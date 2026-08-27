27 августа 2026, 09:51

Фото: iStock/Anna_Anikina

28 августа православные верующие отмечают Успение Пресвятой Богородицы — один из двунадесятых праздников, посвященных событиям земной жизни Христа и Божией Матери. В 2026 году торжество приходится на пятницу и завершает Успенский пост, а народная традиция связывает эту дату с окончанием жатвы, Осенинами и Спожинками. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание История празднования Успения Пресвятой Богородицы От Гавриила до Гефсимании: что говорит предание Почему праздник оказался не траурным От икон до Караваджо: Успение в искусстве Голубые ризы, литургия и крестные ходы 28 августа Народный праздник 28 августа Что можно делать, а от чего советуют отказаться на Успение Что обещает погода 28 августа

История празднования Успения Пресвятой Богородицы

От Гавриила до Гефсимании: что говорит предание

Фото: iStock/Sergei Dolgov

Почему праздник оказался не траурным

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От икон до Караваджо: Успение в искусстве

Мозаика Якопо Торрити «Успение Девы Марии» (1296) в апсиде Папской базилики Санта-Мария-Маджоре, Рим, Италия (фото: iStock/bushton3)

Голубые ризы, литургия и крестные ходы 28 августа

«Приими от нас песнь исходную, Мати Живаго Бога, и светоносною Твоею и Божественною осени благодатию; Императору победительная, христолюбным людем мир, оставление грехов поющим, и душам спасение подающи».

«В рождестве девство сохранила еси, во успении мира не оставила еси, Богородице, преставилася еси к животу, Мати сущи Живота».

Фото: iStock/Frolova_Elena

Народный праздник 28 августа

Что можно делать, а от чего советуют отказаться на Успение

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Фото: iStock/leonid_tit

Что обещает погода 28 августа