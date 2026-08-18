Преображение Господне 19 августа: почему в этот день нельзя убивать насекомых и заготавливать урожай, народные приметы
Преображение Господне ежегодно отмечают 19 августа. Праздник соединяет евангельскую историю о явлении Божественной славы Христа с многовековыми народными традициями. В народе Преображение называют Яблочным Спасом, поскольку в этот день существует обычай приносить в храм и освящать плоды нового урожая. Чтобы понять, что означает Преображение Господне, необходимо обратиться к евангельскому рассказу о событии на горе Фавор, где апостолы увидели Христа в Его Божественной славе. При этом традиция Яблочного Спаса не сводится исключительно к красивому народному обычаю. Освящение первых плодов символизирует благодарность человека Богу за земные и духовные дары. Об истории Преображения Господня, значении Яблочного Спаса, церковных традициях и о том, что можно и нельзя делать 19 августа, — в материале «Радио 1».
Какое событие произошло во время Преображения ГосподняВ основу праздника Преображения Господня легло евангельское событие, о котором рассказывают Матфей, Марк и Лука. Незадолго до крестных страданий Иисус Христос поднялся на гору Фавор вместе с тремя учениками — Петром, Иаковом и Иоанном.
Во время молитвы апостолы стали свидетелями необыкновенного явления. Лицо Спасителя засияло ярким светом, а Его одежды стали белыми, словно снег.
В этот момент рядом с Христом появились два великих ветхозаветных праведника — Моисей и пророк Илия. Моисей получил от Бога Закон и передал его избранному народу, а Илия известен как пророк, выступавший против язычества. Они беседовали с Иисусом о Его будущем исходе в Иерусалим — предстоящих страданиях, крестной смерти и последующем воскресении.
Потрясенные увиденным апостолы услышали голос из светлого облака:
«Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение».Это Божественное свидетельство должно было укрепить веру учеников. Им предстояло увидеть страдания Христа, поэтому явление Его Божественной славы на Фаворе заранее показывало: крестный путь не станет концом, а приведет к вечной славе.
Почему Преображение Господне называют двунадесятым праздникомПреображение Господне относится к числу двунадесятых праздников — двенадцати наиболее значимых торжеств православного календаря. Они посвящены важнейшим событиям земной жизни Иисуса Христа и Девы Марии и занимают особое место в богослужебном году.
Поскольку праздник непосредственно связан с Господом Иисусом Христом, его относят к Господским праздникам. В отличие от Пасхи и связанных с ней торжеств, Преображение имеет постоянную дату. Каждый год православные отмечают его 19 августа.
Согласно евангельской хронологии, Преображение произошло примерно за 40 дней до распятия Христа. Однако Церковь перенесла празднование на август. Если бы торжество отмечали непосредственно в хронологический период, оно пришлось бы на время Великого поста, когда богослужебная традиция не предполагает столь радостного и торжественного характера праздника.
В результате между Преображением и Воздвижением Креста Господня сформировался символический 40-дневный период. Он напоминает верующим о связи фаворского света с будущими крестными страданиями Христа.
Именно поэтому значение Преображения Господня для православных связано не только с воспоминанием о чудесном событии на горе Фавор, но и с духовным осмыслением пути Христа от Креста к воскресению и вечной славе.
Почему Преображение называют Яблочным СпасомВ народной традиции Преображение Господне получило название Яблочного Спаса. Оно связано с древним церковным обычаем приносить в храм первые плоды нового урожая и благодарить Бога за полученные дары.
В регионах, где формировались первые христианские общины, к середине августа созревал виноград. Именно его верующие приносили в храмы в качестве первых плодов и символического дара Богу.
На Руси климат и сроки созревания урожая отличались. К этому времени основным доступным плодом становились яблоки. Поэтому именно яблоки постепенно закрепились в народном представлении как главный символ Преображения.
В 2026 году Яблочный Спас также отмечают 19 августа. При этом важно понимать: сами яблоки не обладают каким-либо самостоятельным сакральным значением. Они выступают символом благодарности человека Творцу за урожай, природу и все земные блага.
Зачем на Яблочный Спас освящают яблокиОбычай освящать первые плоды урожая имеет глубокий христианский смысл. Верующий приносит в храм часть полученного урожая, тем самым признавая, что все земные блага имеют Божественный источник. Так человек выражает благодарность Богу и просит благословить его самого, его близких и принесенные плоды.
В церковной традиции этот жест также связывают с надеждой на будущее преображение всего творения. Согласно христианскому учению, нынешний мир подвержен тлению, однако после воскресения мертвых он получит обновленную жизнь.
