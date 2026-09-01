Как рассчитать компенсацию за неиспользованный отпуск в 2026 году: пошаговая инструкция и главные ошибки, из-за которых теряют деньги
При увольнении работодатель обязан рассчитаться за все накопленные дни отпуска — даже если они относятся к прошлым рабочим годам, а причина увольнения значения не имеет. Но пока сотрудник продолжает работать, получить деньгами стандартные 28 дней нельзя, а с дополнительным отпуском действуют отдельные правила и запреты. Подробнее о том, как не потерять средства и добиться компенсации читайте в материале «Радио 1».
Что происходит с неиспользованными днями отпуска
Все сотрудники, работающие по трудовому договору, имеют право на основной отпуск продолжительностью 28 календарных дней за полный рабочий год. Это правило распространяется в том числе на сезонных работников и сотрудников, занятых на неполной ставке. При этом работающие по договорам подряда права на основной отпуск не получают.
Неиспользованные дни не пропадают по окончании года, а переносятся на следующий. Например, если за первый год сотрудник отгулял только 14 дней, оставшиеся 14 перейдут на следующий год. Если во второй год он снова не использует отпуск полностью, количество накопленных дней увеличится.
Трудовой кодекс запрещает не предоставлять отпуск два года подряд, однако это не означает, что после такого срока накопленные дни «сгорают». Даже если неиспользованный отпуск относится к двум годам и более, работник вправе им воспользоваться.
При увольнении правило еще жестче: компенсация выплачивается за все неиспользованные отпуска за весь период работы. Основание увольнения значения не имеет — собственное желание, соглашение сторон, сокращение или увольнение за виновные действия дают одинаковое право на выплату.
Когда отпуск можно превратить в деньги
Пока сотрудник числится в штате, заменить денежной выплатой стандартные 28 календарных дней нельзя. Если отпуск положен, работник должен фактически отдыхать: формальный отпуск с одновременным продолжением работы нарушает правила.
Иное дело — отпуск продолжительностью более 28 дней. Дополнительные или удлиненные дни в определенных случаях можно компенсировать деньгами, но только при соблюдении установленных условий.
Удлиненный основной отпуск предусмотрен, в частности, для людей с инвалидностью — 30 дней, несовершеннолетних — 31 день, педагогов — от 42 дней и более, а также для военнослужащих и сотрудников Росгвардии, научных сотрудников государственных учреждений, судей, прокуроров, следователей и спасателей.
Дополнительные дни предусмотрены для отдельных категорий работников: занятых во вредных и опасных условиях, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, сотрудников с ненормированным графиком, а также специалистов с особым характером работы, включая, например, сотрудников МВД или медработников.
Однако и здесь есть исключения. Нельзя заменить деньгами дополнительный отпуск за вредные и опасные условия труда, а также отпуск беременных и несовершеннолетних работников. Для сотрудников до 18 лет предусмотрен полный запрет на денежную замену.
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При этом все ограничения действуют только во время работы. При увольнении компенсация выплачивается всем без исключения — в том числе беременной сотруднице, несовершеннолетнему и человеку, занятому на вредном производстве, — за все накопленные дни.
Рабочий год начинается не 1 января
Для расчета отпускных дней используется не календарный, а рабочий год конкретного сотрудника. Он отсчитывается с даты поступления на работу.
Если человека приняли 1 сентября 2023 года, его первый рабочий год при отсутствии прогулов закончится 31 августа 2024 года, а новый начнется 1 сентября 2024 года.
Дату начала работы следует искать в трудовом договоре. Это не обязательно дата его составления или подписания. Если отдельно день начала работы не указан, им считается следующий рабочий день после заключения договора.
При увольнении окончанием работы обычно считается день увольнения. Если сотрудник берет отпуск с последующим увольнением, для расчета компенсации используется последний рабочий день перед отпуском, а днем увольнения становится последний день отдыха.
Каждый месяц приносит 2,33 дня
При стандартном отпуске продолжительностью 28 дней за один полный отработанный месяц сотруднику полагается 2,33 дня отдыха: 28 / 12 = 2,33.
Если отпуск длиннее, расчет меняется. При 35 днях отпуска один месяц дает 35 / 12 = 2,92 дня.
Чтобы определить количество месяцев, учитывают именно отработанный период, а не календарные месяцы. Например, с 10 апреля по 9 мая человек отработал один месяц, а не два календарных месяца — апрель и май.
