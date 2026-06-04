04 июня 2026, 10:48

Фото: iStock/fizkes

Вы можете давно жить отдельно от родителей, построить карьеру и создать семью, но детство всё равно продолжит управлять вашими решениями. Психологи рассказали, по каким незаметным признакам можно понять, что прошлое до сих пор влияет на вашу жизнь сильнее, чем кажется.





Содержание Почему вас до сих пор пугают вещи, которые другим кажутся пустяком Признаки того, что детство до сих пор управляет вашей жизнью Почему жизнь в дисфункциональной семье кажется нормой «ВДА» — термин, который помогает понять себя Тревога, чувство вины и страх конфликтов: что с этим делать Право на новую жизнь

Почему вас до сих пор пугают вещи, которые другим кажутся пустяком

Фото: iStock/fizkes

Признаки того, что детство до сих пор управляет вашей жизнью

«Не хочу в дом престарелых»: почему мы боимся остаться одни в старости и что на самом деле кроется за этим страхом?

Почему жизнь в дисфункциональной семье кажется нормой

Фото: iStock/dikushin

«Когда ты живёшь в определённой среде и воспринимаешь её как норму, потом выходишь из неё и понимаешь, что мир какой-то другой. Но что именно было не так — непонятно», — подчеркнули специалисты.

Не смотрит в глаза и часами говорит о любимой теме — перед вами человек с синдромом Аспергера. Как живут и что испытывают такие люди?

«ВДА» — термин, который помогает понять себя

«Когда человек даёт название тому, что он чувствует, наступает ясность. Легчает, потому что теперь он знает, о чём речь, и что с этим можно делать», — говорят гости подкаста.

Фото: iStock/Zinkevych

«Всё может быть вполне высокофункционально — деньги, статус, образование. Но при этом в семье — холодность, гиперконтроль, непринятие».

Просыпаетесь уже уставшими и срываетесь по пустякам? Возможно, дело в кортизоле. Что это такое и как вернуть себе нормальное состояние?

Тревога, чувство вины и страх конфликтов: что с этим делать

Фото: iStock/jacoblund

Право на новую жизнь

Фото: iStock/BartekSzewczyk

«Стоп. Теперь я живу здесь. И у меня есть право на безопасность, тепло и любовь. Без условий».