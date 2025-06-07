07 июня 2025, 18:44

Фото: iStock/ Fnadya76

В народном календаре 8 июня православные христиане отмечают один из главных христианских праздников — Великая Троица или Пятидесятница. В этот день верующие вспоминают сошествие Святого Духа на апостолов, что стало началом распространения христианства по всему миру. О приметах и запретах одного из двунадесятых, то есть двенадцати самых значимых праздников в православном календаре, читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Значение праздника Традиции празднования Что нельзя делать на Троицу Приметы дня



История праздника

Фото: iStock/ sedmak



Значение праздника

Традиции празднования

Фото: iStock/ Liudmila Kiermeier



Что нельзя делать на Троицу

Фото: iStock/ Zinkevych



Не рекомендуется работать по дому и в огороде. Считается, что в этот день нужно посвятить себя духовным практикам и общению с Богом, а не физическим трудам. Однако современные условия жизни вносят свои коррективы, и многие выполняют повседневные обязанности, стараясь найти баланс между духовным и мирским. Не следует устраивать шумные гуляния и вечеринки. Праздник Святой Троицы — время для спокойного и осмысленного проведения, сосредоточенного на духовном развитии и молитве. Нежелательно ругаться и ссориться. В этот день важно сохранять мир и гармонию в отношениях, избегать конфликтов и негативных эмоций. Не рекомендуется отказывать в помощи нуждающимся. Наоборот, это время для проявления милосердия и заботы о ближних. Помощь другим считается благим делом, которое угодна Богу. Не следует заниматься рукоделием. Этот запрет также связан с традицией посвящать день молитве и духовному общению.

Приметы дня

Фото: iStock/ Svetaleo

