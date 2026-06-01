Слухи об измене жене в 90 лет, смерть дочери и осложнения из-за коронавируса. Как жил Народный артист Бедрос Киркоров?
Бедрос Филиппович Киркоров — советский, российский и болгарский эстрадный исполнитель, удостоенный звания Народного артиста РФ. 2 июня он мог отметить свой день рождения, однако в марте 2025 года он скончался. Каким был Бедрос Киркоров и что стало причиной его смерти — в материале «Радио 1».
Биография Бедроса КиркороваБедрос Киркоров появился на свет 2 июня 1932 года в Варне в семье Софии и Филиппа Крикоряна — именно так звучит настоящая фамилия певца. Его предки были турецкими армянами, которые позже переехали на территорию современной Болгарии. Родители Бедроса пели в городском хоре и с раннего возраста знакомили сына с миром музыки.
Тем не менее Бедрос решил освоить профессию сапожника-модельера. У него был очевидный талант в этой области, и он мог создать множество оригинальных моделей. Однако в конечном итоге он выбрал путь творчества и поступил в музыкальное училище.
Таким образом, Киркоров вместе с младшим братом Харри и сестрой Мари оказался в Варненском оперном театре, где его вокальным наставником стал Георгий Волков. Однако его военная служба началась в самый разгар репетиций к опере «Травиата», в которой он должен был исполнять роль Альфреда.
Соперничал с Ефремовым, увел жену у Горюнова и продолжал играть без ног: трагическая судьба звезды «Гаража» Вячеслава Невинного
Встреча с Арамом Хачатуряном кардинально изменила жизнь Бедроса — он решил переехать в Москву. По рекомендации композитора и с помощью Арно Бабаджаняна он был зачислен сразу на второй курс ГИТИСа к Борису Покровскому. К двадцати годам Бедрос уже начал выступать с различными оркестрами, среди которых были такие известные коллективы, как оркестр Юрия Силантьева, Владимира Федосеева, Эдди Рознера и Леонида Утесова.
Он активно выступал по всему Советскому Союзу, исполняя разнообразные композиции на болгарском, русском, итальянском и других языках. Артист прославился тем, что продолжал выходить на сцену до 85 лет, регулярно гастролируя по городам и странам. На его 90-летие любимый сын устроил великолепный концерт в Москве с участием множества звезд.
Личная жизнь Бедроса КиркороваБедрос Киркоров неоднократно заявлял в интервью, что считает себя однолюбом, однако у него было несколько известных романов. Его первой супругой стала Виктория Лихачева, с которой он познакомился в 1964 году в Сочи. В том же году они поженились, а через три года у них родился сын Филипп Киркоров — будущая звезда российской поп-сцены.
Филипп был любимым ребёнком, которого родители часто баловали. Мама и папа регулярно гастролировали и привозили ему экзотические подарки. Несмотря на многочисленные слухи о неверности, Бедрос и Виктория прожили вместе до самой её смерти — она ушла из жизни 30 апреля 1994 года, в день рождения сына, после долгой борьбы с раком. Семья тяжело переживала эту утрату.
Брак с Людмилой СмирновойВторой супругой Бедроса Киркорова, который отметил свой 60-летний юбилей, стала Людмила Смирнова. Их брак состоялся в 1997 году, и пара даже обвенчалась в соборе Святой Софии в Великом Новгороде, где Людмила работала научным сотрудником. Их знакомство произошло задолго до этого — в 1992 году Бедрос вместе с сыном посетил местный музей.
У пары была мечта стать родителями, и им удалось это осуществить с третьей попытки: в 2002 году у Филиппа Киркорова появилась сестра Ксения. Однако девочка родилась недоношенной и провела всего неделю в борьбе за жизнь, прежде чем скончалась.
Пара прожила вместе много лет, но, когда Филипп стал отцом, Бедрос переехал в Москву, чтобы помочь ему с воспитанием внуков. Это решение стало причиной разлада в семье.
Слухи о любовницеВ апреле 2023 года в СМИ появились слухи о разводе Бедроса Киркорова с Людмилой, причем сама Людмила была не в курсе этой ситуации. Она подтвердила, что певец практически не бывает в Новгороде, так как переехал в Москву.
В это время Киркоров-старший якобы начал общаться с медсестрой, которая ухаживала за ним в больнице, куда он неоднократно попадал в 2022-2023 годах из-за сердечных проблем. Его сын организовал помощь лучших врачей, которые помогли ему восстановиться.
«Мы уже около 20 лет не живем вместе как супруги. Поэтому разговоры о том, что я ушёл к медсестре, имеют место быть», — комментировал Бедрос свои семейные дела.Однако вскоре выяснилось, что Киркоров просто помогал медсестре Олесе, которая мечтала стать матерью с помощью процедуры ЭКО, но у её семьи не было средств для этого.
Здоровье Бедроса КиркороваВ последние годы Бедрос Киркоров испытывал проблемы со здоровьем, о чем регулярно сообщали различные СМИ, освещая его госпитализации. Изначально семья не подтверждала эти сведения, называя их «плановым осмотром», однако позже они признали наличие сердечных проблем у отца Киркорова.
Роман с молодым мужчиной, чувства к Андрею Миронову и конфликт с Театром Сатиры: в каком трагическом событии призналась актриса Алёна Яковлева?
Состояние Бедроса ухудшилось после перенесенного коронавируса в 2022 году, что негативно сказалось на его общем самочувствии, особенно учитывая его возраст — 90 лет. У артиста начались проблемы с давлением.
Зимой 2023 года ему была проведена операция, в ходе которой ему имплантировали кардиостимулятор, что значительно улучшило его самочувствие. Осенью Филипп Киркоров сообщил, что у его отца диагностировали стеноз аортального клапана и застойную сердечную недостаточность.
Смерть Бедроса КиркороваО кончине своего отца сообщил Филипп Киркоров.
«Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа — Народный Артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда», — сообщил в своих соцсетях король российской эстрады.Причиной смерти Бедроса Киркорова стала остановка сердца, сообщила представительница певца.