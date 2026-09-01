01 сентября 2026, 11:11

Фото: iStock/Pla2na

При увольнении работодатель обязан рассчитаться за все накопленные дни отпуска — даже если они относятся к прошлым рабочим годам, а причина увольнения значения не имеет. Но пока сотрудник продолжает работать, получить деньгами стандартные 28 дней нельзя, а с дополнительным отпуском действуют отдельные правила и запреты. Подробнее о том, как не потерять средства и добиться компенсации читайте в материале «Радио 1».





Содержание Что происходит с неиспользованными днями отпуска Когда отпуск можно превратить в деньги Рабочий год начинается не 1 января Каждый месяц приносит 2,33 дня Какие дни исключаются из отпускного стажа Как определить количество оставшихся дней отпуска Средний заработок: главный элемент расчета НДФЛ зависит от общего дохода Отпускные или компенсация — что выгоднее «Выходные-отпуска» и другие схемы Когда работодатель обязан заплатить Что делать, если работодатель отказывается считать и платить Главные ошибки, из-за которых теряют деньги

Что происходит с неиспользованными днями отпуска

Фото: iStock/mizar_21984

Когда отпуск можно превратить в деньги

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Рабочий год начинается не 1 января

Фото: iStock/sutlafk

Каждый месяц приносит 2,33 дня

Какие дни исключаются из отпускного стажа

Фото: iStock/catalis

Как определить количество оставшихся дней отпуска

Средний заработок: главный элемент расчета

Фото: iStock/Thapana Onphalai

НДФЛ зависит от общего дохода

до 2,4 млн рублей — 13%;

от 2,4 до 5 млн рублей — 15% с суммы превышения;

от 5 до 20 млн рублей — 18% с суммы превышения;

от 20 до 50 млн рублей — 20% с суммы превышения;

свыше 50 млн рублей — 22% с суммы превышения.

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Отпускные или компенсация — что выгоднее

«Выходные-отпуска» и другие схемы

Фото: iStock/Natalia Rusanova

Когда работодатель обязан заплатить

Что делать, если работодатель отказывается считать и платить

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Главные ошибки, из-за которых теряют деньги