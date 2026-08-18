18 августа 2026, 10:30

Фото: istockphoto / BrianAJackson

Преображение Господне ежегодно отмечают 19 августа. Праздник соединяет евангельскую историю о явлении Божественной славы Христа с многовековыми народными традициями. В народе Преображение называют Яблочным Спасом, поскольку в этот день существует обычай приносить в храм и освящать плоды нового урожая. Чтобы понять, что означает Преображение Господне, необходимо обратиться к евангельскому рассказу о событии на горе Фавор, где апостолы увидели Христа в Его Божественной славе. При этом традиция Яблочного Спаса не сводится исключительно к красивому народному обычаю. Освящение первых плодов символизирует благодарность человека Богу за земные и духовные дары. Об истории Преображения Господня, значении Яблочного Спаса, церковных традициях и о том, что можно и нельзя делать 19 августа, — в материале «Радио 1».





Содержание Какое событие произошло во время Преображения Господня Почему Преображение Господне называют двунадесятым праздником Почему Преображение называют Яблочным Спасом Зачем на Яблочный Спас освящают яблоки Как проходит богослужение на Преображение Господне Что можно делать 19 августа на Яблочный Спас Что нельзя делать на Яблочный Спас 19 августа Народные приметы о погоде на Яблочный Спас

Какое событие произошло во время Преображения Господня

Фото: istockphoto / Aleksandr Golubev

«Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение».

Почему Преображение Господне называют двунадесятым праздником

Евстигней Житник 18 августа: что нельзя делать в этот день и почему запрещено есть яблоки, главные приметы и традиции

Фото: istockphoto / bhofack2

Почему Преображение называют Яблочным Спасом

Зачем на Яблочный Спас освящают яблоки

Фото: istockphoto / frentusha

Как проходит богослужение на Преображение Господне

Авдотья Малиновка 17 августа: почему нельзя ссориться, ходить на свидания и оставлять огурцы на грядке, народные приметы

Что можно делать 19 августа на Яблочный Спас

Фото: istockphoto / Jacob Wackerhausen

детей;

пожилых людей;

больных;

малоимущих.

Что нельзя делать на Яблочный Спас 19 августа

нельзя заниматься тяжелой работой. Под запрет попадали работа в поле и огороде, уборка, стирка, шитье и другие бытовые занятия. Исключение традиционно делали для приготовления пищи. Готовить на Яблочный Спас не только разрешалось, но и считалось необходимым, поскольку праздничный стол никто не отменял — даже у самых строгих соседей;

не стоит убивать насекомых. Считалось, что если в этот день на руку человека дважды сядет муха, его ждет удача в течение всего следующего года. По поверью, нужно было дождаться, пока оно само улетит. На Яблочный Спас старались не убивать комаров, мошек, жуков и других мелких насекомых, поскольку такое действие считали плохой приметой;

не следует устраивать шумные застолья. Преображение Господне приходится на период Успенского поста, поэтому пышные застолья, чрезмерное веселье и чревоугодие не соответствуют постной традиции. Не следует устраивать шумные празднования и злоупотреблять алкоголем. В этот день также сохраняются ограничения Успенского поста: мясо по-прежнему не употребляют;

не стоит ссориться с близкими. Народная традиция советует отказаться от конфликтов, взаимных упреков и обид. Преображение Господне воспринимается как светлый праздник, который должен объединять людей, поэтому ссоры с родственниками и близкими в этот день особенно нежелательны;

не рекомендуется заготавливать урожай впрок. На Яблочный Спас старались не заниматься масштабными заготовками плодов на зиму. По народному обычаю такую работу переносили на следующий день.

Фото: istockphoto / Piotr Krzeslak

Народные приметы о погоде на Яблочный Спас