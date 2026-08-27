Успение Пресвятой Богородицы 28 августа: история православного праздника, народные приметы и запреты
28 августа православные верующие отмечают Успение Пресвятой Богородицы — один из двунадесятых праздников, посвященных событиям земной жизни Христа и Божией Матери. В 2026 году торжество приходится на пятницу и завершает Успенский пост, а народная традиция связывает эту дату с окончанием жатвы, Осенинами и Спожинками. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
История празднования Успения Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы — непереходящий праздник, поэтому каждый год его отмечают 28 августа, или 15 августа по старому стилю. В 2026 году эта дата выпадает на пятницу. Православные верующие в России, Грузии, Сербии, Польше и Израиле празднуют Успение 28 августа, тогда как католики отмечают его 15 августа.
Праздник посвящен завершению земного пути Девы Марии и ее переходу в вечную жизнь. Само название «успение» означает мирную кончину, уподобленную сну.
Успению предшествует двухнедельный пост — с 14 по 27 августа. В 2026 году, поскольку праздник приходится на пятницу, его завершение не означает полного отказа от постных правил: в этот день нельзя есть мясо и молочные продукты, но разрешена рыба.
От Гавриила до Гефсимании: что говорит предание
В канонических текстах нет точных сведений о том, когда и при каких обстоятельствах завершилась земная жизнь Девы Марии, как нет и подробного рассказа о ее погребении. Из Нового Завета известно, что после распятия Христа апостол Иоанн взял Марию на попечение. Она оставалась рядом с учениками Спасителя и присутствовала при сошествии Святого Духа в день Пятидесятницы.
Более подробное повествование об Успении содержится в неканоническом Житии святых по изложению святителя Димитрия Ростовского. Согласно этому преданию, Богородице явился архангел Гавриил и сообщил о приближении перехода в вечную жизнь: «Сын Твой и Бог наш приимет Тебя, Матерь Свою, в небесное царство, чтобы Ты жила и царствовала с Ним бесконечное время».
В другом изложении говорится, что незадолго до кончины Богородице вновь явился архангел Гавриил и вручил Ей райскую ветвь как знак скорого перехода в Царство Небесное. После этого Она пожелала увидеть апостолов, которые разошлись проповедовать в разные земли. По преданию, ученики Христа чудесным образом собрались в Иерусалиме у Ее одра. Не было только апостола Фомы.
Когда настал час Успения, дом озарился необыкновенным светом. Христос явился в окружении ангелов и принял душу Своей Матери. Апостолы перенесли тело Богородицы через Иерусалим в Гефсиманию и положили его в пещере, вход в которую закрыли большим камнем.
Через три дня в Иерусалим прибыл апостол Фома. Он попросил открыть гробницу, чтобы проститься с Богородицей, однако тела внутри не оказалось. Церковное предание связывает это с тем, что Дева Мария воскресла и была вознесена на небо. Сохранилась лишь Ее плащаница, которая сейчас хранится в церкви в Гефсимании.
Почему праздник оказался не траурным
Несмотря на воспоминание о смерти Богородицы, церковный смысл Успения связан не со скорбью, а с победой жизни над смертью и надеждой на воскресение. На иконах Дева Мария изображается лежащей на смертном одре, рядом стоят апостолы, а за ложем находится Христос, держащий Ее душу в образе младенца. Такой сюжет символизирует рождение для вечной жизни.
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Как общецерковное торжество Успение окончательно закрепилось в Византии в конце VI века. Император Маврикий, правивший в 582–602 годах, установил празднование 15 августа по старому стилю. Русская православная церковь, использующая юлианский календарь, отмечает эту дату 28 августа по современному летоисчислению.
Существовала и другая причина выбора даты: 15 августа ранее связывали с «исполнением Марией Богородицей правила на второй миле от Вифлеема». Согласно Евангелию от Луки, именно в этот день Иосиф и беременная Мария направлялись в Вифлеем по повелению императора Августа, где впоследствии родился Иисус Христос.
От икон до Караваджо: Успение в искусстве
Мотив Успения получил широкое распространение в православной иконографии. Примерно с XI века появился так называемый «облачный» вариант, в котором апостолы изображаются летящими на облаках к одру Богоматери.
Событие неоднократно становилось сюжетом картин западноевропейских художников, среди которых Аннибале Карраччи, Бартоломе Эстебан Мурильо, Джотто ди Бондоне и Дуччо ди Буонинсенья.
Особую известность приобрело «Успение Марии» Караваджо. Изначально картина вызвала скандал: общество сочло изображение чрезмерно реалистичным. Богородица на полотне выглядела бледной и обессиленной, как обычная женщина, из-за чего художника объявили безнравственным человеком.
События Успения и погребения отражены и в поздних апокрифах: «Сказании об Успении Богородицы» псевдо-Иоанна Богослова, «Исходе Марии Девы» псевдо-Мелитона Сардийского, «Письме псевдо-Дионисия Ареопагита к Титу» и «Слове Иоанна, архиепископа Солунского».
Голубые ризы, литургия и крестные ходы 28 августа
В день Успения во всех церквях проходят праздничные богослужения. Литургия включает три паремии — притчи. Первая, из Книги Бытия, рассказывает о лестнице, соединяющей Небо и землю; вторая, из Книги пророка Иезекииля, — о таинственных вратах храма; третья, из Книги Притчей, прославляет премудрость Пресвятой Девы, «вместившой в Себе Невместимаго».
