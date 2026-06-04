«Я вырос в аду, но считал это нормой»: как детские травмы незаметно влияют на взрослую жизнь
Вы можете давно жить отдельно от родителей, построить карьеру и создать семью, но детство всё равно продолжит управлять вашими решениями. Психологи рассказали, по каким незаметным признакам можно понять, что прошлое до сих пор влияет на вашу жизнь сильнее, чем кажется.
Почему вас до сих пор пугают вещи, которые другим кажутся пустяком
Запах алкоголя в общественном транспорте внезапно вызывает тревогу. Обычное замечание начальника заставляет мысленно готовиться к худшему. А если любимый человек задерживается на работе и не отвечает на сообщения, в голове начинают рождаться самые неприятные сценарии.
Со стороны такие реакции могут показаться странными или чрезмерными. Многие объясняют их особенностями характера, повышенной чувствительностью или стрессом. Но что, если причина гораздо глубже?
Некоторые люди годами живут с ощущением, что постоянно должны быть начеку. Они боятся конфликтов, тяжело переносят критику, испытывают чувство вины без видимых причин или не умеют говорить «нет», даже когда этого требуют обстоятельства.
На первый взгляд все эти проблемы никак не связаны между собой. Однако специалисты считают, что зачастую у них может быть общий источник.
Признаки того, что детство до сих пор управляет вашей жизнью
Во взрослом возрасте человек может искренне считать, что давно оставил прошлое позади. Но старые механизмы продолжают работать автоматически.
Кто-то выбирает партнёров, которые напоминают родителей своим поведением. Кто-то избегает эмоциональной близости, опасаясь снова столкнуться с болью и разочарованием. Другие, наоборот, цепляются за отношения, в которых их не ценят, лишь бы не остаться в одиночестве.
Нередко люди воспринимают собственные реакции как личные недостатки и не понимают, почему снова и снова оказываются в похожих ситуациях.
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Именно с такими вопросами сталкиваются взрослые дети из дисфункциональных семей — люди, чьё детство прошло в атмосфере алкоголизма, насилия, гиперконтроля, эмоционального отвержения или постоянной нестабильности.
Почему жизнь в дисфункциональной семье кажется нормой
В подкасте «Включи психолога» Студии Р1 специалисты центра психологической поддержки мужчин «ПряМой Диалог» Глеб Слобин и Наталия Щанкина рассказали, почему последствия такого опыта могут сохраняться десятилетиями.
Послушать подкаст полностью можно по ссылке.
Для объяснения психологи приводят простое сравнение. Рыба, которая всю жизнь живёт в мутной воде, не знает, что вода может быть прозрачной. Для неё окружающая среда выглядит абсолютно нормальной.
По такому же принципу воспринимает мир ребёнок в дисфункциональной семье.
«Когда ты живёшь в определённой среде и воспринимаешь её как норму, потом выходишь из неё и понимаешь, что мир какой-то другой. Но что именно было не так — непонятно», — подчеркнули специалисты.
Ребёнок не анализирует происходящее и не сравнивает свою жизнь с жизнью других семей. Он просто приспосабливается. Психика помогает выжить в тех условиях, которые есть.
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Проблема возникает позже, когда защитные механизмы, полезные в детстве, начинают мешать уже взрослому человеку.
«ВДА» — термин, который помогает понять себя
Психологи часто используют термин ВДА — «взрослые дети алкоголиков». Однако специалисты подчёркивают, что подобные определения нужны не для навешивания ярлыков.
«Когда человек даёт название тому, что он чувствует, наступает ясность. Легчает, потому что теперь он знает, о чём речь, и что с этим можно делать», — говорят гости подкаста.
По словам экспертов, понимание проблемы помогает навести порядок в собственных переживаниях. Они сравнивают этот процесс с разбором старого шкафа, в котором годами копились вещи.
Страх перед нетрезвыми людьми получает своё объяснение. Трудности с личными границами — своё. Постоянное ожидание беды — тоже.
При этом специалисты напоминают: дисфункциональная семья не всегда выглядит неблагополучной:
«Всё может быть вполне высокофункционально — деньги, статус, образование. Но при этом в семье — холодность, гиперконтроль, непринятие».
Именно поэтому не стоит обесценивать собственный опыт фразами вроде «у других было хуже».
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Тревога, чувство вины и страх конфликтов: что с этим делать
Осознание проблемы — это не финал, а только начало пути. Психологи советуют прежде всего признать, что привычная когда-то семейная атмосфера могла быть далека от нормы. Для многих этот шаг становится самым трудным.
Не менее важно научиться замечать и называть собственные реакции. Если запах алкоголя вызывает панику, стоит задать себе вопрос, откуда именно появился этот страх. Когда причина становится понятной, она перестаёт казаться необъяснимой.
Специалисты рекомендуют не превращать диагнозы и термины в новую форму самоопределения. ВДА — это инструмент для понимания себя, а не пожизненный статус.
Серьёзную поддержку могут дать группы взаимопомощи, где человек получает важное ощущение: он не один сталкивается с подобными переживаниями.
Ещё один полезный навык — проверять свои тревожные мысли реальностью. Если партнёр задержался на работе, это не обязательно измена. Если начальник повысил голос, это не всегда означает катастрофу. Постепенно человек учится отделять прошлый опыт от настоящего момента.
В некоторых случаях справиться самостоятельно бывает сложно, поэтому обращение к психологу или психотерапевту может стать важным шагом на пути к изменениям.
Право на новую жизнь
Человек не выбирает семью, в которой рождается. Но он может выбирать, как жить дальше.
Многие взрослые дети из дисфункциональных семей продолжают смотреть на мир через призму прошлого. Они реагируют не на сегодняшнюю реальность, а на старые страхи, которые когда-то помогали им выживать. Но прошлый опыт не обязан определять всё будущее.
Самым важным решением может стать готовность остановиться и честно посмотреть на собственную историю:
«Стоп. Теперь я живу здесь. И у меня есть право на безопасность, тепло и любовь. Без условий».