Освящение яблок в день Преображения обычно проводят после праздничной литургии. Священнослужитель читает специальную молитву над принесенными плодами, после чего окропляет их святой водой.
Церковь просит Господа благословить эти дары и сделать их полезными для тех, кто будет их употреблять.
В древности существовал обычай не есть яблоки нового урожая до Преображения, чтобы впервые отведать их после принесения в храм. Однако это правило не относится к обязательным церковным догматам. Поэтому верующим не стоит воспринимать его как строгий запрет.
Как проходит богослужение на Преображение ГосподнеПраздничное богослужение в день Преображения отличается особой торжественностью. Священнослужители надевают белые облачения. Этот цвет символически напоминает о сиянии, которое увидели апостолы на горе Фавор.
Вечером 18 августа в православных храмах совершается всенощное бдение. Во время службы читают паремии и поют величание празднику. Утром 19 августа проходит Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста. После ее окончания священнослужители совершают чин освящения плодов нового урожая.
Праздничный день также приходится на Успенский пост. Это один из самых строгих многодневных постов православного календаря, посвященный подготовке к празднику Успения Пресвятой Богородицы.
Однако в день Преображения церковный устав смягчает постные ограничения. 19 августа постящимся разрешают употреблять рыбу, а также в небольших количествах вино и елей.
Таким образом, Успенский пост в день Яблочного Спаса не прекращается, но становится менее строгим в честь одного из главных православных праздников.
Что можно делать 19 августа на Яблочный СпасГлавным делом верующего в этот день остается молитва и участие в богослужении. По возможности православные приходят в храм на праздничную службу, исповедуются и причащаются Святых Христовых Таин. После литургии верующие могут принять участие в освящении яблок и других плодов нового урожая.
Освященные продукты можно принести домой и поставить на праздничный стол. Однако важная часть традиции заключается не только в том, чтобы самому попробовать освященные плоды, но и в том, чтобы поделиться ими с другими.
На Яблочный Спас принято угощать яблоками и другими плодами:
- детей;
- пожилых людей;
- больных;
- малоимущих.
С Преображением связана и народная традиция провожать лето. На Руси люди могли вечером выходить в поле, встречать закат и символически приветствовать наступление осени. Со временем этот обычай приобрел светский характер и стал частью народной культуры, сопровождающей праздник Преображения Господня.
Что нельзя делать на Яблочный Спас 19 августаС Яблочным Спасом связаны не только церковные традиции, но и многочисленные народные запреты:
- нельзя заниматься тяжелой работой. Под запрет попадали работа в поле и огороде, уборка, стирка, шитье и другие бытовые занятия. Исключение традиционно делали для приготовления пищи. Готовить на Яблочный Спас не только разрешалось, но и считалось необходимым, поскольку праздничный стол никто не отменял — даже у самых строгих соседей;
- не стоит убивать насекомых. Считалось, что если в этот день на руку человека дважды сядет муха, его ждет удача в течение всего следующего года. По поверью, нужно было дождаться, пока оно само улетит. На Яблочный Спас старались не убивать комаров, мошек, жуков и других мелких насекомых, поскольку такое действие считали плохой приметой;
- не следует устраивать шумные застолья. Преображение Господне приходится на период Успенского поста, поэтому пышные застолья, чрезмерное веселье и чревоугодие не соответствуют постной традиции. Не следует устраивать шумные празднования и злоупотреблять алкоголем. В этот день также сохраняются ограничения Успенского поста: мясо по-прежнему не употребляют;
- не стоит ссориться с близкими. Народная традиция советует отказаться от конфликтов, взаимных упреков и обид. Преображение Господне воспринимается как светлый праздник, который должен объединять людей, поэтому ссоры с родственниками и близкими в этот день особенно нежелательны;
- не рекомендуется заготавливать урожай впрок. На Яблочный Спас старались не заниматься масштабными заготовками плодов на зиму. По народному обычаю такую работу переносили на следующий день.
Народные приметы о погоде на Яблочный СпасС 19 августа на Руси связывали множество погодных наблюдений. По состоянию природы и погоде в этот день пытались предсказать, какой окажется предстоящая осень и насколько суровой будет зима.
Среди наиболее известных примет выделяют следующие:
- какая погода установилась на Яблочный Спас, такой она будет и на Покров;
- если 19 августа сухо, осень ожидается малодождливой;
- если день выдался ясным и солнечным, зима, согласно примете, будет морозной;
- если на улице пасмурно и сыро, осень окажется дождливой и промозглой;
- если к Яблочному Спасу листья на деревьях уже начали желтеть, осенние холода придут совсем скоро.