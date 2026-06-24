Пётр Солнцеворот 25 июня: почему нельзя спать до полуночи, косить траву и брать чужую подушку, народные приметы
Согласно народному календарю, 25 июня отмечается день Петра Солнцеворота. Такое название появилось потому, что после этой даты световой день начинает убывать, а ночи становятся длиннее. Православная церковь в это время чтит память преподобного Петра Афонского — первого известного отшельника Святой Горы, основателя афонского монашества. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История прздникаВ основе народного названия «Солнцеворот» лежит древнее, ещё дохристианское, мироощущение. Наши предки были неразрывно связаны с природными циклами, и день, когда солнце, достигнув зенита, начинало свой «поворот на зиму», становился важной вехой в годовом круге. В народе говорили: «Солнцеворот вершит поворот». Считалось, что с этого дня устанавливается настоящая жаркая пора — «Петрова сороковина».
С принятием христианства этот природный рубеж органично переплёлся с памятью преподобного Петра Афонского. Житие святого, полное чудес и испытаний, пришлось по душе русскому народу, ищущему в святых не только небесных заступников, но и примеры удивительной твёрдости духа. Пётр был греком и служил воеводой в Константинополе. Во время войны с сирийцами его взяли в плен и заключили в темницу. В заточении он осознал, что наказан за то, что так и не исполнил давнего обещания — уйти в монастырь. Он начал строго поститься и усердно молиться.
По преданию, ему трижды являлся святитель Николай Чудотворец. В третий раз он пришёл вместе со святым Симеоном Богоприимцем, который коснулся жезлом цепей, и те растаяли «как воск». Освободившись, Пётр отправился в Рим, где принял монашеский постриг. А затем, по указанию самой Богородицы, нашёл приют на горе Афон, где 53 года провёл в полном одиночестве и молитве.
Сегодня Преподобному Петру молятся об укреплении веры, защите от искушений, а также о даровании духовной стойкости и помощи в исполнении данных Богу обетов.
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Традиции дняДень Петра Солнцеворота на Руси был наполнен глубоким смыслом и особыми обрядами. В нём сочетались трудовые заботы земледельца и мистическое почитание светила.
Люди поднимались на возвышенности, холмы, чтобы первыми встретить рассвет. Они кланялись солнцу, благодарили его за тепло и урожай, пели обрядовые песни. Мужчины при этом снимали шапки и крестились, обращаясь к светилу как к «всевидящему оку Божьему». Затем хозяйки готовили особые блюда — чаще всего каши с мёдом и ягодами, символизирующие плодородие и достаток. В домах наводили чистоту, избавлялись от хлама, чтобы создать пространство для новой, светлой энергии.
В полях проводили обряды для защиты урожая. Земледельцы обходили свои наделы с зажжёнными лучинами, читая молитвы и заговоры от вредителей и засухи. Молодёжь устраивала игры и хороводы, воспевающие солнце и лето. В некоторых деревнях было принято прыгать через костры — этот обряд, сохранившийся с языческих времён, символизировал очищение и защиту от злых духов.
Считалось, что с этого дня русалки уходят в глубины водоёмов, и купание становится безопасным. Рыбалка обещала богатый улов, и хозяйки обязательно варили уху. Особое значение придавалось последней ложке: если съесть её и загадать желание, оно непременно сбудется.
Народные запретыС этим днём было связано множество строгих запретов, нарушение которых, по поверьям, могло навлечь беду.
- Категорически нельзя было ложиться спать до полуночи. Наши предки верили, что сон до наступления нового дня мог «спугнуть» удачу и помешать исполнению задуманных планов;
- Под строгим запретом была тёмная одежда. Считалось, что чёрные и тёмные наряды могут прогневать солнце, вызвав засуху или ненастье и мор на деревню;
- Не рекомендовалось оставлять незавершёнными начатые работы: брошенное дело символически «замораживало» все начинания на год;
- Беременным женщинам запрещалось позволять другим людям гладить живот. По поверью, это могло сделать будущего ребёнка слишком доверчивым и наивным;
- Нельзя было косить траву. Считалось, что в высокой траве могут прятаться злые духи, и, срезая её, можно «скосить» своё благополучие или навлечь на себя болезни;
- Запрещалось спать на чужой подушке. Это сулило ночные кошмары и беспокойный сон;
- Ругаться, обманывать и злословить было строжайше запрещено. Наши предки верили, что любое зло, совершённое в этот день, вернётся к человеку в течение года.
Приметы
- Ясный, солнечный день — к хорошему, сухому сенокосу и богатому урожаю;
- Дождь 25 июня — к сырому и тяжёлому сенокосу;
- Обильная утренняя роса — к богатому урожаю;
- Ясная ночь с хорошо видимым Млечным Путём — к устойчивой сухой и тёплой погоде;
- Громкое щебетание воробьёв — к скорому ненастью;
- Ясный закат без облаков — к жаркому июлю;
- Гром в этот день — к хорошему улову рыбы в ближайшие месяцы.