Также звучат лития и стиховня, два канона — Космы Маюмского и Иоанна Дамаскина. Праздничное богослужение завершается молитвенной песней:
«Приими от нас песнь исходную, Мати Живаго Бога, и светоносною Твоею и Божественною осени благодатию; Императору победительная, христолюбным людем мир, оставление грехов поющим, и душам спасение подающи».
В этот день читается и тропарь Успения:
«В рождестве девство сохранила еси, во успении мира не оставила еси, Богородице, преставилася еси к животу, Мати сущи Живота».
В некоторых храмах священнослужители надевают голубые одежды — этот цвет символизирует чистоту и непорочность Богородицы. При этом строгим правилом голубые облачения не являются: службы могут совершаться и в праздничных белых одеждах.
В монастыре Серафима Саровского в Дивееве послушницы, паломники и волонтеры украшают цветами Святую Канавку Пресвятой Богородицы. Похожая традиция существует в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, где путь проноса плащаницы от Успенского храма до Михайловского собора устилают цветами и свежескошенной травой.
В некоторых регионах накануне Успения проходят крестные ходы. Например, в Удмуртии паломники за два дня проходят путь из Ижевска в Свято-Успенский женский монастырь в селе Перевозное — почти 55 километров.
Народный праздник 28 августа
В народном календаре 28 августа называли Успением, Осенинами, Обжинками, Дожинками или Спожинками. Дата совпадала с завершением жатвы, от которой зависело благополучие крестьянской семьи в предстоящую зиму.
Последний участок несжатого хлеба имел особое значение. Несколько колосьев оставляли в поле, пригибали к земле или связывали, а последний сноп торжественно приносили с поля и хранили отдельно. Существовал и обычай кататься по жнивью: уставшие жницы ложились на скошенное поле, перекатывались по нему и просили вернуть силы, потраченные во время страды.
Крестьяне пекли хлеб и пироги из нового урожая, варили кашу и устраивали общую трапезу, приглашая родственников и тех, кто помогал работать в поле. Первый хлеб могли нести в храм для освящения, вместе с зерном, колосьями и цветами для возложения к иконам Богородицы.
Еще один обряд связывали с последними снопами: из них делали куклу в человеческий рост, надевали на нее кокошник и с песнями несли по деревне, прощаясь с летом и благодаря землю за урожай.
После завершения Успенского поста на Руси начинался свадебный период. В этот день было принято свататься, а пары, созданные на Успение, по поверью, могла благословлять сама Богородица.
Что можно делать, а от чего советуют отказаться на Успение
В первую очередь в праздник рекомендуется посетить храм, поставить свечи, помолиться о близких и поблагодарить Богородицу за покровительство. Можно освятить хлеб, колосья и лекарственные травы, собрать последние плоды и овощи, провести время с семьей за праздничным столом и посвятить день благотворительности.
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При этом в 2026 году Успение приходится на пятницу, поэтому застолье должно оставаться постным: мясо и молочные продукты исключаются, рыба разрешена.
Церковь не устанавливает специальных запретов на бытовую работу в праздничный день, однако священнослужители советуют уделить больше внимания богослужению, молитве, благопристойному поведению и заботе о ближних. В народной традиции список ограничений оказался гораздо шире.
Не рекомендовалось тяжело работать, устраивать генеральную уборку, напиваться, ссориться, сквернословить, сплетничать, драться и игнорировать просьбы нуждающихся. Считалось, что нельзя ходить босиком по утренней росе: в одном из поверий она связана со слезами Богородицы, в другом — с возможными болезнями ног и суставов.
Также существовало убеждение, что нельзя тревожить землю, копать ее или втыкать в нее острые предметы. Наши предки считали, что, тревожа мать-землю, можно потревожить и Богоматерь. Женщинам не советовали затевать семейные ссоры, а незамужним девушкам — стричься, поскольку это якобы могло отодвинуть свадьбу.
Отдельным суеверием был запрет оставлять недоеденный хлеб на столе — неуважение к главному символу урожая считалось тяжким грехом. Не рекомендовалось также надевать грязную, рваную или неудобную одежду: неопрятность связывали с неуважением к празднику, а натертые в этот день мозоли — с будущими безрадостными событиями.
Что обещает погода 28 августа
На границе лета и осени крестьяне внимательно следили за погодой, птицами, насекомыми и растениями, связывая их поведение с будущей осенью и зимой.
- Холодное утро — к ранней осени и первым заморозкам.
- Теплый и солнечный день — к мягкому и продолжительному бабьему лету.
- Радуга — к теплой и солнечной осени.
- Дождь — к дождливой погоде до конца сентября.
- Туман утром — к сырой погоде и хорошему урожаю грибов.
- Иней на траве — к морозной зиме.
- Много паутины — к морозной, но малоснежной зиме; по другому поверью — к мягкой зиме с небольшим количеством снега.
- Рано собравшиеся в стаи птицы — к скорым холодам.
- Журавли, улетающие на юг, — к заморозкам уже к середине октября.
- Гроза — к дождливой и ранней осени.
- Много рябины — к дождливой осени и морозной зиме.
- Сильный аромат полевых цветов — к непогоде.
- Активный ранний вылет пчел — к ясной и солнечной погоде.
- Северный ветер — к ранней и суровой зиме.
- Звездная и тихая ночь — к благополучному и спокойному году.
Так Успение Пресвятой Богородицы объединяет церковное воспоминание о переходе Девы Марии в вечную жизнь с народными представлениями об окончании летней страды, наступлении осени и будущем урожае.