частности, за работу во вредных или опасных условиях, использование личного имущества, допуск к государственной тайне, ненормированный рабочий день и совмещение должностей.
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К стимулирующим выплатам относятся премии и надбавки за стаж, квалификацию, результаты работы, ученую степень, спортивный разряд и другие достижения. Их размер, порядок и периодичность часто определяются внутренними документами организации и условиями трудового договора.
Таким образом, для сотрудника трудовой договор дает значительно больше, чем просто право на получение оклада. Отпуск, больничный, командировка, переработка, использование личного имущества, налоговые вычеты, детские пособия, компенсации при простое и задержке выплат — все эти деньги могут возникать в зависимости от конкретной ситуации и оснований, предусмотренных законодательством и документами работодателя.