Если в соответствующем периоде набралось меньше 15 календарных дней, их не учитывают. При 15 и более днях период округляют до полного месяца.
Так, с 1 марта по 15 мая получается три месяца, а с 1 марта по 14 мая — два. Если человек работал с 4 марта до 18 марта, 15 календарных дней дают полный месяц.
При этом сотрудник, отработавший в рабочем году 11 месяцев и более, получает полную компенсацию за весь годовой отпуск.
Какие дни исключаются из отпускного стажа
При подсчете отпускного стажа не учитываются периоды отсутствия на работе без уважительных причин и отстранения от работы из-за непрохождения по собственной вине обязательного медицинского осмотра.
Из стажа исключают отпуск по уходу за ребенком, но не декретный отпуск. Также не учитываются дни отпуска без сохранения зарплаты, превышающие 14 календарных дней за каждый рабочий год.
Такой период влияет и на границы рабочего года: его окончание сдвигается на исключенные из отпускного стажа дни.
После определения всего периода работы неполные месяцы округляют по тем же правилам: менее 15 календарных дней отбрасываются, 15 и более дают полный месяц.
Как определить количество оставшихся дней отпуска
Чтобы определить остаток, сначала нужно выяснить, сколько отпусков уже было использовано. Если сотрудник сам не помнит даты, можно проверить личные документы, историю операций по зарплатной карте, графики отпусков и уведомления.
Отпускные работодатель должен перечислить минимум за три дня до начала отпуска. Поэтому существенное отличие одного из поступлений от обычной зарплаты может помочь найти ранее использованный отпуск.
Также сотрудник может запросить у работодателя копии личной карточки, если она ведется, графика отпусков или уведомлений о предстоящем отпуске. Эти документы должны предоставить не позднее трех дней с момента подачи заявления.
Для расчета используется формула:
Продолжительность ежегодного отпуска / 12 × Количество полных месяцев − Количество дней использованного отпуска = Количество дней неиспользованного отпуска.
Например, при стандартном отпуске в 28 дней сотрудник отработал 129 полных месяцев и использовал 187 дней отпуска:
28 / 12 × 129 − 187 = 114.
Если итоговые дни округляют до целого числа, делать это можно только в пользу работника. Например, 2,33 превращается в 3, 9,32 — в 10, а 20,97 — в 21. При этом законодательство не требует округлять дробное количество дней: 9,33 дня можно компенсировать именно как 9,33.
Средний заработок: главный элемент расчета
Компенсация определяется через среднедневной заработок. Для этого берут доход за 12 календарных месяцев перед месяцем увольнения.
До 31 августа 2025 года средний заработок рассчитывали по постановлению Правительства от 24.12.2007 № 922. С 1 сентября 2025 года действует Положение № 540, утвержденное постановлением Правительства от 24.04.2025. Формула для отпускных и компенсаций сохранена:
Средний дневной заработок = зарплата за 12 месяцев ÷ 12 ÷ 29,3.
После этого:
Компенсация = средний дневной заработок × число неиспользованных дней.
В расчет входят зарплата, надбавки и премии, начисленные по правилам Положения № 540. Не учитываются больничные, отпускные, командировочные и другие выплаты, рассчитанные исходя из среднего заработка.
Социальные выплаты также исключаются. Среди них — компенсация стоимости питания, проезда, обучения, коммунальных услуг и отдыха, материальная помощь, беспроцентные займы, выплаты при рождении ребенка или смерти близкого родственника.
Премии рассчитывают по отдельным правилам. Если премия за квартал полностью попадает в расчетный период, ее учитывают целиком. Если расчетный период начинается с середины квартала, учитывается соответствующая часть премии.
Если месяц отработан не полностью, для него используют отдельный расчет:
29,3 / Количество календарных дней месяца × Количество отработанных дней в месяце.
НДФЛ зависит от общего дохода
В 2026 году компенсация за неиспользованный отпуск облагается НДФЛ полностью. Сумма компенсации складывается с зарплатой и премиями при определении совокупного дохода с начала года.
Действуют следующие ставки:
- до 2,4 млн рублей — 13%;
- от 2,4 до 5 млн рублей — 15% с суммы превышения;
- от 5 до 20 млн рублей — 18% с суммы превышения;
- от 20 до 50 млн рублей — 20% с суммы превышения;
- свыше 50 млн рублей — 22% с суммы превышения.
Повышенная ставка применяется только к части дохода, которая превышает соответствующий порог, а не ко всей сумме заработка.
