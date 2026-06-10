10 июня 2026, 16:50

Фото: iStock/Deagreez

Есть люди, которые входят в комнату и сразу притягивают внимание. Они не обязательно говорят громче всех, но именно к ним чаще прислушиваются, им охотнее доверяют и за ними нередко идут. Такое впечатление создает харизма. Это качество кажется почти магией, хотя у него есть вполне понятные основы. Подробнее читайте в материале «Радио 1».





Содержание Что такое харизма? Почему харизму нельзя свести к одному качеству Из чего складывается харизма Три признака, отличающие харизматичных людей Почему харизматичные люди часто становятся лидерами Возможно ли развить харизму? Зачем развивать харизму Как прокачать харизму Какие ошибки могут быть в начале пути? Как проверить, харизматичны ли вы

Что такое харизма?

Почему харизму нельзя свести к одному качеству

«Проверю еще раз»: многие годами не замечают ОКР, считая его привычкой. Где опасная граница и можно ли избавиться от навязчивых мыслей?

Из чего складывается харизма

Фото: iStock/AntonioGuillem

Три признака, отличающие харизматичных людей

1. Выразительная подача

2. Приятная манера общения

3. Спонтанность и живость

Почему харизматичные люди часто становятся лидерами

Возможно ли развить харизму?

Фото: iStock/insta_photos

Зачем развивать харизму

Как прокачать харизму

Фото: iStock/vadimguzhva

Какие ошибки могут быть в начале пути?

«Правило 10 минут»: многие пытаются бросить курить за день, но делают ошибку. Можно ли резко отказаться от сигарет и сколько длится ломка?

Как проверить, харизматичны ли вы