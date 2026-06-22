22 июня 2026, 15:49

Фото: iStock/Nadinlargo

Змея на даче пугает даже спокойного человека. Достаточно одного движения в траве, чтобы отдых превратился в тревогу. Многие сразу думают о яде, опасности для детей и риске для домашних животных. При этом причина часто кроется не в «плохом месте», а в самом участке, где для пресмыкающихся создали удобные укрытия, влажные зоны и легкий доступ к пище. Подробнее читайте в материале «Радио 1».





Содержание Почему змеи приходят на участок Какие змеи встречаются на даче и всегда ли они опасны Как понять, что змея уже обосновалась рядом Что делать сразу после встречи со змеей Что делать, если укус все же произошел Почему участок становится удобным для змей Как избавиться от змей на даче без лишнего риска Работают ли народные методы Быстрые лайфхаки, которые реально помогают Как защитить от змей детей и домашних животных Чего делать точно нельзя Когда пора звать специалистов Как сделать так, чтобы змеи не вернулись

Почему змеи приходят на участок

Какие змеи встречаются на даче и всегда ли они опасны

Фото: iStock/FedotovAnatoly

Как понять, что змея уже обосновалась рядом

Что делать сразу после встречи со змеей

Фото: iStock/SpeedPhoto

Что делать, если укус все же произошел

Почему участок становится удобным для змей

Как избавиться от змей на даче без лишнего риска

Фото: iStock/Rangga ozi bayu permana

Работают ли народные методы

Быстрые лайфхаки, которые реально помогают

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Как защитить от змей детей и домашних животных

Чего делать точно нельзя

Когда пора звать специалистов

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Как сделать так, чтобы змеи не вернулись