НДФЛ удерживается в день выплаты. Страховые взносы начисляются по общему тарифу за счет работодателя, включая взносы на травматизм.
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Отпускные или компенсация — что выгоднее
С финансовой точки зрения разницы нет: и отпускные, и компенсация рассчитываются через среднедневной заработок за 12 месяцев. Сначала определяется сумма за один день, затем она умножается на количество дней отдыха.
Поэтому при одинаковом числе дней итоговая сумма будет одинаковой. Не имеет финансового значения, увольняется человек сразу или сначала берет отпуск с последующим увольнением.
При увольнении существуют два варианта использования остатка: уйти в отпуск на все оставшиеся дни с последующим увольнением либо получить денежную компенсацию.
Если выбран отпуск с последующим увольнением, отпускные начисляют за три дня до первого дня отпуска. Если сотрудник просто увольняется, работодатель обязан выплатить компенсацию в день увольнения без необходимости писать дополнительное заявление.
«Выходные-отпуска» и другие схемы
В некоторых компаниях практикуют отпуск с субботы по воскресенье, чтобы сотрудник формально находился в отпуске, но практически не выпадал из рабочего процесса. Однако еще в 2018 году Минтруд признал такие «выходные-отпуска» нарушением: человек и без оформления отпуска отдыхал бы в выходные, а при переносе отдыха на рабочие дни получил бы те же отпускные.
При этом отпуск с пятницы по воскресенье или с субботы по понедельник формально нарушением не считается. В таком случае сотрудник получает выплаты за три дня отпуска, хотя отсутствует на работе всего один рабочий день. Это может быть взаимовыгодным вариантом, если обе стороны согласны, однако заставить работника соглашаться на отпуск в выходные нельзя.
Наименее выгодный вариант — оформить отпуск ради получения денег, но фактически продолжать работать. В таком случае дни отпуска будут использованы, а зарплату за эти рабочие дни сотрудник не получит.
Когда работодатель обязан заплатить
При увольнении все суммы, включая компенсацию за неиспользованный отпуск, выплачиваются в день увольнения. Если в этот день сотрудник не работал, деньги должны перечислить не позднее следующего дня после предъявления требования о расчете.
За задержку предусмотрены проценты по ст. 236 ТК РФ — не ниже 1/150 ключевой ставки ЦБ от невыплаченной суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты и до дня фактического расчета включительно.
Проценты начисляются независимо от вины работодателя: банковский сбой или ошибка бухгалтера не освобождают от ответственности.
Для денежной замены отпуска без увольнения конкретный срок выплаты законом не установлен. Его фиксируют в приказе о замене, а обычно деньги выплачивают с ближайшей зарплатой.
Что делать, если работодатель отказывается считать и платить
При увольнении работодатель обязан самостоятельно выплатить компенсацию — отдельное заявление для этого не требуется. Если компания не выплатила положенные деньги, сотрудник может обратиться в Трудовую инспекцию. Рассмотрение жалобы занимает до 30 дней.
Обратиться можно и в прокуратуру, если речь идет об общих нарушениях, например невыплате зарплаты, страховых взносов или нарушении условий труда. При отказе правильно рассчитать уволенного сотрудника жалобу также можно подать сразу. Двухнедельный срок ожидания применяется только в ситуации, когда выплаты задерживают действующему работнику.
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Трудовая инспекция может оштрафовать работодателя, а прокуратура — выдать предписание выплатить положенные суммы с процентами. В исходном материале размер процентов указан как 1/50 от ключевой ставки за каждый день задержки.
Главные ошибки, из-за которых теряют деньги
- Одна из распространенных ошибок — компенсировать только последний рабочий год. По ст. 127 ТК РФ должны быть оплачены все неиспользованные отпуска за весь период работы.
- Другая ошибка — округлять 9,33 дня до 9. Если компания округляет дни, это допустимо только в пользу сотрудника, поэтому 9,33 должно превратиться в 10.
- Нельзя заменять деньгами часть стандартных 28 дней. Даже письменная просьба работника не делает такую замену законной.
- Не следует забывать и о корректировке отпускного стажа: отпуск без сохранения зарплаты сверх 14 дней за рабочий год сдвигает границы рабочего года.
- Не стоит без проверки доверять бухгалтерской программе. В 1С:ЗУП 8.3 компенсация при увольнении начисляется документом «Увольнение» автоматически на основании остатков отпусков из кадрового учета. Если остатки завышены или занижены, программа выполнит математически правильный расчет, но сумма все равно окажется неверной.