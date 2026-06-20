20 июня 2026, 09:13

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Многие знают это раздражающее чувство. Вечером вымыли пол, протерли полки, привели комнату в порядок, а утром на столе уже лежит тонкий серый слой. Возникает простой вопрос: зачем стараться, если результат исчезает так быстро. Дело не только в лени, плохих тряпках или дешевых средствах. Источник проблемы часто скрывается в самом подходе. Люди убирают быстро, но не по системе. Они смахивают частицы с видимых мест, но не убирают главные накопители грязи. Еще одна причина связана с воздухом. Он постоянно переносит мелкий мусор по квартире. Если не контролировать этот поток, чистота надолго не задержится. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Почему кажется, что уборка не работает Откуда в доме появляется столько пыли Интересный факт: больше всего пыли прячется не на полке С чего начать уборку, если пыль появляется каждый день Как правильно убираться, чтобы пыль не возвращалась на следующий день Почему сухая тряпка делает только хуже Пылесос: помощник или источник новой пыли Текстиль в доме: главный магнит для пыли Окна, вентиляция и влажность: то, о чем часто забывают Как часто убираться, чтобы дома было чисто без изнурения Какие ошибки мешают сохранить чистоту Что делать, если дома есть животные и дети Когда пыль становится не только бытовой, но и медицинской проблемой Простая схема, которая помогает держать дом в чистоте дольше

Почему кажется, что уборка не работает

Откуда в доме появляется столько пыли

Фото: iStock/DJSrki

Интересный факт: больше всего пыли прячется не на полке

С чего начать уборку, если пыль появляется каждый день

Фото: iStock/Nadezhda Mikhalitskaia

Как правильно убираться, чтобы пыль не возвращалась на следующий день

Почему сухая тряпка делает только хуже

Пылесос: помощник или источник новой пыли

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Текстиль в доме: главный магнит для пыли

Окна, вентиляция и влажность: то, о чем часто забывают

Как часто убираться, чтобы дома было чисто без изнурения

Какие ошибки мешают сохранить чистоту

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Что делать, если дома есть животные и дети

Когда пыль становится не только бытовой, но и медицинской проблемой

Простая схема, которая помогает держать дом в чистоте дольше