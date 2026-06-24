24 июня 2026, 11:05

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Согласно народному календарю, 25 июня отмечается день Петра Солнцеворота. Такое название появилось потому, что после этой даты световой день начинает убывать, а ночи становятся длиннее. Православная церковь в это время чтит память преподобного Петра Афонского — первого известного отшельника Святой Горы, основателя афонского монашества. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История прздника Традиции дня Народные запреты Приметы

История прздника

Фото: iStock/ Aleksa Stankovic

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Традиции дня

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Народные запреты

Категорически нельзя было ложиться спать до полуночи. Наши предки верили, что сон до наступления нового дня мог «спугнуть» удачу и помешать исполнению задуманных планов;

Наши предки верили, что сон до наступления нового дня мог «спугнуть» удачу и помешать исполнению задуманных планов; Под строгим запретом была тёмная одежда. Считалось, что чёрные и тёмные наряды могут прогневать солнце, вызвав засуху или ненастье и мор на деревню;

Считалось, что чёрные и тёмные наряды могут прогневать солнце, вызвав засуху или ненастье и мор на деревню; Не рекомендовалось оставлять незавершёнными начатые работы: брошенное дело символически «замораживало» все начинания на год;

брошенное дело символически «замораживало» все начинания на год; Беременным женщинам запрещалось позволять другим людям гладить живот. По поверью, это могло сделать будущего ребёнка слишком доверчивым и наивным;

По поверью, это могло сделать будущего ребёнка слишком доверчивым и наивным; Нельзя было косить траву. Считалось, что в высокой траве могут прятаться злые духи, и, срезая её, можно «скосить» своё благополучие или навлечь на себя болезни;

Считалось, что в высокой траве могут прятаться злые духи, и, срезая её, можно «скосить» своё благополучие или навлечь на себя болезни; Запрещалось спать на чужой подушке. Это сулило ночные кошмары и беспокойный сон;

Это сулило ночные кошмары и беспокойный сон; Ругаться, обманывать и злословить было строжайше запрещено. Наши предки верили, что любое зло, совершённое в этот день, вернётся к человеку в течение года.

Приметы

Фото: iStock/ Colombe Photographie